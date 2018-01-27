蚂蚁金服承认旗下小贷公司突破杠杆要求 继续降杠杆

近日，蚂蚁花呗ABS、蚂蚁借呗ABS相继获准发行。而仅在一个月之前，现金贷整顿和网络小贷专项整治政策相继出台，蚂蚁金服ABS发行计划曾被曝一度搁浅。此前甚至有报道称借呗要被关停，蚂蚁金服方面对此予以否认。

今日，蚂蚁金服方面向时间财经表示，“按照相关监管办法，蚂蚁两家小贷公司的现有杠杆率超过地方金融办的要求，蚂蚁小贷制定了相应的新规落实方案，将通过增资、业务合作等多种手段，逐步降低杠杆率，确保在监管指导下完全达到要求。”首次明确承认旗下两家小贷公司现有杠杆率突破监管要求。

据悉，为了落实新规要求，蚂蚁金服此前曾对旗下小贷公司“紧急”增资以降低杠杆率。12月18日，蚂蚁金服宣布，对旗下重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司和重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司两家小贷公司增资82亿元，将其注册资本从现有的38亿元，大幅提升至120亿元。

有消息称，最新一期蚂蚁花呗ABS发行已完成，由于市场需求高于预期，临时将这一期发行量从25亿上调至40亿。而据报道，重启的最新一期蚂蚁借呗ABS发行规模则为10亿元。

据财新报道，目前仅在交易所市场发行的蚂蚁花呗ABS存量达1961亿元，借呗1346亿元。杠杆率依然高企。

时间财经从蚂蚁金服处了解到，未来蚂蚁金服将继续通过增资和业务合作方式降杠杆，达到监管要求。蚂蚁花呗和借呗未来将根据监管政策导向，合理安排发行额度。

苏宁金融研究院特约研究员何广锋对时间财经表示，从蚂蚁花呗和蚂蚁借呗ABS先后被放行来看，虽然在加强整治，但监管层可能并没有一刀切，而是给予了一些缓冲的时间或者一些宽松的措施，顺应了目前这种消费金融的发展情况。

何广锋表示，从监管的方向来看，是鼓励有场景的消费金融发展，抑制无场景的类似于高利贷的现金贷的发展。目前还是一个资产荒的时代，优质资产越来越稀缺，好的产品，市场和交易所还是欢迎的。相比很多小微信贷产品，蚂蚁金服，京东金融的消费信贷产品，相对来说比较优质。所以对于阿里巴巴，京东以及苏宁这样一些巨头来讲，监管层应该还是有一些区别对待。

业内人士对时间财经表示，未来可能在监管方面，一方面一些小贷公司继续增资，另一方面可能当时金融办制定的一些杠杆率要求，不是很符合目前行业发展的一个新情况，也会做一些修改和调整，ABS并表计算的细则应该也会出台。