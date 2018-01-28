区块链将影响媒体行业？西媒:能帮忙打击虚假新闻

参考消息网1月27日报道 西媒称，逐渐普及的加密货币支付、购买作品和内容的即时直接支付，以及有关个人信誉数据的公开记录，这些是区块链技术将给媒体行业带来的一些影响。这是一份最新报告作出的预测。

据埃菲社1月25日报道，区块链技术是一种互联网数据库技术，其特点是去中心化、公开透明，每个人都可参与数据库记录。区块链技术可以使资金转移不再需要金融中介来作信任背书，而是依靠算法来约束，人们可以点对点发起自助金融交易，从而省去中介成本。

报道称，这份1月25日在马德里发布的通信技术发展前景报告，集纳了20位西班牙国内和国际专家有关通信技术领域机遇与挑战的观点和预期。

该报告指出，区块链技术的应用将为打击虚假新闻提供有力保障：让更多的人参与网络消息的编辑，以实现一种去伪存真的机制。

报告的共同作者、西班牙记者玛尔塔·加西亚·阿列尔表示，区块链技术能让一群彼此并不信任的人在不需要“裁判员”的情况下，通过可以信赖的方式完成价值交易。

通信技术专家尼古拉斯·博略萨说，区块链技术可以实现更加可靠的服务，因为人人都可以参与记账和交易行为认证，而且人人都能拥有完整的账本。博略萨认为，区块链技术有望终结互联网巨头企业对个人隐私信息控制的垄断，并有效防止利用个人信息牟利的不法行为。

通信创新专家戴维·拉斯特拉表示，利用区块链技术可以为新闻作品添加含有时间、作者等信息的数字水印，并能根据不同的内容设置阅读权限。

记者米格尔·安赫尔·乌里翁多认为，很快将会出现区块链技术应用领域的“知名品牌”，它们将创造出让人们感兴趣的各种区块链应用，而媒体从业人员未来的一项任务就是“识别围绕区块链技术应用产生的垃圾”，因此他们有必要了解区块链技术。（编译/田策）