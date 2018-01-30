阿里大出行谋局：保多维冲高频

阿里巴巴计划领投小鹏汽车22亿元B轮融资，让BAT在新能源汽车领域的造车“卡位战”暂时告一段落，接下去将是几家汽车创业公司借助BAT各自生态资源发力的阶段。

在新能源车这个“政策风口”之外，阿里系（包括蚂蚁金服）在大出行领域的布局呈现多维度的特点，记者梳理出其中的三条脉络，一是以直接入股或车企合作的方式做新能源车与车载智能操作系统；二是投资ofo、哈罗单车等，加入与腾讯系的市场竞争；三是以支付宝为入口渗透地铁、公交、高速收费站等交通领域。其中，一是技术与平台生态路线；二、三可归为高频与支付路线。

在面对微信支付的挑战时，支付宝提出了“多维打高频”策略，即增加服务的厚度，以弥补线下支付频次上的冲击。在大出行领域，阿里实际上也表现出“多维VS高频”的意图，从物联网、云计算、数据智能，到移动支付、公共服务，是一个多维度的布局，其中地铁、公交与单车市场属于高频触达用户的场景。

汽车是AliOS统筹物联网的一环

近日，路透与调查公司益普索（Ipsos）对一份2592个样本调查发现，有三分之二的美国受访者对搭乘自动驾驶汽车感到“不舒服”，女性受访者的比例高于男性，有77%的受访女性表示拒绝自动驾驶汽车。与百度押注自动驾驶不同，阿里的互联网汽车很少提及无人驾驶，与阿里在其他很多领域的投资类似，它在汽车领域的布局依然表现出实用特点。

29日出席了小鹏汽车B轮融资发布会的阿里巴巴董事局副主席蔡崇信说，此次阿里巴巴、富士康、IDG资本的联合投资是小鹏汽车发展的重要里程碑，“智慧出行有望成为未来增长速度最快，也最具想象空间的产业领域，小鹏汽车体现了互联网、人工智能与传统制造业的跨界融合，阿里巴巴期待加速推进这一融合与创新的发展进程，让智慧出行领域得到更大发展。”

作为阿里集团对外投资的总负责人，蔡崇信的表态很大程度上代表了阿里布局汽车领域的大方向，即聚焦在可以快速投产应用的智慧出行上，而非需要在实验室和测试路段上消磨漫长过程的自动驾驶，这与阿里的主业相距太远。

阿里最早2014年进入汽车操作系统领域，与车企的合作也是从智慧车载系统开始的。在2015年与上汽合资成立公司“斑马网络”后，第一辆搭载斑马智行系统的“荣威RX5”在2016年7月上市。一年后，这款车累计销售了23万辆，阿里也升级操作系统为AliOS，锁定IOT（物联网）领域，其中重点布局汽车产业。选择的路径是与成熟的车企合作，主要提供软件层与云端的连接和服务，不碰造车的环节。

去年的杭州云栖大会上，神龙汽车继上汽后加入AliOS阵营，该车企的首款智联网汽车将诞生在东风雪铁龙身上。阿里云总裁胡晓明也承诺将AliOS开源，让更多的行业开发者加入这个操作系统中。两个月后，重要角色福特加入进来，第一次有全球汽车巨头开始搭载AliOS系统（在中国销售的福特及林肯品牌整车）。

据AliOS的数据观察，用户使用最多的功能之一是用手机远程控制打开汽车后备厢，让快递员把快递放在后备箱里。这个细节表明了阿里对汽车今后发展趋势与自身战略方向的预判，即车联网，让汽车实时在线。据埃森哲和汽车行业咨询公司SBD预测，2020年全球配备联网技术的新车销量将累计达到2.12亿辆，普及率将接近60%。阿里此举也可以视为5G到来前的一次提前布局。

下一步，能将这些联网的不同品牌的汽车统筹起来的平台是阿里云。阿里云目前在做多维度的“ET大脑”，比如工业、航空、城市等，其中较成熟的是ET城市大脑。 “当车联网了，城市也会被在线，AliOS要打造一个智能出行平台，我们希望让车在线，城市大脑与智联网汽车将产生更多的化学反应。”胡晓明的这句表态暗示了这一方向，汽车未来将变成类似手机的智能终端，不必在意车是谁家生产的，这仍是阿里所擅长的平台思路。

数据反推公交重新设计线路

在智联网汽车战略方向已明确的同时，阿里在更高频的网约车与共享单车领域处于一个相对焦灼的状态。当年滴滴与快的合并让阿里错失了一个十分重要的线下高频场景，背后的利益载体实际上是庞大的线下支付市场，滴滴的高频应用场景提升了微信支付的使用频次。

这一背景下，眼下砸钱仍不见头的共享单车成为阿里不容有失的一个市场。在ofo、摩拜合并基本无望的前提下，阿里希望得到更多ofo股权，以稀释ofo大股东、转头自己做单车的滴滴所持的ofo股份占比，也就顺理成章。但最近传出的ofo新一轮10亿美元融资外界尚未见到“实锤”，反倒是专注于二三线城市运营的哈罗单车在去年12月份获得蚂蚁金服投资的D1轮融资后，最近即将落实由蚂蚁金服、复星集团领投的又一轮融资。腾讯、阿里、滴滴的三重维度让单车市场格局变得更加复杂，但无论哪方目前均面临直接收费之外难觅其他变现渠道的局面。

单车最初上线时对标的是短距离的公交出行，在上述局面下，支付宝率先另辟路径，在公交、地铁、高速路口收费站等公共出行领域布局移动支付入口。本月20日，在此前上海磁悬浮与支付宝合作运营行成功的基础上，上海地铁全线接入支付宝。有些站点被改造的闸机前甚至曾出现乘客排队拿手机扫码出站，但一旁的传统闸机只有零星通过的情况。已经培养起来的线下扫码支付习惯让用户过渡到乘公交、地铁场景时更加容易。

据业内估算，公交、地铁每天的交易量大约为3亿笔。公交、地铁被视为出行领域最后一块高频场景，与单车背后股东的纯民营身份不同，公交、地铁背后往往是区域性的公共管理部门，对接的是城市路网，与单车那种攒钱铺市场的渗透模式相比，公共出行系统的渗透更难，但市场效应巨大。

杭州公交集团战略发展研究所所长吴存钱对记者说，接入支付宝后，可以通过数据得知客流的实时情况，从哪里上车、哪里下车。对于客流量集中的站点，他们正在重新规划新的路线，考虑开通点对点的直达车等。除了支付宝，芝麻信用、阿里云、高德等也接入了杭州的公交路网系统。