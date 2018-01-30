马化腾携三巨头340亿 万达商业估值2429亿谋尽快上市

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1月29日晚间，腾讯控股（以下简称腾讯）作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元人民币，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。随着引入重磅战略投资者的完成，万达商业估值也从港股退市时的1924亿元提升至2429亿元。其此前被市场寄予的5000亿A股市值，在巨头力挺之下，也显得更具底气。

中国电子商务研究中心主任曹磊在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，此次合作从某种程度上可以理解为京腾系与阿里系全面在新零售领域对标抢占优质资产，也是苏宁保持独立发展的一种表现。互联网商业模式观察分析师郝智伟则直言，这样的合作显示，当前各方对线下资产的争夺已进入白热化阶段。

瓜分线下“最大肥肉”

如果说之前对永辉、家乐福的商超之争，是腾讯系和阿里系线下跑马圈地的卡位之战，那么这次腾讯联合苏宁、京东和融创入股万达商业，可谓巨头线下入口之争的高潮。毕竟，万达堪称当前中国线下最大一块“肥肉”。

资料显示，万达商业是万达集团旗下核心企业，是全球规模最大的实体商业。截至2017年底，万达商业收入1125.4亿元，完成年计划的104.1%，同比减少21%；租金收入255.2亿元，完成年计划的101.4%，同比增长30.3%；持有已开业商业面积3151万平方米，在国内开业万达广场235个，覆盖了全国90%具有消费力的城市，年客流31.9亿人次。此外，万达集团还拥有文化旅游城、酒店、影院、儿童产业等海量线下消费场景。

不过，此次腾讯、苏宁、京东的联合入股显然都有各自的盘算。

京东相关人士向《每日经济新闻》记者表示，腾讯、京东、万达三方的合作将不仅仅限于投资，还将形成国内最大规模的无界零售联盟。腾讯的线上资源、数据整合能力，万达的线下资源，以及京东强供应链和物流能力的融合，将为品牌商提供数据、用户和零售解决方案。

曹磊认为，和万达合作，让京东在对标阿里的过程中有了弯道超车的可能，会缩小两者的距离。

苏宁方面表示，一方面苏宁可以加快线下苏宁易购、母婴、超市等专业店面以及苏宁易购广场多业态店面的布局，进一步完善苏宁智慧零售网络布局；同时，万达商业下属物业也实现了稳定的租金收入，有助于物业估值提升，实现稳定的投资回报；此外，双方还将在会员数据，金融服务、仓储物流、物资采购等多方面开展一系列合作，进一步提升各自的市场竞争力。苏宁计划在未来三年将互联网门店拓展到2万家左右、面积达到2000多万平方米。其中，2018年新开店数量将达到5000家。

上海易居房地产研究院总监严跃进对《每日经济新闻》记者表示，苏宁零售业态、门店和营销资源都具有行业方面的较大优势，万达此前削减百货业务以后，在零售方面也需要导入新的资源。对于苏宁来说，可使其在包括万达广场等商业地产项目上更具备零售发展空间，同时在线上可积极开拓万达既有用户的零售消费资源，后续也有助于苏宁在包括门店经营、线上线下等领域形成更强的市场定价能力。

值得一提的是，相对于腾讯与京东，苏宁因阿里巴巴入股而一度被业界归为“阿里系”，腾讯与阿里此次可谓难得地走在了一起。

业内人士表示，一方面，万达和苏宁的关系向来较为密切，双方自2015年就已经开展合作。在2017年12月底的“苏宁智慧零售大开发战略”发布会上，苏宁再次与万达、恒大等多家地产企业合作。当时王健林就表示这是他第二次为苏宁站台，并透露在资本层面万达将和苏宁有大规模合作，与苏宁2018年零售战略的规划有关。

值得一提的是，前述万达集团官网新闻稿提到，“腾讯将推进与万达旗下网络科技集团的战略合作，同时，万达将保持对线上线下融合发展的主导权。”

转型商管谋求上市

万达此次出让股份引入战略投资者，或许更多与万达商业的未来有关。

作为万达帝国的重要业务板块，万达商业登陆港股仅15个月后，便宣布进行私有化，并于2016年9月正式退市，退市前总市值为2376.8亿港元（约合人民币1924亿元）。按照此次各方入股价值计算，此次万达商业的估值至少在2429亿元。

而根据此前媒体披露的万达私有化项目书的数据，万达商业计划于2018年8月31日前完成A股上市，市值至少为2700亿元，最高将达到6880亿元。

不过，如果万达商业在退市满两年或2018年8月31日之前未能在A股主板市场上市，万达将回购全部股份，并向海外及境内投资者分别支付12%和10%的利息。或许正式因为这个原因，万达商业退市以后动作频频。2017年以来，万达集团加速轻资产战略落地，出售万达文旅项目和酒店业务都可以理解为万达谋求回归A股的体现。此次，万达集团官网新闻稿中也指出，各方将推动万达商业尽快上市。

值得一提的是，引入新战略投资者后，万达商业将更名为万达商管集团，并在1至2年内消化房地产业务。万达商管今后不再进行房地产开发，成为纯粹的商业管理运营企业。

对于此事的后续影响，严跃进分析指出，在业务发展方面，腾讯和京东关系密切，此次抱团与竞争伙伴等形成了更大的力量，势必带来商业地产版图的变革。此次合作有利于商业地产的全面发展，尤其是微信、网络购物等都会和传统商业地产更好结合。郝智伟则从零售业态方面分析指出，从2017年开始，零售行业面临新一次更新迭代，线下线上快速发展，刚好万达需要资产变现，大家一拍即合。

郝智伟进一步分析指出，万达以前一直努力在往互联网上做，这次巨头集体入股，有点争夺线下资产的意思。非常期待各方进一步合作后，线上线下融合新模式的打造与探索能产生新的效应。在他看来，这样的合作显示，当前各方对线下资产的争夺已进入白热化阶段，新零售业态进一步冲击传统实体零售产业竞争力度不断加大。

对于各方的合作模式，曹磊在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，各方这次合作不会走此前“腾百万”老路。在电商、新零售的冲击下，万达也在尝试转型，跟互联网巨头的合作，无疑补充了自身缺乏互联网思维与基因的短板，而对于腾讯、京东和苏宁来说，万达丰富的线下资源，也让他们能更好发力线下市场。

实际上，随着线上红利逐渐消失，用户流量获取成本越来越高，线下市场成为各零售巨头争夺的重要阵地。

《每日经济新闻》记者盘点发现，早在2014年，阿里巴巴就以57.3亿港元战略入股银泰商业集团，首次大举进军实体零售业。紧接着，阿里出资283亿元投资苏宁，随后投资三江、百联、高鑫零售等，阿里对线下传统零售业的布局一直没有停过。据不完全统计，近四年来，阿里至少已投入了750亿元人民币，用以战略入股或收购传统零售商业公司。

面对阿里线下零售布局进入快车道，卡位移动支付等应用市场，腾讯对于线下零售市场的介入也越来越积极，并且表现出一种直面对抗阿里系的勇气和决心。

就在阿里巴巴入股高鑫零售后，腾讯也频频在零售领域布局。2017年12月，腾讯拟协议受让永辉超市5%的股份。同时，腾讯拟增持永辉超市控股子公司永辉云创科技有限公司。“马”不停蹄，腾讯之后在零售领域的布局也越来越激进。2018年开年，腾讯打破此前“家乐福中国被阿里巴巴收购”的传言，与家乐福形成战略合作关系。而此次联合京东、苏宁、融创入股万达商业，无疑也是腾讯抢占线下入口的又一举措。

不过，从万达官方层面对此入股事件的发声来看，王健林对于腾讯、阿里之争有着自身的算盘。万达方面指出，重新定位的万达商管集团将利用腾讯、苏宁、京东海量线上流量和本身巨大线下商业资源开展多方面合作，共同打造线上线下融合的中国“新消费”商业模式。在推进与万达旗下网络科技集团战略合作的同时，腾讯、苏宁等投资人将利用资本力量，持续支持万达商业加快发展，尽快实现1000家万达广场的目标。