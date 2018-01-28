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对话旅行青蛙日本团队：让青蛙去做我们做不到的事

对话旅行青蛙日本团队：让青蛙去做我们做不到的事
2018年01月28日 12:13 新京报
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《旅かえる》游戏截图。《旅かえる》游戏截图。

　　我们希望玩家之间不要竞争、抢夺，大家能够按照个人的步调悠闲地游玩享受游戏，是我们开发《旅行青蛙》的本意。

　　文｜ 新京报记者王佳慧 张艳东 编辑｜苏晓明 校对｜郭利琴

　　有一只蛙，靠独自吃饭旅行，到处走走停停，多日高居热搜榜单。这款放置类游戏——《旅行青蛙》已经连续占据Apple Store里下载排行第一。

　　一切都是随机与未知。游戏里的青蛙戴上荷叶帽拿着备好的行李出门，途中会邮寄明信片，可能带回某地的土特产，但玩家主人永远不知道，它在想什么？会做什么？什么时候回家？什么时候远行？中途遇到谁，发生怎样的故事？所能做的，就是收割三叶草，为它收拾好行囊，写字、吃饭、打盹、削木头……它成了当下最火的“佛系”说法里的佛系游戏。

　　不同的人从这款热门游戏里解读不同的滋味：有人说，蛙是成人后的自己，牵肠挂肚，养蛙方知父母恩；有人琢磨出它有自由而独立的个体价值；又有分析，这是现代社会人与人关系距离的体现，喜欢轻松舒服不受约束的环境，就如同养这只青蛙一样自在。

　　看着手机中的蛙儿子，大家除了喜爱，也有太多好奇，我们联系到了设计游戏的日本HIT-POINT工作室，制作负责人上村真裕子对我们的疑问一一作答。

　　“这款游戏在世界观的表达上，当然有所设定，但每个人认真思考后得到的那个结果，其实才是问题的答案。” 上村真裕子说。

青蛙大口吃饭的游戏截图。青蛙大口吃饭的游戏截图。

　　与测试生育意愿无关

　　剥洋葱：你知道《旅行青蛙》这款游戏在中国很受欢迎吗？如何得知的？

　　上村真裕子：得知游戏在中国受到大家的喜爱，是在2018年后，一方面通过社交网站和评论的反馈，说游戏在海外也很受欢迎，另一方面中国的大量用户通过邮件、留言方式给我们反馈了很多有关游戏的问题和意见。

　　剥洋葱：这款游戏在日本的市场怎样？大多数玩家是什么群体？

　　上村真裕子：在日本的一部分群体也聚集了些人气，玩家群体和中国差不多，也是以年轻女性为主。

　　剥洋葱：有消息称，《旅行青蛙》是为了测试使用者的生育意愿，是这样吗？

　　上村真裕子：虽然这话题真的是很有趣，但事实上不是真的。

　　剥洋葱：你觉得，这款游戏这么受大众喜欢，原因是什么？

　　上村真裕子：虽然实际操作的是玩家本人，但在游戏中青蛙“儿子”会擅自去旅行，这种不受拘束的轻松感，可能在忙碌的年轻人中获得了好评吧。

　　我们希望玩家之间不要竞争、抢夺，大家能够按照个人的步调悠闲地游玩享受游戏，是我们开发《旅行青蛙》的本意。

　　一切看青蛙心情

　　剥洋葱：当初为什么会想到设计这款游戏？

　　上村真裕子：我自己就十分喜欢旅行，最初觉得，如果能以实际存在的景观为题材制作一款游戏的话，应该会非常有趣，于是开发了这款游戏。希望玩家能透过青蛙留意到身边随处可见的小动物的生活。

　　剥洋葱：设计时为什么以青蛙为主角，而不是其他动物？

　　上村真裕子：我们把10－20多岁的女性作为主要的用户群体，所以在角色上会选择可爱的小动物。而且，游戏的主题是“旅行归来”，“归来”（かえる）的日语发音和青蛙相同，所以最后选择了青蛙，这是典型的日本谐音冷笑话。哈哈。

　　剥洋葱：为什么青蛙不和玩家进行语言或肢体的互动呢？

　　上村真裕子：因为要体现的是一种以现实为舞台的世界观，所以不会过多添加超现实的幻想要素。另外，在不太清楚青蛙想法的前提下，更容易让玩家按照自己的喜好自由想象。所以采取了青蛙不和玩家进行互动的形式。

　　剥洋葱：青蛙在家看书、写字、吃饭、削木头、打盹这些动作都是随机的吗？

　　上村真裕子：是的，这全都看青蛙那个时候的心情。和你的意愿、操作没什么关系。

　　剥洋葱：游戏中，玩家无法控制青蛙处于在家还是出门旅行的状态，为什么这样设置？

　　上村真裕子：这款游戏的主人公到底还是这只青蛙，所以就让它随心所欲。而且呢，我们由衷地希望，一定不要让玩家体验到“啊，为什么这么不顺利”的焦灼感。

　　剥洋葱：青蛙旅行最长时间是多久？

　　上村真裕子：这要根据携带物品而定，有时最长可达4天。青蛙总有一天会回来的，所以请大家耐心地等待。

　　这是一种奇妙的信任关系

　　剥洋葱：你们自己也玩这款游戏养青蛙吗？

　　上村真裕子：开发部门的成员当然在玩。如果只按游戏时长算的话，我应该是世界第一吧！

　　剥洋葱：很多年轻玩家说，养蛙养出了当妈的感觉，你怎么看？

　　上村真裕子：《旅行的青蛙》虽然是以旅行为题材的“放任型”游戏，但除了游戏中的收集要素外，玩家内心也会希望青蛙能开心地旅行。这可以说是玩家与青蛙之间的一种奇妙的信赖关系吧。

　　即使不做旅行准备，青蛙也会擅自离开去某地旅行，所以可以不用费精力、安心地放置不管。如果为它做了“准备”的话，虽然偶尔会一无所获，但是青蛙会带伴手礼回来，这也可以看作是一种有人情味的做法吧。

　　青蛙的人设并无特定，希望大家能够自由将其补充完整。

　　剥洋葱：游戏设置里，青蛙最远可以到哪里旅行？

　　上村真裕子：现在旅行范围是从日本东北地区一直到九州。我在考虑接着扩大一下活动范围。

　　剥洋葱：游戏中取景、特产很多都是日本特色，很多中国玩家玩后都说想去日本旅游。这是团队想要的文化传播效果吗？

　　上村真裕子：这款游戏本身是以日本国内作为开发对象，所以当初收集了很多日本国民一定知道的著名景点，并将其作为游行的目的地。通过体验这款游戏，能够让很多的玩家对日本文化产生兴趣，这让我非常开心。

　　亲爱的朋友们，有机会请一定来日本！蛙儿子们恭候各位光临。

图为日本秋田县入道埼灯台。图为日本秋田县入道埼灯台。

　　剥洋葱：目前市面上已经出现游戏外挂能帮玩家多收获三叶草，游戏设计团队对此会有什么应对吗？

　　上村真裕子：现在，我们正在确认非法篡改软件数据以及出现盗版软件等问题。我们认为损害健全的游戏体验是极为严重的问题，所以正在探讨正当的处理措施。

　　剥洋葱：你认为这款游戏满足了玩家什么心理需求？

　　上村真裕子：青蛙会随性行动，玩家会对青蛙的去向感到不安，也会对青蛙旅行回来后感到开心，这些不同心情的累积可能会让玩家产生一种庇护心吧。

　　只是除此之外，玩家在游戏中能做到的实在有限，所以想要去照料却无法照料的部分，会更让人焦急在意。

　　剥洋葱：团队想从这款游戏中表达什么理念？个体自由、独立？理解父母养育之心？还是其他。

　　上村真裕子：在世界观的设定上当然有考虑到，但毕竟是游戏，并没有想得很复杂。因为无法与青蛙交流互动，所以需要玩家通过较少的信息去思考青蛙在想什么，以及它要去哪里。

　　你不觉得，大家认真思考后得到的那个结果，其实才是问题的答案吗？

　　剥洋葱：青蛙的生活方式是走走停停，到处旅行，你觉得这是迎合青年们理想生活吗？

　　上村真裕子：和年不年轻没有关系吧，不受任何束缚，能够做自己想做的事真的是理想啊。特别是现代的年轻人，从工作到个人生活，要做的事情太多，我认为应该有很多人每天都过着十分忙碌的生活。

　　游戏就是将现实中的不可能变为可能，所以就让青蛙代替我们去做我们做不到的事吧。

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