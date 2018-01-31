今日头条与百度口水战升级为诉讼战 谁打了对方软肋

资料图。中新网 吴涛 摄

中新网客户端北京1月31日电（记者 吴涛）百度与今日头条口水战升级为诉讼战。30日，今日头条称，起诉“百度不正当竞争”一事，北京市海淀区人民法院正式受理了此案。百度则回应称，当一家企业自身的发展遭遇困境、陷入焦虑时，不应该通过公关战和诉讼战等不当方式转嫁。

今日头条称，近日接到用户举报，在百度搜索“今日头条”相关内容，排序第一的搜索结果，是由非正规稿源（百度旗下的自媒体平台“百家号”）于2017年12月中旬发布的“旧闻”（今日头条被要求整改的文章）。排序第二的搜索结果，是“今日头条官网”，却用红字标出警告：“提醒：该页面因服务不稳定可能无法正常访问”。

“事实上，通过第三方检测，今日头条网站没有任何不安全和不稳定情况，点击打开，网站可以正常访问。有理由判断，这是百度某部门针对今日头条的恶意抹黑。”今日头条称。

30日，百度对此回应称，“近期贵方一系列的公关行动和诉讼行为，治愈不了你们对发展困境的焦虑。”百度还称，企业自身的发展遭遇困境、陷入焦虑，不应该通过公关战和诉讼战等不当方式转嫁，更不该以此扰乱正常媒体舆论环境、侵占公众法律资源、造成不良社会影响。

百度认为，百度的自然搜索结果排序，与用户需求、相关性、时效性、用户的点击行为等一系列因素相关。“今日头条指责的‘旧闻’搜搜结果与今日头条近期因内容低俗被相关部门处罚整改的社会热点密切相关，也与用户寻找多样化的资讯类app需求相契合，因此排列靠前不足为奇。”

资料图：百度公司董事长兼首席执行官李彦宏。中新社记者 杜洋 摄

今日头条在官方公众号上还透露，百度技术人员，特别是搜索和AI推荐技术人员流失严重，一些产品技术副总裁离职还与百度产生了诉讼。百度对此声明，这为不实言论，已经对百度商誉构成伤害，百度保留采取法律行动维权的权利。

在这次诉讼前，今日头条和百度曾陷入“口水战”。日前，职场社交平台脉脉上曝光，百度成立“打头办”，即“打击今日头条办公室”。但随后百度否认，今日头条撰文《这届黑公关很行！》，矛头指向百度。

据了解，2017下半年之前，今日头条和百度双方一直相安无事，为何现在走上诉讼之路？除了诉讼内容，是否还有其他原因？

中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧接受中新网记者采访时表示，双方出现矛盾的关键在于“业务竞争”。

资料图：百度人工智能Duer OS。中新社记者 杜洋 摄

“现在百度在移动端的信息流内容分发业务和今日头条的主流业务类似，变现方式也一样，两者商业模式存在交叉重叠，这已经涉及到今日头条的维持根基了。”李俊慧分析。

“另一个方面，百度作为移动端内容分发后来者，不排除会采取一些手段，增加曝光度直接对标今日头条，变相提升自己在移动端的价值。” 李俊慧称，“这次诉讼就是直接竞争的一个表现方式，未来双方摩擦会越来越多，竞争越来越激烈。”

资料显示，2017年11月16日，百度正通过“搜索+信息流”双引擎与“百家号+熊掌号”双品牌内容平台，称将打造全新的信息分发模式。同日，还推出移动端短视频业务“好看视频”。

而今日头条除了固有的内容分发业务外，也布局了短视频业务火山小视频、抖音等。公开资料显示，目前今日头条日活用户已超过1亿。