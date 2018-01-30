新浪科技> 互联网 > 正文

全国消费投诉量上涨11% 互联网服务成重灾区

全国消费投诉量上涨11% 互联网服务成重灾区
2018年01月30日 00:00 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：北京商报

　　全国消费投诉量上涨11% 互联网服务成重灾区

　　北京商报讯（记者 吴文治 王维祎）互联网服务形式愈发多样，但服务品质却并未跟上发展步伐。1月29日，中国消费者协会（以下简称“中消协”）发布“2017年全国消协组织受理投诉情况分析”显示，2017年全国消协组织共受理消费者投诉72.68万件，同比增长约11%。其中，服务类投诉38.28万件，占投诉总量的52.67%，共享单车退款难更是成为互联网服务投诉的重灾区。

　　据投诉情况统计，2017年全国消协组织共受理消费者投诉72.68万件，较2016年的65.35万件增长约11%。在消费投诉中，55.24万件得到解决，投诉解决率为76%，全国消协组织累计为消费者挽回5.16亿元的经济损失。此外，全国消协组织2017年接待消费者来访和咨询121万人次。按照投诉问题性质分析，合同问题、售后服务问题、质量问题三项内容投诉量占投诉总量的八成以上，其中质量问题投诉占总量的21.75%。从投诉内容来看，互联网服务领域投诉占比攀升。数据显示，在所有投诉中，商品类投诉为30.55万件，占投诉总量的42.03%。较去年同期比重下降15.71个百分点；服务类投诉为38.28万件，占投诉总量的52.67%，同比上升16.72个百分点。其中，互联网服务投诉占比22.4%，较2016年增加了16.62个百分点，社会、生活服务类投诉占比8.31%。

　　在互联网服务中，共享单车退款难曾引发群体投诉。据交通运输部不完全统计，截至2017年7月，全国共有共享单车运营企业近70家，累计投放车辆超过1600万辆，注册人数超过1.3亿人次，累计服务超过15亿人次。

　　中消协方面表示，随着共享单车行业进入洗牌期，悟空单车、3Vbike、町町单车等先后退出运营，引发了消费者对押金安全的担忧，商家的相关售后服务未能跟上，出现了退款难等问题。据了解，共享单车的注册用户多、投诉量大，仅酷骑单车一家涉及的消费者投诉就达上百万。与此同时，共享单车押金从99-299元不等，单个消费者受损金额小，但因受众群体大，涉及总额较大。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有