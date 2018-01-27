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近六成受访者 不看好“旅行青蛙”类手游前景

近六成受访者 不看好“旅行青蛙”类手游前景
2018年01月27日 01:47 新京报
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　　近日，一款名为“旅行青蛙”的游戏突然大火，让诸多还没结婚成家的女性分分钟切换成妈妈，养蛙晒蛙刷屏朋友圈。一会儿嫌弃在家看书的“蛙儿子”太宅：儿子，老妈不需要你上清华北大，快出去浪啊！可真等到“蛙儿子”出去了，又立刻在朋友圈里呼喊：儿子，怎么还不回来啊？这种简单的小游戏为何会如此受欢迎？对此，你怎么看？本期“京报调查”（新京报与清研智库联合推出）就此展开调查。

　　■ 旁边评论

　　治愈系青蛙养的是感情

　　一只被称为治愈系的小青蛙，刷爆朋友圈，令许多人觉得匪夷所思。游戏设置很简单，就是玩家种三叶草卖钱然后给小青蛙准备食物、背包，它可能随时来一场说走就走的旅行。

　　事实上，和这只青蛙同属一家公司的另一款游戏《猫咪后院》与前一阵风靡朋友圈的《恋与制作人》，都属于此类治愈休闲风，且都取得了不错的“战绩”。治愈休闲系游戏之所以能火爆，一个重要原因是：在快节奏的城市生活中，此类小游戏为人们找到了一个宣泄情感的出口。不管是养猫、养蛙，还是“养”一个不会跟你吵架拌嘴、反而天天送温暖的灵魂伴侣，都会让人们感到惬意、放松。相关机构发布的2017年度职业数据白皮书《孤独经济》显示：受访人中超七成在外地生活，在家乡的不足两成，另有近一成经常出差。61.47%的人，平时会感觉孤独。在城市中，因为孤单寂寞而产生的经济链业已打开，近六成人愿意为独孤买单。

　　不过，单凭这几款手游火爆，还很难说这会成为一种趋势，但毫无疑问，未来会有更多玩家入局。

　　□新京报评论员 陈媛媛

手游青蛙旅行
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