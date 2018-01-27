银行存管平台财佰通爆雷 全国已有30家相继“出事”

■本报记者 刘 琪

1月21日，特期贷官网首页突现一则红色字体公告。该公告称，“根据国家和省关于P2P网络借贷风险专项整治工作部署要求，我市相关部门在对财佰通组织开展核查过程中，发现该公司涉嫌违法违规，政府相关部门已介入调查，并成立工作组进驻该公司”。目前，财佰通科技有限公司已暂停相关业务。

据其官网资料显示，“特期贷”是财佰通科技有限公司依照国家“普惠金融”政策而设立的互联网金融中介服务平台，于2013年正式上线运营。截至目前，累计借贷总额超18亿元，投资人累计获得收益1.47亿元。

值得注意的是，财佰通于2017年9月份获得信息系统安全等保三级认证，并于同年10月30日正式上线厦门国际银行存管业务。此前，有不少平台将对接银行存管作为宣传重点，不少投资者也将银行存管等同于“保险箱”。但是，据《证券日报》记者从融360获得的独家数据显示，截至今年1月21日，包括财佰通在内，已有30家已对接银行存管的平台爆雷。

对此，有业内人士对本报记者表示，银行存管确实能在一定程度上帮助平台控制操作风险，但信用风险、市场风险是银行存管无法覆盖的。此前下发的《网络借贷资金存管业务指引》也明确表示，“存管人开展网络借贷资金存管业务，不对网络借贷交易行为提供保证或担保，不承担违约责任”，所以银行只负责资金进出，并不是为平台风险进行背书。

收益率水平远高于同业

从特期贷官网显示的发展历程来看，2013年2月份，财佰通科技有限公司正式成立，注册资金为5000万元。同年12月份，财佰通科技旗下网贷平台——财佰通正式上线。2014年5月份，财佰通官网被授予“可信网站验证服务证书”。2014年6月份，公司在深圳前海股权交易中心挂牌。2016年1月份，财佰通贺岁广告曾登陆美国纽约时代广场。2016年11月份，财佰通平台累计投资借贷总额突破10亿元。2017年8月份，财佰通平台累计投资借贷总额突破15亿元。2017年10月份，财佰通科技旗下财佰通互金平台全新升级为特期贷互联网金融品牌，并同时宣布正式上线银行资金存管。

自成立以来，财佰通还获得过由第三方颁发的“最佳普惠金融产品奖”、“年度中国金融科技创新品牌奖”等，去年9月份还获国家公安部“信息系统安全等级保护”三级备案认证。

在特期贷网站首页上，平台公布数据显示，平台已安全运行1481天，累计借贷总额18.48亿元，累计获得利息1.48亿元。从网站发布的标的来看，特期贷的标的期限分为1个月、2个月、3个月和12个月，其中以12个月的长标为主。不同期限标的对应的预期年化收益率也相对固定，1个月的标的预期年化收益率为11%或12%，3个月的标的预期年化收益率为13.5%或15%，6个月的标的预期年化收益率为16.5%，12个月的标的预期年化收益率为18%。对比网贷之家发布统计的2017年网贷行业总体综合收益率为9.45%，可以发现特期贷的收益率水平远高于同业。

公安机关已对其立案侦查

这样一家看似稳健运行已4年的平台，却在今年1月21日突然发出公告称，“财佰通科技有限公司目前已暂停相关业务。根据国家和省关于P2P网络借贷风险专项整治工作部署要求，我市相关部门在对财佰通组织开展核查过程中，发现该公司涉嫌违法违规，政府相关部门已介入调查，并成立工作组进驻该公司。”

而据特期贷网站1月23日公布的“泉州市公安局鲤城分局通告”显示，“财佰通科技有限公司因涉嫌违法犯罪，公安机关已依法对其立案侦查，案件正在侦办中。公安机关将协同有关部门积极采取措施，尽最大努力保护投资者的合法权益，请投资者支持配合。”

与公告同时发布的还有一张投资人登记表，该表引起了《证券日报》记者的注意。一般而言，收集投资者的投资项目、收付款卡号及投资金额等信息是经侦的常规手段。不过，特期贷作为一家互联网金融公司，经侦除了收集其“线上投资”的登记信息外，还有“线下投资”的登记信息，投资者需要填写的包括如何获悉投资渠道、投资的公司名称、投资项目名称、约定本息等信息。这是否意味着特期贷存在着线下理财端？若是如此则违反了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》对网贷信息中介机构的禁止行为。

此外，本报记者发现，在去年11月份、12月份，有多位网友在网贷论坛上曝光财佰通涉嫌自融并举出图文证据，所指项目也各不相同。而记者通过国家企业信用信息公示系统查询“财佰通科技有限公司”，发现该公司在2017年9月7日已被泉州市工商行政管理局鲤城分局列入经营异常名录，原因为“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”。从变更信息来看，公司在去年1月份进行过地址的变更。不仅如此，公司名称在2014年3月21日由“泉州天堂商业运营管理有限公司”变更为“福建财佰通智能科技有限公司”，直至2015年8月18日才变更为“财佰通科技有限公司”，而公司的经营范围在经过多次变更后仍然不包括网络借贷信息中介服务。

已有30家存管平台爆雷

去年10月30日，特期贷发布公告称，“为了响应行业监管政策要求、升级用户资金安全保障，财佰通与中国首家中外合资银行厦门国际银行签署资金存管合作协议”。对于此次事件，厦门国际银行客服表示，财佰通确有在其银行开通存管业务，且存管在2017年10月27日正式上线，留存在银行的资金是安全的，但具体的资金情况需向平台和公安部门了解。

银行存管一直是网贷机构备案的硬性要求，在验收前业内平台均对此发力。融360网贷评级组统计数据显示，截至2017年12月底，全国共有736家正常运营的网贷平台上线银行资金存管系统，占监测范围内正常运营平台的41.23%，共有50家银行涉足网贷平台资金存管服务。

但是，对接银行存管后，平台就真的安全吗？实际上，存管银行爆雷，财佰通并不是孤例。据《证券日报》记者从融360获得的独家数据显示，截至今年1月21日，包括财佰通在内，已有30家已对接银行存管的平台爆雷。经本报记者梳理，这30家平台中，停业的有7家，提现困难的有18家，跑路的有5家。其中，财佰通是唯一经侦介入的平台。

“对投资者而言，在筛选网贷平台时，是否上线银行存管只能作为参考指标之一。虽然银行在对接平台时会对平台的风险进行初期排查，但并不代表经过银行筛选的平台就百分百安全。”融360网贷评级分析师刘亚丰表示，投资人在选择网贷平台时，不能仅仅因为平台上线银行存管就完全信任这家平台，还需结合其他指标综合考虑。