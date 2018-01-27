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天鸽互动超2亿元收购无他相机66.4%股权 共持80%股权

天鸽互动超2亿元收购无他相机66.4%股权 共持80%股权
2018年01月27日 13:13 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月27日下午消息，昨日实时社交视频平台天鸽互动控股有限公司（1980.HK）宣布，集团中国运营实体的附属公司金华察端（简称“买方”）有条件同意购买无他相机所属上海本趣网络科技有限公司（简称“卖方”） 66.4% 股权，本次收购总代价为 2.01 亿元人民币。交易完成后，天鸽互动将持有无他相机所属公司 80% 股权。

　　其中向临漳县刻金企业管理咨询中心（简称“第一卖方”）支付现金 6,476.31 万元人民币及向创始人全资拥有的实体配发及发行每股代价股份 5.88 港元，合共 13,237,955 股，以及向上海沃珑港投资管理合伙企业、上海瑞创悦盟创业投资合伙企业、上海青锐投资中心、上海中路投资管理中心及上海冠英清丁投资管理合伙企业（简称“第二卖方”）支付现金 7,308.30 万元人民币。

　　据了解，无他相机是中国领先的移动照片及视频 APP，官方给出的数据显示，目前无他相机日均活跃用户在400万至630万人，次日留存率近 60%，定位人脸需 0.005 秒，自动美颜耗时 0.005 秒，各种特效需 0.01 秒，一秒可以输出 25 帧画面。拍照的同时即可磨皮、小脸、大眼、长腿等；还有美妆功能、个性化制作 GIF 表情包、编辑小视频、制作素描画、AR等，其开发的美颜SDK也服务多家直播平台。

　　天鸽互动转型移动业务后，本身在直播、小视频、摄影等领域有深入涉足，此次收购可以进一步整合视频技术、图像技术，服务于直播平台、小视频，给予用户便捷的实时美颜，亦可为未来人工智能储备技术，建立起技术壁垒。

　　天鸽互动 CEO 傅政军表示，截至 2017 年 9 月 30 日，集团共有注册用户 3.67 亿人，月度活跃用户 2270.4 万人。去年 5 月曾 1 亿元人民币投资花椒直播，此次投资无他相机也是期望更好的服务用户，开拓自有流量，提升技术优势。（宵寒 建宇）

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