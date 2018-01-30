特朗普安全团队提议美国5G网络国有化 FCC表示反对

来源：C114通信网

据路透社报道，美国通信监管机构FCC、移动运营商和一些立法者，都对美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）国家安全团队要求政府独立建设一张5G无线网络来应对中国网络入侵的想法提出了反对。

上周日，一位美国政府官员表示，特朗普国家安全团队正在讨论5G网络国有化的可能性。

白宫发言人Sarah Sanders本周一表示，该讨论“仍在非常早期的阶段”，目的是为了确保打造一张“安全的网络”，“目前绝对没有做出任何决定”。

美国政府已经以国家安全问题为由拒绝了一系列中国公司在美国的收购交易，而5G网络的构想旨在解决官员们认为的中国对美国网络安全和经济安全造成的威胁。

但是那些有权对此发表意见的相关人士均已表示了拒绝。

“联邦政府建设一张国有5G网络的任何努力都将会是代价高昂的，并且将会与帮助美国赢得5G未来的政策相背而驰。”FCC主席Ajit Pai在本周一的一份声明中表示。

图：FCC主席Ajit Pai

CTIA——一个代表AT&T、Verizon通信、苹果、Sprint和其他公司的贸易组织，本周一在一份声明中表示，“政府应该实行使美国无线产业赢得4G竞赛的自由市场政策。”

运营商们已经花费了数十亿美元来获得频谱，并且已经开始进行5G网络开发和测试。

一张美国国有化5G网络在理论上可能的确会能够对中国政府的入侵进行更好的应对。上周日Axios新闻网站发布的一份被泄露的美国国家安全委员会备忘录称，中国企业在网络基础设施市场占据主导地位，并强调了“来自可信任供应链的设备”对于建设网络的重要性。

美国5G网络的主要供应商预计将会是诺基亚和爱立信等公司，还有瞻博网络、思科和高通等公司提供芯片和后端设备。目前尚不清楚上述提议是否涉及与这些公司的合作。

现在5G标准仍在制定中。自2012年美国政府对中国两家主要电信设备供应商华为和中兴通讯进行调查以来，两家公司已经被禁止进入该国电信设备市场。

就在本月初，美国国会议员还敦促AT&T断绝与华为进行商业联系。

美国参议院情报委员会副主席、民主党党派人士Mark Warner表示，虽然他同意“有关中国政府在网络设备市场影响方面的严重担忧”，但他认为联邦政府建设一张独立网络的提议将会是“非常昂贵和重复建设的”。

美国的移动运营商表示，任何5G国有化计划都可能耗资几千亿美元。

美国能源和商业委员会主席、共和党代表Greg Walden也驳斥了这一想法。

“我们不是委内瑞拉。我们不需要政府来掌管所有的事情。”Greg Walden表示。但他也指出，政府数据的确是被黑了，重要的5G网络必须是“安全可靠的”。

美国最大的两家移动运营商在本周一均出现股价下跌，Verizon和AT&T分别下跌1%。

与路透社进行沟通的政府官员证实了Axios报道的要点，并表示，这个提议目前仅在政府较低层面进行了讨论，距离提交给总统考虑还有6-8个月的时间。

“这已经进行了几个月的时间。我认为白宫的这一选择并非正确的决定。”中美经济和安全评估委员会委员Michael Wessel表示。

除了FCC主席Pai外，其余三名FCC委员也在本周一表示反对5G网络国有化，剩余一名委员则对此表示怀疑。