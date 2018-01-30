五大民营影视公司乐视快要掉队 互联网新贵大显身手

每经实习记者 毕媛媛 每经实习编辑 陈 适

2018年，电影市场以《前任3》、《无问西东》等爆款开了个好头。截至1月24日，年票房累计41.62亿元，同比2017年的22.92亿元增长81.6%。

接下来最引人瞩目的春节档则同样精彩纷呈。因为每年的春节档毫无疑问是电影市场最为火爆的档期，既没有好莱坞大片的竞争压力，又覆盖了一年中首个7天假期，这样的优质条件使得这一档期成为了产国片扎堆冲击票房的绝佳机会。

数十部电影在起舞，华谊凭《芳华》、《前任3》打了漂亮的翻身仗，可以看出老牌制作公司依旧对头部内容拥有掌控力，但新兴互联网影业公司也不让步，“BAT”影业公司从宣发到主控均有参与，从2017年多部影片延伸到今年的春节档，双方的博弈不断加深。

腾讯坚持全产业链，爱奇艺主打文艺范，阿里战略收缩，电影圈的互联网新贵各走各路。乐视影业、小米影业、58同城影业、新浪影业等也有相应动作，不舍放弃这块大好的市场。

这背后反映的正是超百家影视公司对票房虎视眈眈，各自摩拳擦掌。在激烈的市场竞争下，谁能成为2018年的大赢家？

《捉妖记》等IP续作备受期待

贺岁档《芳华》、《前任3》票房均破10亿元后，即将到来的春节档也是竞争空前激烈。《捉妖记2》、《红海行动》、《唐人街探案2》、《西游记女儿国》等多部影片，将打响新一轮的票房大战。

从整体上来说，今年春节档的整体阵容和去年大体相似，其中《捉妖记2》、《唐人街探案2》、《西游记女儿国》、《红海行动》无疑是最大的焦点。

《捉妖记2》、《唐人街探案2》、《西游记女儿国》均属IP续集，且《捉妖记》是2015年内地影市票房冠军，累计票房高达24.39亿元，成功跻身华语电影前三强，实现票房与口碑双丰收，电影也形成新的IP。

截至目前，猫眼应用程序上点击“想看”的人数已经高达43万，作为合家欢电影首选的《捉妖记2》，其强大号召力毋庸置疑。

2015年，《唐人街探案》在贺岁档上映，最终无论是豆瓣7.4分的口碑还是8.23亿元票房，均超出了人们的预期。《唐人街探案2》中，唐人街神探王宝强、刘昊然告别曼谷后，将再聚纽约联手破案，肖央也将加入其中，组成“唐三角”。

今年春节档保守估计有近50家公司的参与，其中新兴互联网公司企鹅影视、淘票票影视、优酷电影、小米影业均有参与。仅《捉妖记2》一部电影，就涉及了15家发行公司。

五大民营去年战绩分化明显

春节档期向来是众多影视公司之间的必争之地。其中不仅有华谊兄弟、博纳影业等传统影视公司，还有腾讯影业、阿里巴巴影业、爱奇艺等互联网背景的影视公司，此外淘票票、猫眼文化的身影也在其中，并担任发行、联合出品等角色。

华谊春节档将交出《遇见你真好》，《唐人街探案2》继续由万达参与制作，《红海行动》由原班人马博纳打造。值得注意的是，互联网新贵的参与度日益增强，每个重要档期都不愿缺席，老牌传统影视公司开始愿意“带他们玩儿”了。

其中《唐人街探案2》中，小米影业、优酷电影参与了联合出品，《捉妖记2》项目中有企鹅影视，淘票票、猫眼和五八同城等四家互联网影视公司的身影。

回顾2017年这几大公司的发展，也颇耐人寻味。总体上来看，华谊绝对是大丰收的一年，2017年华谊共制作发行了15部影片，票房已达56.2亿元，同比前一年数量和票房都翻了一倍以上。

博纳在2017年共制作发行了17部影片，票房合计101.16亿元，仅《战狼2》一部就收获票房56.82亿元。

万达保持每月至少参与一部影片的节奏，去年共参与30部电影项目的制作发行，其中《战狼2》、《羞羞的铁拳》均是爆款。

光线的2017年则相比之下过得十分平淡：《三生三世十里桃花》保底失败，阿里影业也参与了出品，备受看好的《缝纫机乐队》、《大护法》也没有掀起什么波澜，1月12日上映的《大世界》最终票房仅256万元。

经历动荡的乐视去年一整年只收获票房14.48亿元，孤注一掷的《奇门遁甲》票房2.99亿元，2018春节档也暂时缺席。

互联网新贵各自调整姿态

优酷、爱奇艺、腾讯、阿里、乐视、小米等互联网企业在电影圈的竞争更像是一群外来者，在经历了初期的大投资、大项目后，开始变换赛道，不再贪图上游制作的大包大揽。

举例来说，参与出品《二代妖精》的腾讯影业，与出品《机器之血》的优酷电影（阿里系），经常被拿来对比。同样作为两大互联网巨头布局影视娱乐版块的急先锋，二者的投资上腾讯领先了太多。据数据统计，作为两家巨无霸企业投资额最大的行业，腾讯在文化娱乐版块已经投下870亿元，阿里则为302亿元。

曾“贵为”民营五大电影公司的乐视，遭遇了重组停牌超过半年被问询、侵犯股东知情权被诉等诸多问题，作为孙宏斌眼里的优质资产，被宣布将从电影发行公司转型为IP运营公司。

同样收缩的还有小米影业。2017年1月，仅成立一年的小米影业宣布解散宣发部门，并表示“小米要把业务中心放在手机上，不准备做真正的电影公司，不会有自己的片子，也就没有宣发需求”。但小米在影视行业的投资上并未撤退。《唐人街探案2》小米影业参与了联合出品，去年的《空天猎》、《机器之血》小米也参与了联合制作。

小米投资的爱奇艺则已早早为自己的电影之路贴上了文艺这一标签。作为《芳华》的出品方之一，爱奇艺对文艺片的热衷表现在两方面，一是在网站上的文艺院线版块里，引入了《鸟人》、《咖啡公社》、《只是世界尽头》等海外文艺片。二是参与出品《八月》、《路边野餐》、《桃源》、《道高一丈》等一批国产新导演文艺作品。

与进军其他产业一样，互联网公司也在电影业大展拳脚。博纳影业总裁于冬的一句“电影公司都将为BAT打工”曾深深触动传统电影人的神经。但其实互联网公司经过两年多冲刷，势头已减弱。它们更想渗透到电影产业中去，而非仅仅拿到所谓的大数据和流量。