比特资本创始人张瑶：石油区块链将如何进化？

来源：界面新闻 邓雅蔓

作为比特币等数字货币基础技术的区块链，正渐渐渗透进油气领域，英国石油公司（BP）和荷兰皇家壳牌集团（Shell Group of Companies，下称壳牌）成为油气巨头中的先行者。

“能源区块链的应用将带来百万亿级的数字资产，目前阿里巴巴大约是四万亿的数字资产。”1月18日，比特资本投资管理有限公司（下称比特资本）创始合伙人张瑶在首届中国能源周上表示，在比特币近期以数万倍速度增长的情况下，截至目前，全球数字货币资产已达到约一万亿美元，与此同时，区块链在石油行业领域正在经历一个深入实践的过程。

“区块链的本质是去掉交易中介，实现物和物的交换。”张瑶表示，人类社会首先经历了从原始社会物物交换到黄金白银到纸币的过程，其次是互联网诞生后，通过类似微信等社交平台进行点对点的连接，区块链应用则使人们通过构建平台，去掉支付、数据、金融和法律等中介，提高效率。

“为什么交换金钱和信息等东西一定要通过阿里和腾讯呢？它们凭借这些获得巨额收入甚至成为首富，用户却越来越贫穷。”张瑶在会上说道，从现有的支付中介看，从人民币到美元结算周期大概需要两周，且还需要10%的交易费，而区块链应用可以使参与者将数据存在自己的数据库里面，通过自己的服务器相互交换，用自己的分配方式来分配，没有必要通过支付宝和微信等工具。

他将石油区块链的进化过程分为三个模块：供应链区块链、金融区块链以及支付流信息流的区块链化。

“类似BP这样的国际石油公司有很强的供应链整合能力，它在银行和贸易方面的大量能源互联网实践，就是在做供应链信息流的区块链化。”张瑶表示，石油区块链化后，意味着里面所有人都可以追踪原油从生产商、供应商、承包商、分包商、炼油商和零售商之间的流动，从而降低信息部门、结算部门和物流部分的成本。

1月18日，壳牌国际贸易公司（Shell Trading Internationa）收购了应用区块链公司Applied Blockchain的少数股权。这是一家专注分布式账本技术和智能合约的企业，成立约三年时间。Applied Blockchain公司创始人兼CEO Adi Ben-Ari表示，此次与壳牌达成协议，标志着应用区块链公司首次涉足能源行业，有利于将区块链的解决方案真正部署到全球的商业生态系统当中。

“区块链应用将改变我们在能源行业中的经营方式。”壳牌全球解决方案国际公司信息技术部CTO Johan Krebbers表示，无论是从流程到与供应商的合作，还是为客户服务的方式，区块链应用都可以简化。

据路透社报道，2017年6月，BP、壳牌、挪威国家石油、荷兰银行（ABN Amro）和法国兴业银行（Societe Generale）等公司结成联盟，宣布在2018年底前开发一个基于区块链的能源商品交易数字平台，石油行业结合区块链将有助于实现跨境支付、记录管理和供应链管理等功能。

“区块链没有人可以做伪证，以IBM的Fabric做贸易合同信用证验证为例，做伪证周围的节点都可以查出来，这个交易记录是不成立的。”张瑶表示，区块链不仅节约了成本，其ERP（企业信息化管理系统）比传统的成本低30%，且有利于稳定石油价格波动，完成从油气侧产能到消费者侧需求的动态博弈和协调。

“在区块链应用中，你所有决策都是基于整个块的供需关系等内容，而不是盲目的做生产计划。”张瑶称，壳牌和BP正在推动能源供应链区块化，此外BP也在推动原油区块的石油交易平台区块化。

除能源供应链、支付流信息流的区块化发展外，能源金融区块链也正处于实践起步中。

1月8日，委内瑞拉总统马杜罗下令发行一亿个以石油储备为价值支撑的加密数字货币Petro。“我已经下令以国家财富为支撑，发行一亿个petro。每个petro将获得一桶委内瑞拉石油的价值。”他在petro矿工首届全国会议上宣布，石油币的物质基础将是储量为50亿桶、位于奥里诺科重油带的阿亚库乔区块1号油田，由在测试阶段的虚拟交易厅完成，国内合法公民可以注册并参与petro挖矿，注册入口开放到1月21日。

“只有基于产业的供需数据和国家法币衍生出的数字货币，才会形成主流货币的流通性。”张瑶表示，能源区块链化之后，其中的金融流会拥有数字资产的霸权，目前委内瑞拉的Petro是唯一一个围绕石油供应链展开、跟金融资产相关的的数字货币，美元出现后之所以成为世界霸主，铆定原油是很重要的因素之一，同样基于能源基础上的数字货币，在发展到拥有绝对资产定价权后，由于其金融属性，也会拥有交易定价的权利。

在张瑶看来，“如果你是一个金融企业，赶快铆定能源链。如果是一个炼厂或者石油贸易商，赶紧做联盟链，现在至少会成为一个真正的生态。”

据张瑶介绍，区块链总共有公有链、联盟链和私有链三种，对石油区块链而言，拥有“金融流共识机制”的公有链，将拥有数字资产绝对的交易定价权；拥有强大供应整合能力的联盟链，将成为数字时代的BP；拥有零售终端车主生态整合能力的私有链，将成为数字时代的社区零售小淘宝。

张瑶认为，现在的加油站本质上是一个区块链的主链，即周围三公里的车主每周必经之地，侧链包括洗车、周边游和后市场等，谁把主链贡献出来给侧链，谁就是新零售公司。

“新零售公司就是淘宝2.0，一个小加油站就是这个区域的银联结算中心，充电桩起来之后成为加油站的侧链。”张瑶解释称，能率先完成数字资产转型的加油站企业，将拥有主链、支链以及所谓的支付区块链的资产，将不再惧怕新能源汽车的冲击，在未来十年还会取得发展的先机。