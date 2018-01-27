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连续三天跌停贾跃亭已到平仓边缘

连续三天跌停贾跃亭已到平仓边缘
2018年01月27日 01:26 新闻晨报
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　　贾跃亭的质押股权将随时引爆乐视网　/视觉中国

　　晨报记者　林劲榆

　　昨天，乐视网连续第三天跌停，截至收盘，股价报收11.18元，目前最新市值为446亿，市值已蒸发逾百亿。由于乐视网收盘价已经相当接近业内估计的贾跃亭质押警戒线、平仓线，爆仓已经一触即发。

　　各方提示买入风险

　　乐视网复牌三天，每天都有大宗交易成交，其中首日成交3351万，第二天成交995万，昨天成交1136万，针对买入投资者，交易所和公司提示交易可能存在的风险。

　　深交所发布通知，提示各会员单位及时向客户提示乐视网发布的风险提示。深交所要求，各会员单位密切关注乐视网近期发布的风险提示等，通过公司网站、行情系统或网上交易系统及营业部现场等渠道，提示客户及时查阅。深交所还要求，各会员单位认真梳理乐视网股票交易相关客户的情况，特别关注融资融券业务持有担保品且有融资负债的客户、股票质押回购业务持有质押合约客户、经纪业务持股数量较多客户的交易情况和情绪反应，认真妥善处理客户咨询与投诉等。有业内人士透露，这两天，各家券商营业部“动员”了所有渠道，指派专人负责，向投资者提示乐视网等股票风险。

　　平仓或下周见分晓

　　连续三个跌停以后，乐视网的股价正在逼近贾跃亭质押的平仓线。

　　Wind资讯数据显示，截至2017年11月30日，贾跃亭目前仍直接持有乐视网10.24亿股，其中质押10.20亿股。贾跃亭可查的最新一笔股权质押发生于2015年10月27日，其曾对外质押了5.07亿股限售股，而在质押当天，乐视网股价报收51.34元/股（除权前）。贾跃亭质押股权并非一次完成，分批质押的价格并不相同，近日甘薇曾经在公开发文中透露，贾跃亭的质押股权余额为69亿，对应质押股权的平均价格约为6.7元/股。

　　从目前行情来看，创业板股权质押的预警线（质押股票市值/质押融资额）通常为160%，平仓线为140%。因此，预警线约在10.72元，平仓线大约为9.38元，当然预警线和平仓线会根据合同来确定，但是大致范围不会差距很大。可见，下周贾跃亭是否爆仓就可以见分晓了。

　　乐视网或许也已经做好了大股东爆仓退出的准备，复牌前，其已提示实控人变更风险，称若公司股价出现大幅下跌，且贾跃亭无法及时追加担保，金融机构将有权处置其已质押的股权，从而可能导致公司实际控制人发生变更。

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