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苹果打击游戏抄袭党 山寨《旅行青蛙》终遭下架

苹果打击游戏抄袭党 山寨《旅行青蛙》终遭下架
2018年01月29日 14:53 TechWeb
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　　【TechWeb报道】1月29日消息，2018年开年最火爆的游戏非《旅行青蛙》莫属，这个来自日本制作公司Hit-Point的休闲手游风靡全球，更是让身边刮起了一股养青蛙的风潮，不过这款游戏在走红后不久就被其他厂商拿来“山寨”，几款结合了《跳一跳》和《旅行青蛙》的手游就被制作出来。

　　其中有一款收费30元的这类游戏就被苹果下架了，在下架前有不少玩家都购买了这个游戏，被无良商家所欺骗，在之前甚至成功登顶付费下载榜第一位，这也意味着无数玩家都被它坑了钱。这些玩家意识到自己被骗后也立即采取行动，纷纷对游戏进行差评并降低游戏评分，根据玩家在评论区的反映，游戏本身质量不高，而且还充斥着各种广告，在流畅度上也不及微信中的《跳一跳》，实在是不值这30块钱。

　　不过好在苹果官方及时下架了这款付费游戏，目前在AppStore中已经无法搜到了，但是国人的山寨能力还是相当强悍的，除了这款游戏之外，在AppStore中仍有不少类似的游戏，其中有类似《跳一跳》的，也有在玩法上接近于“青蛙过河”的，甚至还有使用原版游戏背景画面的猜谜游戏，真是让人大跌眼镜。

　　希望苹果能继续根据玩家的反馈来打击山寨游戏，不要让这些无良厂商在赚取这些黑心钱，也希望玩家在下载之前能够多留几个心眼，下到对的游戏才能享受乐趣，不然可能就只能享受悲剧了。（潘达）

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