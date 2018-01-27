揭滴滴黑产:数十万司机虚假注册 外挂团伙获千万暴利

揭秘滴滴黑产：几十万司机是“幽灵” 外挂团伙获千万暴利

央广网北京1月27日消息（记者吴喆华 郑澍 实习记者任宇坤）据中国之声《新闻纵横》报道，不知道您在滴滴打车的平台上有没有遇到过这种情况，来接您的司机的车牌号与订单上的车牌号不一致。如果有这种经历，很可能是遭遇了滴滴的“黑色产业链”，简称“黑产”。

近日，广东警方对外公布了2017年度十大网络安全案件，其中“滴滴黑产”案件引人关注。所谓“滴滴黑产”，指的是不法分子替人注册虚假滴滴账户。警方透露，本案的涉案账户有几十万个，涉案金额高达数千万元。

这意味着滴滴平台上，曾有数十万的司机是虚假注册的，这些司机本身的资质不符合注册要求，信息是虚假的，也被媒体称为“幽灵司机”。庞大的“滴滴黑产”如何形成？信息是怎样被倒卖的？警方打击过后，类似现象是否还存在？

2017年9月，“滴滴出行”的员工发现，有微信账号在朋友圈发广告称，可以为不符合要求的人员注册滴滴司机账户，因此向广东省公安厅网警总队报案。滴滴出行公关部郑建涛介绍，全国范围内，以某微信号为首围绕网约车行业的黑产微信号多达十余个，由于这些不实信息注册的账号给平台和乘客出行带来了极大的安全隐患，立即向警方报案。警方本次打击行动，共抓获了滴滴黑产案犯罪嫌疑人11名，缴获被非法获取的公民个人信息20余万条，包括车辆登记信息、车辆照片、车主姓名、车主身份号码、车主住址等信息。

团伙勾结行业“内鬼” 虚假注册贩卖信息牟取暴利

众所周知，滴滴平台对注册司机有相关要求和审核机制。以北京为例，网约车要求“京人开京车”，有些不符合规定的人想要做滴滴车主，催生了“滴滴黑产”。这些不法分子是怎么做到的？

简单而言，“黑产人员”查询到相关车牌或者驾驶员的信息，将这些信息PS成虚假牌证的照片，交给注册者就能完成注册。广东省韶关市公安局网警支队办案民警赖文君介绍，网上有个团伙专门接单进行滴滴出租车和滴滴司机的虚假注册，经过侦查发现该团伙在进行虚假注册的过程中，勾结行业“内鬼”大量查询、下载车辆注册信息及车主个人信息，并大肆进行贩卖这些信息牟取暴利。

比如河北的张某刚学会开车，他开一辆河北牌照尾号1234的小排量车，但张某想注册成为北京的滴滴司机，就找到了黑产人员。黑产人员首先要找到与河北张某同名的北京张某的驾驶证信息，北京张某需要符合滴滴要求的驾龄。然后需要找一辆符合排量要求的京牌尾号为1234的车辆，如果尾号不同会引起乘客的警觉和投诉，最后把符合条件的车、人的牌证信息ps后交给张某，张某把假照片上传平台，完成注册。赖警官说：“若驾龄不够的可购买与注册人同名的驾驶员信息注册，车辆超龄的可购买同型号颜色的其他车辆信息注册，车牌归属地不符的可购买相似车牌号车辆信息注册等。”

“滴滴黑产”涉及很多环节，最为关键的是，要通过行业“内鬼”查到真实的符合规定的人、车信息，再将这些信息通过中间商、代理商层层加价倒卖。赖文君指出，这个团伙中的一级中间商以每条信息8至10元的价格向“内鬼”购买车辆或者人员信息，一又以每条15至20元的价格将这些信息转卖给二级中间商，二级中间商再以每条20至35元的价格转卖给滴滴账号虚假注册人员，滴滴账号虚假注册人员利用这些信息进行“加工”，虚假注册成功后根据注册的难度，每单收取委托人200至500元不等。

“滴滴黑产”规模庞大 在微信微店、贴吧等平台多见

“滴滴黑产”规模之大令人咋舌，从滴滴公司给警方提供的数据来看，有数十万不符合资质的司机或者车辆在“滴滴出行”APP平台上虚假注册，本案涉及金额数千万。记者调查发现，“滴滴黑产”在淘宝上难觅踪影，但是在微信微店、百度贴吧等平台上依然多见，很多商家打出代办滴滴注册的广告，并称“驾龄不足无法注册”、“外地车牌不派单”、“车辆超龄无法注册”等问题都可以解决。

记者以“滴滴注册”为关键词在微信商城里进行搜索时发现，共有13家办理该业务的微店，遍布北京、杭州、深圳、东莞、重庆、天津等全国各地。

记者向一位微信商家“某专业滴滴工作室”咨询，“外地车在北京，是否可以注册滴滴？”，商家答复“可以”，并表示只要记者提供没有注册过的驾驶证、行驶证、身份证照片和手机号码即可，商家会找与外地车牌尾号相似的北京车牌进行注册，费用800元，预付300元，一周内可以审核完毕。用自己的驾驶证，信息都是本人的，注册完之后，软件客户端显示车牌号体现的是“京”牌开头的，车牌号后边的几位基本可以对上。

当记者就“人车不符”提出顾虑时，商家表示可以正常使用，只要和顾客解释一下就好，拉客费用可以正常到账。

贴吧代注册现象猖獗 用户投诉被“黑产”坑了

记者发现，同样的“滴滴代注册”现象在百度贴吧里更为猖獗。记者在“滴滴出行吧”里加了一位商家进行咨询，得到的回答与微店商家基本一致，商家称即便车超龄也可以办。费用500元，预付100元，“车超龄了必须要改牌，不改牌也跑不了。注册下来应该7—10天，因为现在滴滴年底大升级，审核很慢，至少7天。”

滴滴黑产似乎也在“升级”，当记者询问“如何绕过滴滴的人脸识别”时，商家承诺，“帮你们注册了，肯定人脸识别过了才给你啊。”除此之外，该商家还提供“抢单软件”服务，可以帮助司机自动抢预约单，分“触动”和“猎人”两款，售价分别为600元和700元。

记者在百度滴滴注册吧中发现，也有不符合条件的滴滴司机投诉被“黑产”坑了。用户“我是小农民白羊”反映，自己花300元进行滴滴代注册，跑车两天就被滴滴官方平台封号，封禁原因为注册信息不实。在滴滴出行吧中，用户“qiu枫哥”也反映了同样情况。该用户因驾龄不够在网上找了滴滴代注册，不到三天就被滴滴以虚假司机信息封号，账号里的钱全部被滴滴扣除，还因虚假司机被滴滴扣款400多。

“滴滴黑产”脱离监管 对乘客隐患极大

而滴滴平台上数以几十万计的虚假信息，尤其对乘客隐患极大。北京的网友反映，打到外地车牌的滴滴网约车，在晚上尤其多发。韶关市公安局网警支队赖文君表示，在脱离监管情况下，出现事故或发生违法犯罪行为时，无法第一时间锁定真正的嫌疑人。

滴滴出行公关部郑建涛表示，将继续配合警方加大对虚假注册，倒卖信息的打击力度。滴滴黑产猖獗，除了加大打击力度，相关行业的信息泄露问题也必须引起重视，行业不能有“内鬼”。赖文君指出，首先某些行业、单位对公民个人信息的保护意识不强、措施不力、监管不严、管理不善造成公民个人信息的泄露；其次网约车平台对接入的车辆和人员的审核应该有更为严格的程序；再次某些人的法律意识淡薄，甚至认为侵犯公民个人信息的行为是小事，不是犯罪。

警方提醒：消费者在打车的时候，一定要认真核对所约车辆的信息与平台显示的信息是否相符，若遇不符信息的车辆，可拒绝上车并向平台投诉举报。单独乘坐网约车的乘客，应该向自己的亲友报告一下所乘坐车辆的信息，确保自身安全。