新浪科技> 创业 > 正文

华兴林家昌谈企业香港IPO：改革促使 同股不同权助推

华兴林家昌谈企业香港IPO：改革促使 同股不同权助推
2018年01月30日 14:56 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
华兴资本董事总经理、华兴证券（香港）总裁以及华兴国际业务主管林家昌华兴资本董事总经理、华兴证券（香港）总裁以及华兴国际业务主管林家昌

　　新浪科技讯 1月30日下午消息，在华兴资本求实2018沟通会上， 对于企业到香港IPO大热，华兴资本董事总经理、华兴证券（香港）总裁以及华兴国际业务主管林家昌接受新浪科技提问时指出，实际上很多中国企业去香港上市是一个很自然的事情，过去有很多机会，但是香港错过了。现在香港反应过来，同股不同权是很大推动力。

　　林家昌指出，其实最主要的原因在于今年香港交易所做了很多不同的改革，同股不同权是很大的推动力。坦率地讲过去许多年，中国的新经济公司去美国IPO有历史因素在里面，香港错过了很多机会，但现在反应过来，做出修改调整之后，如果中国公司选择中国以外市场的话，一个最好的地方就是在香港，这将是很自然的事情。

　　根据林家昌透露，华兴证券（香港）目前也做了很多准备工作，有些案子在跟进，希望把好的公司引进香港，接下来几个月应该会有公司能顺利在香港上市。

　　同时，华兴资本集团董事长兼首席执行官包凡也认为，香港的市场在2018年推出了一些新的举措，包括允许同股不同权，包括允许私募科技企业去香港上市，这个可能会对市场带来一定的变化。而华兴国际业务部分，2018年可能会在香港更多布局。（王上）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有