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《区块链100问》第69集：区块链项目的分类和应用

《区块链100问》第69集：区块链项目的分类和应用
2018年01月29日 16:23 新浪综合
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　　从目前主流的区块链项目来看，区块链项目主要为四类：第一类：币类；第二类：平台类；第三类：应用类；第四类：资产代币化。

　　币类主要充当区块链资产领域的“交换媒介”，交换媒介指一般等价物，比如以前的黄金、银票等。

　　平台类项目是指建立技术平台，用于满足各种区块链应用开发，可以降低在区块链上开发应用的门槛。

　　应用类项目范围比较广泛，涵盖金融、社交、游戏、产权保护等诸多领域，也是目前区块链资产增长最快的领域。

　　资产代币化项目是指是实物资产的区块链映射，也就是实物资产上链，目前不超过10个品种。

　　下面几期节目，火小币将深入介绍每类区块链项目的典型代表~

　　系列小动画《区块链100问》

　　区块链从15火到18年，但是你却仍对区块链一知半解？再不懂区块链你就OUT啦！

　　想要系统了解区块链但是检索的资料太零散，想要深入学习区块链但是现有的科普太晦涩。有没有更轻松有趣而又系统全面的区块链科普呢？当然有~

　　新浪科技联合火币集团打造业内首个讲解区块链的系列小动画《区块链100问》。将抽象的区块链概念转化为100集轻松易懂的1分钟小动画，每集学懂一个知识点~

　　10月9日正式开始更新，周一到周五，每天在@新浪科技 和@火币网 微博、火币网订阅号同步更新1集。

　　（微博转发赢好礼~）

　　《区块链100问》邀你变身区块链达人！

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