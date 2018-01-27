马云和刘强东的达沃斯饭局：泄露阿里和京东未来格局

来源：李光斗品牌观察

“饭局千古事，得失寸唇知。”纵观历史长河，成败吃喝间。吃饭其实也是一门学问，有人戏称“常与领导吃饭，升官是迟早的事；常跟大款吃饭，发财是迟早的事；常跟美女吃饭，上床是迟早的事。”

有格局、会布局

人生的高度取决于你跟谁站在一起，刘强东会布局，马云有格局。

刘强东在创业之初一直对标马云，不断和马云“扯上关系”。从“天猫”到“京东狗”；再从11·11到6.18……时至今日，在人们心中天猫和京东已然成为中国两大零售电商平台。而这种捆绑式的营销模式，也无形中为京东增加了无数曝光量。

俗话说“君子报仇 十年不晚。”前不久的乌镇饭局，马云被中国互联网大咖们冷落时曾经云淡风清的说：“这些饭局他们没请我，请了我也不会去。”并表示，“我要组织个饭局，全世界顶级；但有什么意义呢?（这）不是我要表达的。”

果不其然，在这次世界级盛会达沃斯论坛上，马云组了个达沃斯史上的最高配晚宴。王室政要、世界精英都成座上客：约旦国王阿卜杜拉二世、约旦王后拉尼娅、荷兰王后马克西玛、卢旺达总统卡加梅、卢森堡首相贝特、挪威首相索尔贝格、WTO总干事阿泽维多、国际货币基金组织总裁拉加德、联合国贸易和发展会议秘书长基图伊、微软创始人比尔·盖茨、加拿大总理特鲁多、英国前首相托尼·布莱尔、IMF总裁拉加德、万豪集团CEO苏安励、UPS公司CEO大卫·艾博尼、Uber创始人卡兰尼克、知名对冲基金ThirdPoint创始人丹尼尔勒布等………谈笑有鸿儒、往来无白丁。

与马云的达沃斯饭局高格调相比，刘强东的达沃斯饭局显然更实用，更直奔主题。强哥宴请了来自全球时尚、科技、零售、金融等领域的50余位知名企业家和全球精英人士：杰尼亚集团首席执行官ErmenegildoZegna、惠普公司首席执行官DionWeisler、沃尔玛美国总裁兼首席执行官Greg Foran等等。这些公司的市值加起来远远超过2万亿美元，因次这场饭局也被誉为“2万亿美元朋友圈”。如果说马云的达沃斯饭局是一场政治高峰会，刘强东的达沃斯饭局则更像是一场商业秀。

很多人只是想吃一顿饭，却不曾想掉到了万劫不复的局里。古往今来，有人因为饭局而声名大噪，也有人因为饭局而丢掉性命。一个饭局能让财富暴增，比如被众多成功企业家追捧的巴菲特天价午餐。在2008年，有“中国教父”之称的中国企业家赵丹阳以211万多的破纪录成交价，投得与“股神”巴菲特共进午餐的机会。赵丹阳十分聪明，借共进午餐之机向巴菲特推荐物美商业的股票。巴菲特的一句“会考虑”让物美的股价连续四个交易日大涨近24%。

一个饭局也能改变历史，《鸿门宴》是大家熟知的经典故事，项羽骄傲自负，瞧不起刘邦，视刘邦为轻狂无赖之流，大意轻敌，在饭局中没有抓住杀掉刘邦的机会，也因此失掉了关中和天下，最终落得乌江自刎的下场。

如何组织一次成功的饭局？

一场饭局看似轻松，但常常有人因为吃一顿饭而被人看穿。“会敬酒的靠语言艺术，善斗酒的靠游击技术，装酒醉的善于玩骗术，灌不醉的肯定防身有术。” 有人说李嘉诚非常喜欢从选座位识人：吃饭时喜欢在领导身边坐着的人过于积极，可能是心机婊；挑离领导最远的位置坐下，要么太胆小，要么心里有鬼，他也不看好。看来，吃饭也是有吃饭的门道。那么怎么样才能组织一次成功的饭局呢？

首先要有主题、有内容。马云的达沃斯晚宴风格极具中国特色。准备了中国风十足的苗族鼓舞、二胡、戏曲等节目，甚至还亲自表演了自学的魔术。马云的座上宾多为政要领袖，所以他一直在大力弘扬中国传统文化，谈论近些年中国市场和国际市场的变化、文化差异等宏观内容。而刘强东的宴请嘉宾多为商业领袖，虽然没有亲自表演节目助兴，但他在现场演讲的内容涉及了个人经历、京东的国际化战略、新零售、商业价值等，是一场非常具有商业价值的聚会。

其次是要看参加饭局的人物是否匹配，不一定在同一个圈子，但一定要在同一个高度。朋友之间的聚餐相对比较随意，而一旦在邀请的宾客互相不熟识的情况下，“共同语言”就变得格外重要。不然大家各说各的，饭局就会“话不投机半句多”不欢而散。

别忽视朋友圈的能量

看一个人的价值有多大，首先就要看他的朋友圈有多强大。美国有一位作家写了一本书叫做《别独自用餐》，从人际交往和人脉圈对成功的重要性出发，诠释了吃饭这一行为所带来的人脉资源有多重要。纵观我们身边那些年纪轻轻，升职却很快的高官和高管们，他们都有一个共同点：人脉广、资源多，在多个领域和多种专业关系中占有一席之地。人脉就像渔网上的结点，结点越多，渔网越大，它们之间相互协作，继而产生巨大的生产力。

最好的人际交往方式就是将两个不属于同一个世界的人拉到同一个圈子里共事。两个人的差异化越大，互补方面就越多。互联网下半场，千万别忽视朋友圈的能量，要不断提升和激发朋友圈所蕴藏的所有潜力。在社交互联网时代，别独自吃饭、别独自思考……要学会与别人分享。任何领域的成功，都离不开协同作战。一个善于交流的人，他看世界的角度和速度也会随之发生变化。分享好友，你可以获得更多的人脉；分享资源，你会得到更多的机会；分享成果，你一定会快人一步取得成功。