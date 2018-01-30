华兴林家昌谈企业香港IPO：改革促使 同股不同权助推

华兴资本董事总经理、华兴证券（香港）总裁以及华兴国际业务主管林家昌

新浪科技讯 1月30日下午消息，在华兴资本求实2018沟通会上， 对于企业到香港IPO大热，华兴资本董事总经理、华兴证券（香港）总裁以及华兴国际业务主管林家昌接受新浪科技提问时指出，实际上很多中国企业去香港上市是一个很自然的事情，过去有很多机会，但是香港错过了。现在香港反应过来，同股不同权是很大推动力。

林家昌指出，其实最主要的原因在于今年香港交易所做了很多不同的改革，同股不同权是很大的推动力。坦率地讲过去许多年，中国的新经济公司去美国IPO有历史因素在里面，香港错过了很多机会，但现在反应过来，做出修改调整之后，如果中国公司选择中国以外市场的话，一个最好的地方就是在香港，这将是很自然的事情。

根据林家昌透露，华兴证券（香港）目前也做了很多准备工作，有些案子在跟进，希望把好的公司引进香港，接下来几个月应该会有公司能顺利在香港上市。

同时，华兴资本集团董事长兼首席执行官包凡也认为，香港的市场在2018年推出了一些新的举措，包括允许同股不同权，包括允许私募科技企业去香港上市，这个可能会对市场带来一定的变化。而华兴国际业务部分，2018年可能会在香港更多布局。（王上）