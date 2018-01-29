《区块链100问》第69集：区块链项目的分类和应用

从目前主流的区块链项目来看，区块链项目主要为四类：第一类：币类；第二类：平台类；第三类：应用类；第四类：资产代币化。

币类主要充当区块链资产领域的“交换媒介”，交换媒介指一般等价物，比如以前的黄金、银票等。

平台类项目是指建立技术平台，用于满足各种区块链应用开发，可以降低在区块链上开发应用的门槛。

应用类项目范围比较广泛，涵盖金融、社交、游戏、产权保护等诸多领域，也是目前区块链资产增长最快的领域。

资产代币化项目是指是实物资产的区块链映射，也就是实物资产上链，目前不超过10个品种。

下面几期节目，火小币将深入介绍每类区块链项目的典型代表~

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