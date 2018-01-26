乐视网全天成交1136万元 连续三跌停市值蒸发逾百亿

新浪财经讯 1月26日消息，乐视网今日开盘再次跌停，截止收盘，股价报收11.18元，卖1处挂单达752万手，全天成交1136万元，目前最新市值为446亿，与复牌当日的550亿元市值相比，已蒸发逾百亿。

消息面：

25日晚间，乐视网公告称，公司股票于2018年1月24日、25日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

乐视网称，针对公司股票异常波动的情况，公司就相关事项进行了核实：公司不存在违反公平信息披露规定的情形；公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；近期公司外部经营环境未发生重大变化；近期公司未发现公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

乐视网提请投资者注意九大风险。其中，公司实际控制人可能发生变更的风险：截止目前，贾跃亭先生持有公司 102，426.66 万股股份，占总股本的25.67%， 其中101，953.98万股已质押给金融机构。若公司股价出现大幅下跌，且贾跃亭先 生无法及时追加担保，金融机构将有权处置上述已质押的股权，从而可能导致公司实际控制人发生变更。

1月25日，乐视网再现大宗交易：华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部有人以12.42元/股的跌停价成交了100万股，成交成交金额高达1242万元，占当日成交金额的55.52%。卖方为中泰证券宁波江东北路证券营业部。

1月24日，乐视网复牌第一天，也在大宗交易平台上以跌停价成交了30万股。

按照大多机构此前给出的3.91元估值价格，乐视网股价已经下跌75%。如果算连续跌停的话，停牌至今机构已经给出了13个跌停。