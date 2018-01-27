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万达电商前CEO董策：给王健林做了1000页PPT

万达电商前CEO董策：给王健林做了1000页PPT
2018年01月27日 14:53 中国企业家杂志
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　　采访|《中国企业家》记者 马钺 郭朝飞  

　　文 |  郭朝飞  编辑 | 翟文婷 摄影 | 史小兵

　　坊间一度传言，王思聪要做万达电商CEO。万达电商前CEO董策却向《中国企业家》否认道，“董事长从来没有这个想法。”

　　董策是万达电商第二任CEO，2014年2月加入，15个月后突然离职。他在给员工的信中解释，由于家人生病，不得不回澳洲照顾。可以说，董策经历了万达电商最辉煌的时刻。2014年8月，万达、腾讯百度对外宣布，共同出资成立一家电商公司，也就是腾百万。后来，这一合作没能长久，董策也早已离去。

　　有媒体评价，董策在PPT演示方面做得美轮美奂（注：美轮美奂通常用来形容建筑物），但实际的系统开发和业务都进展缓慢。

　　董策回应称，PPT既不美轮也不美奂，全是干货。他带领团队用40天做成1000页PPT，再压缩到200页向王健林汇报，讲到第15分钟的时候，王健林打断说，那就是他要的东西。

　　当被问及在职期间，是否有过决策失误，董策回答，“在万达电商没有做错过什么事情，最大的遗憾是离开。”总体来说，得到多于失去，美好多于遗憾，他无限感恩。

　　接受《中国企业家》专访时，董策回忆了腾百万的合作、他与王健林的交往以及王思聪怼汪小菲的往事等。以下是对话内容节选：

　　40天，做了1000页PPT

　　CE：万达是怎么选中你的？

　　董策：我进入万达，也是过关斩将。用他们人力资源的话说，叫地毯式轰炸，把所有能挖到的人都挖出来，一级一级筛选。最后，由王健林、丁本锡等几个人定，我是进入最后决赛的两个人之一。

　　CE：还有一个人谁？

　　董策：现在已经记不住了，也是非常棒的。

　　CE：最后关卡，王健林跟你说什么了？

　　董策：我不想从这个角度来说，我想说的是他们最后投票决定，四比一，我进入了。面试的时候，有一个人蛮奇怪的，我说具体操作的时候，他就说这些没用，得说战略。我说战略的时候，他又说这些没用，得说落实。我也不客气，我说我有战略，还有落实，你想听哪个？

　　后来，董事长（王健林）安排尹总、曲德君两个人，在入职那一天把我送到电商公司。坐下来开会，向所有人宣布，这是董总，他要带领我们做电商。这对万达来说也应该是大姑娘上轿——头一遭。

　　CE：王健林怎么没去？

　　董策：王健林作为董事长，他要把我送到电商吗？他送过谁？尹总之前都没送过任何人，人力资源的总负责人，再加上高级副总裁，把我送到那儿开会。

　　CE：有人说，你给王健林做了几百页PPT。

　　董策：我告诉你，不是几百页，我们当时的PPT是1000页。我们用40天的时间，把万达的11个业态弄清楚，它的需求是什么，流程是什么，问题是什么，跟互联网怎么结合，跟其他业态怎么结合，然后怎么整合到一起。还有别人是怎么做的，为什么这么做是合理的。

　　有人说董总那个PPT做得叫美轮美奂，用了这个词。我可以明确告诉你，既不美轮也不美奂。你们如果去看一看万达那个PPT，可以说全是干货，一个字的废话都不允许有。不是每个人都在互联网领域，PPT讲解要通俗易懂，还要把一些数据附带说明，所以这1000页带着大量附件。在万达作汇报，首先是要把事情讲清楚，如果想看细节，再点击附件。他（王健林）可以不问，不允许你不准备。给他讲的时候，我用了两个小时，但不是这1000页，是压缩到200页。

　　CE：王健林并不是互联网出身，能接受吗？

　　董策：跟王健林作汇报的时候，他把副总裁和各部门负责人全部召来了。那时我加入才40天，2014年的4月中下旬。所有人都要看看这个新CEO怎么亮相，王健林怎么评价。我只告诉你们一件事，这个PPT讲到第15分钟的时候，王健林说这就是我要的东西。

　　说王健林不懂互联网、万达没基因，我不认可。从战略、实施到运营他都有相当的认识。而且，他有超强的学习能力，超高的智慧。

　　CE：学习能力等方面，有印象深刻的细节吗？

　　董策：他对O2O的认识，对智慧互联网未来的发展，有相当深刻、长远的战略思考和把握。我离开的时候，整个平台的框架全有了，60%的应用已经上线并在示范现场顺利走通。在百度跟腾讯强力支持下，我们的计划是在北美上市，这个公司从一开始就是VIE结构。

　　没想让王思聪做电商CEO

　　CE：腾百万这个计划是你提出的吗？什么时候开始酝酿的？

　　董策：从我2014年2月底进去到2014年9月28号（实际为2014年8月29日）腾百万成立，7个月。在整个事情的推进过程中，我每一天都要过问，此事不由电商公司的负责人来全面负责，请问谁来负责？

　　CE：这是你进去的任务，还是你提出来的？

　　董策：我进去的时候没人提腾百万，甚至还有人提阿里，我跟董事长讨论的结果是，应该是百度和腾讯，为什么呢？因为阿里跟万达将要建立的那个平台，天然有竞争。而腾讯、百度和万达即将建立的那个O2O平台，天然互补。

　　CE：你是怎么把王健林、马化腾和李彦宏聚到一起的？

　　董策：办法不说了，但是想尽了办法。当然，最终还是马总认识到这个问题的重要性，大家经过沟通，确定说这三巨头都亮相。当时董事长在腾百万成立大会之前要做布置的时候说，这个会上只说四个人。

　　CE：哪四个人？

　　董策：王健林、马化腾、李彦宏、董策，这是他当着所有人的面说的。所以那时候还有人猜测说，王思聪要来当电商的CEO。我可以这么说，董事长从来没有这个想法。他说得很清楚，专业的人做专业的事。

　　CE：腾百万当时那么轰轰烈烈，为什么后来无疾而终？

　　董策：对此事我不回答，因为它的终结是在我离开之后。

　　CE：腾百万跟腾讯、百度之间合作顺畅吗？

　　董策：至少我在的时候是顺畅的。你要说没有一点不同意见，不可能。大家有共同目标，想把它做好，而且百度、腾讯也给出了巨大诚意。

　　CE：你离开之前，万达、腾讯、百度三方合作到了什么阶段？

　　董策：三家签署了合同，各自投入了资金，确定了奋斗目标、相互的责任，一切顺利。

　　CE：这些目标和责任是什么？

　　董策：一句话，一起创造一个中国最大的智慧生活O2O平台。

　　CE：万达能实现这个目标吗？或者说难度有多大？

　　董策：从某种程度来说，它已经实现了，2015年的3月31号就实现了，那一天实现了第一步上线，它相当于美团+淘宝+京东，并且拥有相应的线下实体业务与之配合。还包括一个室内外导航系统，加上一系列智慧元素和功能。我们当时实现了智慧院线、智慧停车、智慧内部导航、智慧餐饮、智慧购物、智慧儿童、智慧导航，然后一定程度上实现了各业态统一的大会员、大数据、统一积分联盟，还有统一支付系统。

　　我们把智慧金融也放上去，后来金融集团设计了一个轻资产融资产品稳赚1号，也在飞凡平台上销售，这是万达轻资产的第一步尝试。

　　CE：万达也收购了快钱

　　董策：收购了快钱不等于说它就可以做这件事，这件事跟快钱没有必然联系。

　　据说万达电商与万达其他部门合作的时候，阻力挺大，比如院线自己也有布局。

　　董策：我进入之后，董事长向集团所有部门发出了一个指示，要求所有部门把他们的线上部分交给电商公司，这是统一行动，不是你做的好或不好的问题，这是大家融在一起产生更大合力的问题。而且，他们那个时候做的一般。

　　CE：就是说在各部门合作过程中，并没有太大的困难或者阻力？

　　董策：有，因为每个人都希望自己那个独立的小圈子更好。但是万达有一点，就是董事长下了命令，大家都要执行，顾全大局。所以要求的是必须交出来，而腾百万成立的时候，腾讯、百度只提出了一个条件，把所有业态的线上部分给互联网公司，这是核心要求。

　　一天自我审视8次，没做错什么

　　CE：你跟王健林相处得怎么样？

　　董策：我们关系非常好。

　　CE：当时你直接向他汇报吗？

　　董策：既要向他直接汇报，也要通过曲德君。因为董事长当时建立了一个领导小组，叫万达电商领导小组，他任组长，我不向他汇报向谁汇报？

　　别人觉得他很严厉，甚至认为他一定经常骂人。我们相处那么长时间，我不仅没有挨过骂，甚至没有挨过一次批评，连一次小埋怨都没有。

　　我们曾一起坐他的私人飞机去深圳。在飞机上，我们谈了三个小时，但是觉得没谈够。回来，他跟李彦宏、我，当然还有别人，又谈了三个小时，也没谈够。等飞机的时候，他把他的太太介绍给我，我们三个人在一个房间里面，他谈王思聪。

　　CE：怎么谈王思聪？

　　董策：跟通常情况下的老父亲一样，谈他的聪聪，很简单。当时王思聪好像是骂汪小菲之类的。我们很自然地谈起来，有人说这是万达策划的。董事长说，这件事还用得着万达策划吗？简直是笑话。我们谈得很轻松。

　　CE：你离开呢？

　　董策：我知道你会问这个问题，一切以我离开时给全体员工那封信的每一个字为准。

　　CE：回过头来看，你在万达的这段经历，遗憾是什么？

　　董策：遗憾就是离开，这是最大的遗憾。如果它能够按时上市，也可能在很大程度上改变很多东西。王健林经常跟我说一句话，财富的积累和追求，已经到达一个高度，这些对他来讲已经不是太重要了。如果有一天，别人评论他的时候，能说王健林这小子心眼不坏，是个好人，就够了。

　　CE：你在万达这么长时间，觉得自己有哪些事做错了？

　　董策：没有。

　　CE：真的没有吗？

　　董策：没有，我对得起良心，一件都没有。

　　CE：一件都没有？

　　董策：一件都没有，我每天审视自己8次。我每天告诉自己8次，低调做人，踏踏实实做事。

　　CE：万达的现状你怎么看？

　　董策：万达在2017年确实遇到很大困难。有人说它快完蛋了。但是你们不要忘了，他是王健林，他是一条真正的硬汉子。他会带领万达渡过难关，走向新的未来。也正是因为万达现在遇到些困难，我才觉得有必要替万达说几句话，对万达，我无限感恩。

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