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互金中概股半数跌破发行价 总市值缩水逾50亿美元

互金中概股半数跌破发行价 总市值缩水逾50亿美元
2018年01月27日 01:57 证券日报
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　　■本报记者 李 冰

　　随网络小贷、现金贷等互联网金融领域的监管政策陆续出台，互联网金融监管持续收紧，尽管趣店拍拍贷乐信信而富等头部平台已赶在政策落地之前成功“上岸”，然而在监管风暴之下，包括趣店、拍拍贷、信而富在内的互金中概股依然难逃政策冲击。

　　受到10月份趣店上市而引发国内对现金贷、互联网小贷监管收紧的影响，互金中概股在资本市场上遭遇重挫。趣店、拍拍贷、信而富等中概股的股价纷纷下跌。截至美国时间1月24日，有一半赴美上市互金企业已跌破发行价，其中趣店和拍拍贷股价较发行价几乎腰斩。《证券日报》记者粗略估算，以发行价为基准，趣店股价从24美元跌至13.96美元，累计跌幅41%，市值跌至46.05亿元，累计蒸发了33亿美元；拍拍贷股价从13美元跌至7.50美元，累计跌幅42%，市值跌至22.47亿元，累计蒸发16亿美元。总体而言，互金中概股市值集体缩水共计逾50亿美元。

　　从各个互金中概股的整体走势来看，本报记者发现有两个重要的时间节点，一是，2017年11月21日，互联网金融风险专项整治工作领导小组下发了《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，信而富、拍拍贷、趣店都从事现金贷业务，受此政策影响，互金中概股都不约而同出现下跌。二是，2017年12月1日，互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，开展对网络小额贷款清理整顿工作。政策发布3日内，互金中概股均有不同程度跌幅。

　　不过，进入2018年之后，互金中概股股价都有回暖迹象。投之家CEO黄诗樵在接受本报记者采访时表示，趣店近日来的大涨应得益于布局汽车金融，走线下重资产运营模式。此举获得了资本市场的认可，从而抬升了股价。拍拍贷近日来的大涨应得益于智慧金融研究院的成立，设立人工智能、区块链、金融云、大数据等四大研究中心，涉及区块链概念带动其股价上涨。信而富近来并未有任何动作，同时也并其无政策利好，信而富的上涨或得益于中国互金概念股的带动及前期暴跌后补涨。”

　　黄诗樵认为，“随着中国互联网金融体系不断健全，合规发展将成为互金行业未来5年甚至更长一段时间里遵循的主基调，而这个主基调亦将为互金业迎来健康有序、良性竞争的总体市场格局。互金行业健康有序发展将大大挖掘出国内巨大市场潜力。随着平台的不断退出，以上互金平台或将在用户、净利润等方面迎来增长，互金中概股未来股价走势将值得期待。”

中概股拍拍贷
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