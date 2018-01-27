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美著名杂志《名利场》封面照片PS失误 女星惊现3条腿

美著名杂志《名利场》封面照片PS失误 女星惊现3条腿
2018年01月27日 11:22 快科技
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　　据英国《每日邮报》报道，近日，最新一期美国杂志《名利场》在网上引发热议，在该杂志封面照片中，女星Reese Witherspoon身上赫然出现了3条腿，而在花絮照片中，Oprah Winfrey也多出一只手。

Reese Witherspoon的三条腿Reese Witherspoon的三条腿

　　据了解，本期封面照片由著名摄影师Annie Leibovitz操刀，而这低级PS错误竟然出现在杂志封面上，不少网友大感惊讶。

由摄影师Matthias Gaggl操刀，Oprah Winfrey的三只手由摄影师Matthias Gaggl操刀，Oprah Winfrey的三只手

　　对于摄影师的严重失误，Reese Witherspoon在Twitter上大方地以自嘲方式回应，笑言希望大家能够接受长了3条腿的她，并@了“同病相怜”的Oprah Winfrey。

　　Oprah Winfrey则留言回应：我接受你的3条腿，因为我知道你会接受我的三只手~

　　据悉，《名利场》已经在其官方网站将Matthias Gaggl操刀的照片换成了正常照片，但Annie Leibovitz拍摄的封面照片却没有更新，不过就算更新了，已经印刷的杂志封面也换不回来了……

名利场女星PS
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