因共享单车退押金难 消协投诉解决率同比下降

来源：法制晚报

法制晚报讯（记者 张鑫）中国消费者协会29日发布了2017年全国消协组织受理投诉情况。受共享单车事件影响，投诉解决率较上一年有所下降。对于后续将处理事宜，中消协投诉部谢龙在接受媒体采访时表示，一方面消协按照《消费者权益保护法》赋予的职责开展相关工作。另一方面，如果调解手段不能解决将会支持消费者起诉，包括向有关部门移交相关案件，以及向立法部门提供立法立规的建议。

全年投诉解决率76%

根据全国消协组织受理投诉情况统计，2017年全年，全国消协组织共受理消费者投诉726840件，解决552398件，投诉解决率76%。因有共享单车企业无偿付能力，不能及时退还押金，引发全国性群体投诉，投诉解决率受此影响较上一年有所下降。

在所有投诉中，商品类投诉占总投诉量的42.03%，服务类投诉占总投诉量的52.67%。数据显示，各类投诉量占比均比去年有所下降，家用电子电器类、交通工具类、服装鞋帽、日用商品类和房屋建材类投诉量仍居前五位；互联网服务、销售服务、生活社会服务类、电信服务和文化、娱乐、体育服务居于服务类投诉量前五位。与2016年相比，互联网服务投诉量上升明显。

借力移动互联网，共享单车快速发展。据交通运输部不完全统计，仅截至2017年7月，全国共有共享单车运营企业近70家，累计投放车辆超过1600万辆，注册人数超过1.3亿人次，累计服务超过15亿人次。

但随着共享单车市场竞争的加剧，悟空单车、3Vbike、町町单车等先后退出运营，引发了消费者对自己押金安全的担忧，纷纷提出退还押金，但商家的相关售后服务未能跟上，出现了退款难等问题。

2017年三季度以来，各地消协组织有关共享单车的投诉骤增。中消协表示，投诉总体呈现如下特点：投诉量大，共享单车的注册用户多，仅酷骑单车一家涉及的消费者就达上百万；个案金额小，共享单车主要是押金问题，从99元到299元不等。