作为中国经济中心 上海互联网机遇究竟在哪儿

近来，互联网行业很是热闹。小米上市传闻依旧扑朔迷离，爱奇艺的海外融资备受关注……然而，人们发现，上述这些明星互联网企业全部来自于北京、杭州、深圳，而作为中国最大的城市上海，却一家也没有。互联网界的新话题随之产生：上海没有互联网企业！

上海真的没有互联网企业吗？答案是否定的。近年来，上海不断涌现一些互联网新势力：携程完成了对在线旅游市场的进一步整合，成为了全球旅游行业非常成功的“流量入口”之一；饿了么、洋码头等企业，正在各自领域，探索出一番“新天地”；而B站（哔哩哔哩）已进入到IPO前的静默期。可以说，上海依然拥有一批不错的互联网企业，只是与其他城市的互联网企业不同，上海的互联网企业也传承了这个城市的特质，关注服务，更为精细，也更为低调。上海开启中国与互联网的交集

上海自开埠以来，就是“新潮”和“时髦”的代名词，是改革和创新的前沿阵地，拥有魔都之称。正是由于这些背景，上海既成功吸引了绝大多数世界500强企业“落沪”，也成为中国互联网发展非常快速的城市之一。

事实上，中国第一代和第二代互联网企业中，天才邵亦波创建的易趣网，陈天桥创办的盛大，朱威廉创立的文学创作网站“榕树下”，至今能勾起很多人的回忆。

而在上世纪末互联网泡沫破灭前的1999年，携程旅行网也在上海出现，其由被称为“神童”的梁建章与沈南鹏、季琦和范敏一同创立。至今，消费者想到在线预订旅游企业，首先想到的都是携程。创新和改革将成未来发展关键

不可否认的是，上海的互联网存在一个怪圈——难逃“被收购的命运”。比如，曾经的土豆网，被优酷网合并了；易迅网也在早几年前被卖给了京东；大众点评则被卖给了总部位于北京的美团。

相比BATJ（百度、阿里巴巴、腾讯、京东），上海的互联网企业级别偏小。作为中国最大的城市，作为中国的经济中心，上海互联网企业的市值之痛，无疑是难以令人接受的。

不过，上海互联网企业的这种痛苦，有望在较短期内得到改变。比如，作为上海的互联网代表企业携程，最近的声势也颇为凶猛：成为上海互联网企业中首家主动收购北京互联网企业的公司。

至今，投资去哪儿仍是互联网圈中的经典案例。同时，通过对艺龙和途家网的投资、及对欧洲机票比价平台天巡的收购，携程这几年完善了在旅游产业链的一系列布局，几乎成为在线旅游行业最强的流量入口。服务优势将成为来发展持续动力

从宏观经济来看，上海所取得的成绩依然亮眼。过去5年，GDP年均增速7.1%，从2万亿增长到了3万亿，继续保持国内城市的龙头地位。

特别值得关注的是，上海第三产业增加值占全市生产总值的比重从60.2%提高到69%。现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的现代产业体系初步形成。仅仅以没有几个互联网企业来对上海经济前景感到悲观，的确有失偏颇。毕竟，每个城市都有自己的优势产业和城市性格。

上海这个城市在法治、规范，精细化程度等方面，均领先全国。同时，长期以来，从世界级企业服务化演化路径看，经历了制造时代、服务时代、后服务时代三个阶段。例如，处在科技前沿的GE和IBM已经完成了服务化历程，同时开启了迈向后服务时代的新旅程。但上海企业中，携程无疑是是服务行业的佼佼者。特别是受海派文化和国际化大都市的影响，携程也成为少数能真正服务包括英语、法语等国际化用户的全球化企业。

此前，上海市表示，2018年，上海将以供给侧结构性改革为主线，扩大服务功能，创造品质生活，当好新时代的改革开放排头兵、创新发展先行者。这从宏观大环境方面说明，只有抓住服务功能等方面的先发优势，才更有利于上海互联网企业的发展。服务优势，也将成为上海互联网企业区别于其他城市的重要特点。

抓住服务优势，不断创新和改革，无疑，上海互联网企业将迎来最好的时代。

文/梁洁超