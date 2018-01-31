国企电商抱团突围B端欲弯道超车

来源：北京商报

电商行业已初具格局，国企电商正加速抱团取暖欲打破现有定式。近日，北京商报记者独家获悉，正在进行联合重组的国企首农、京粮、二商，正在对各自下属的电商业务重新规划，三者或将搭建同一个电商平台，各自的产业资源和品牌资源共同入驻。有分析认为，当天猫、京东、唯品会等电商平台已经悉数瓜分了电商市场份额，国企电商共同联动多有抱团取暖的意味，在电商普遍受困于流量匮乏、配送迟缓等阻碍时，国企电商若能解决上述痛点或将因此破局，但从目前处境来看，国企电商想要撬动未来市场仍需从长计议。

国企电商组团对外

正处于联合重组阶段的国企首农、京粮、二商，已经开始为旗下的电商平台或电商项目进行重新规划。日前，北京商报记者从北京京粮电子商务有限公司品控部经理李慧娟处获悉，首农、京粮、二商的重组工作涉及各自的电商业务，不排除形成同一个窗口共同对外的可能性，产业链打通和共享是电商业务重组过程中的关键环节。

当国企进行重组时，国企旗下的电商平台将如何规划，同样迫在眉睫。李慧娟称，在相关电商业务重新调整时，三者的资源尤其是食品类别方面的资源会逐渐打通，形成共享。相关知情人士向北京商报记者证实了三家电商业务正在进行调整，目前还在摸底阶段，产业链进行打通是重组过程中的主要任务，市场资源和生产资源都将进行互联互通。

上述人士称，重组完成后，三者将不会各自为政，或将搭建同一个电商平台互相联动各自的产业资源和品牌资源。上述人士直言，重组过程中的人员调配和板块调整是重组过程中的难点。

首农、京粮、二商整合电商业务，并非是国企联手布局电商的首例。2017年7月，国家电网、航空工业、中国联通、中粮集团、中储粮等14家央企电商平台宣布，共同发起成立中央企业电子商务联盟。

联盟中的国家电网电子商务公司发出倡议，中央企业电商平台要加强信息互通，推动资源共享，深化务实合作，提高行业自律，共创联盟品牌，服务中央企业改革创新和实体经济转型升级。对于联盟中的国企来讲，信息互通推动资源共享成为联盟企业布局电商业务的头等大事。

借品牌优势撬动流量

三大国企进行重组前早已试水电商领域。2015年10月，京粮上线电商平台点到网，此举被视为京粮启动电子商务产业规划。目前，点到网设置了休闲食品、进口食品、粮油调味、酒饮冲调等10个频道，入驻的品牌以京粮的自有品牌为主。2016年，首农上线首农电商，并在2017年上线宅配业务“宅鲜配”，进行业务调整。二商与京粮和首农不同，并未自建自营电商平台，旗下老字号平台选择入驻京东、天猫等第三方电商平台增加销售渠道。以入驻天猫的六必居为例，单品的月销量可达1.1万笔。

从首农电商和点到网平台中的商品可见，所售商品品类和商品均以各自的自营品牌为主，或者是依托国企的产业资源重新设立的新品，但这些商品背后均浮现着国企的身影。北京中清研信息技术研究院副院长、电子商务交易技术国家工程实验室研究员赵振营在接受北京商报记者采访时称，国企旗下已经深耕市场多年的老字号品牌，培育了市场和消费者对老字号品牌的认可，市场口碑良好并形成了品牌效应，当这些具有影响力的老字号品牌可以聚集在同一个电商平台中，这些对老字号品牌黏性强与忠诚度高的消费者，将为国企电商带来天然的流量。

据了解，2017年12月，北京市委、市政府正式宣布市属三家农业食品企业首农、京粮和二商实施联合重组，成立北京首农食品集团有限公司。重组后形成的北京首农食品集团有限公司就涵盖电商业务，而三家国企的三元、古船、六必居、王致和等一批老字号品牌成为首农食品集团有限公司旗下品牌的同时，也将成为电商企业共同持有的资源。

内部变革抢夺市场份额

当国企电商的发展并非受制于品牌资源短缺和供应链短板等问题时，人才管理与提升效率成为国企电商寻求破局前亟须解决的问题。中粮我买网CEO赵平原曾表示，中粮我买网在上线之初，人才的培养、电商核心竞争力的打造都是烦恼。

在赵振营看来，互联网和电商发展，正倒逼国企改革拥抱互联网，也在加速对国有资产的规范化管理，国企电商要在运营模式、考核机制等方面不断完善。一方面将行政思维转换为互联网思维。另一方面，国企需要提高决策的时效性，让现有的体制和机制适应电商行业的高速发展。北商研究院特约专家赖阳认为，电商行业的发展，每一步都在试错，民营企业可以借助资本承担试错带来的风险，但是国企有着严格的考核机制和运营机制，相应的体制机制无法允许因转型带来效益上的损失，国企也承担亏损的风险。

国企电商在拓展电商领域需要从内部进行变革外，还需面对民营电商企业的强攻。从市场份额来看，根据中国电子商务研究中心发布的《2017年（上）中国电子商务市场数据监测报告》显示，在2017年上半年的中国B2C网络零售市场中，天猫、京东、唯品会、苏宁、国美等电商平台占据了约90.7%的市场份额，而中粮我买网、点到网、首农电商等国企电商，均未在明确列出的平台名称之列。在B2B电商平台市场份额中，同样不见国企电商的身影。对于国企电商来说，如何打破当前民营电商巨头在市场中盘踞的格局，仍是未解的难题。

精准B端欲弯道超车

民营电商企业占据着电商行业的半壁江山，国企电商需要不断强化自身优势寻求突围的方式。接近首农的相关人士称，在首农、京粮与二商欲计划重组形成的电商平台中，B2B模式和B2C模式同样存在，但B端业务的比重将超过C端。赵振营表示，相较于交易较为分散的C端消费者来讲，B端企业的采购量与配送量更为稳定和可控，国企电商可降低商品的折损率与配送成本。此外，国企已经与众多企事业单位和机构形成了长期稳定的关系，这为国企电商加码B端的电商业务提供了发挥空间。

在赵振营看来，国企已经形成了较为完善的资源采购体系，是国企电商保持长效优势的关键。电商部门的混改可以让国企找到更加适应互联网经济的新体制，解决国企长期以来所面临的体制困境。

在国企对电商业务进行重组时，电商领域正处于流量匮乏、获取流量成本高昂和配送时效性亟待强化的局面。赵振营称，国企电商要抓住当前电商行业发展的拐点，一方面提前布局，抢夺低成本流量；另一方面要强化布局社区服务，规避过高的最后一公里配送成本。“在这个过程中国企电商可以发挥低成本获取资金优势和长期以来积淀下来的品牌优势，进而实现弯道超车。” 赵振营强调。北京商报记者 吴文治 赵述评/文 宋媛媛/制图