好友称茅侃侃“最仗义没有之一”

来源：法制晚报

法制晚报讯（记者 李阳煜 张蕊） 1983年出生在北京的茅侃侃，是个计算机天才。根据此前媒体的报道，他14岁就在当时红极一时的计算机杂志《大众软件》中发表文章，同时也自行设计开发软件。

茅侃侃，80后，创业明星，自杀。从1月25日开始，这几个热词就被串联在一起，在各大媒体上推送。

10年前，Majoy的茅侃侃、泡泡网的李想、康盛创想的戴志康、Mysee的高燃，4个出生在80年代的人，20岁出头便有公司，成为80后年轻人的创业偶像。昨天，李想在微博上说起了茅侃侃的离去：“感谢大家，让侃侃安心地走。他是好友心中最仗义的那个，没有之一。生活中，他永远是第一个出来帮朋友扛事的人，没有目的，不求回报；创业中，他背负了所有属于他以及完全不属于他的全部责任。身边小有成就的人很多，但在我们心中分量最重的那个哥们儿，茅侃侃是唯一。走好，兄弟。”

公司员工证实茅侃侃自杀

茅侃侃出生于1983年，被称为80后创业代表人物，曾被媒体和大众狂热追捧。2004年底，茅侃侃开始运营MaJoy，他把网络游戏搬到线下、模仿其后台数据运行，但用实景、由玩家实际扮演。此后，茅侃侃又先后做了移动医疗领域的APP以及提供实时路况信息APP“哪儿堵”；2013年，茅侃侃加入GTV，踏入电竞圈；2015年，茅侃侃与万家文化成立合资公司万家电竞，并出任CEO。

茅侃侃目前仍是北京万好万家电子竞技传媒有限公司和海南万好万家电子竞技传媒有限公司的法人代表，同时也是多家公司的股东、董事。1月25日上午，记者致电其担任法人代表的北京万好万家电子竞技传媒有限公司和海南万好万家电子竞技传媒有限公司，电话均无人接听。在茅侃侃为董事的北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司中，公司工作人员证实了他的死讯，“在北京家中自杀。”工作人员称，家人发现茅侃侃的时候，其已经去世。对于茅侃侃自杀的原因，该人士称不知情。

一名曾经和茅侃侃公司有过交集的人士称，茅侃侃的公司经营困难，“前段时间和他们公司的员工聊天时，曾听对方说他们公司目前处于很困难的阶段。”

公司11月关门设备搬到住地

昨天下午，记者来到北京万好万家电子竞技传媒有限公司，该公司所在地已经被其他公司租用。下午3时20分许，有民警来到公司租用的办公楼向物业询问该电竞公司的情况。

附近公司的员工称，茅侃侃的电竞公司在2017年11月清空关门。当时有员工在清理东西，后来公司的几个员工和茅侃侃的朋友将公司里的一些设备和资料都打包存放到了茅侃侃租住的房子里。“他留着这些设备和资料，可能是希望东山再起吧。”

据附近公司的员工说，茅侃侃一般会在上午10点多去公司上班，但会加班到很晚，别人都走了，他还会在。

生前租住小区距离公司很近

茅侃侃租住的北纬40°小区就在公司附近，是一套两居室房子，该楼盘同户型的租金大约在8000元至8500元上下。

据了解，24日当天晚上茅侃侃的好友联系不上他，遂到达其位于望京公司附近的住处看望，到达后发现茅侃侃出事。据该小区物业的工作人员介绍，1月24日23时30分左右，民警、法医、120急救车等先后到达其住处。120赶到时，茅侃侃已无生命体征。25日凌晨两点左右，茅侃侃亲朋好友离开现场。为此事，物业还写了一份情况说明，其中提到茅侃侃曾留下遗书。

记者拿着茅侃侃的照片向邻居确认，邻居证实在此处租住的人正是照片中的小伙子。

“人挺好挺热情的。”邻居回忆，有一次自己将快递上的地址写错了，送到了茅侃侃家，茅侃侃将快件接收后，按照上面的手机号给邻居发了短信。这位邻居回忆短信的内容大概为，“您的快递送到我这里了，我帮您签收了，有时间您来我这取。”

正在该小区送快递的一位快递员介绍，11月、12月份分别给他送过一次快递，但对他印象最深刻的还是他的纹身“很帅”。

对于茅侃侃得抑郁症的传言，有媒体采访了茅侃侃的相关朋友，对方称，并不知道茅侃侃有抑郁症，不过确实饱受失眠困扰。

人物

被称为计算机界奇才

在茅侃侃半自传体的书籍中，记载了他的经历。其中写道，他可以让每一个经手的游戏人物“无敌”。

茅侃侃初中曾就读于育英中学，当时他是计算机课代表。15岁时，当选为瀛海威最年轻的BBS版主。

在跟父母就是否该继续念高中的争执结束后，茅侃侃无奈之下被迫妥协。但高一的时候，他就没有通过地理会考，也丧失了参加高考的资格。

后来，茅侃侃拿下微软和思科两项计算机认证资格，被称为计算机界的奇才，茅侃侃一心想投入社会去挣钱。他6年间换了6份工作，直到2006年，开始自己创业，成为Majoy（时代兆美）的CEO，并且接受了媒体的采访，与时任泡泡网CEO李想、主攻社交平台与服务的康盛创想CEO戴志康、提供影音文件的视音频娱乐网站MyseeCEO高燃三人一起，在经过央视《对话》等栏目报道后，被追捧成为四位80后创业偶像。

茅侃侃创业公司的最后一站，公司全称为北京万好万家电子竞技传媒有限公司（简称万家电竞），这是2015年9月30日，茅侃侃与上市公司万家文化共同出资成立的，茅侃侃出任CEO，法人代表是当时万家文化的实际控制人孔德永。

2016年度财务报告显示，万家电竞的销售总额即为主营业务收入，为52.83万元，亏损1381.9万元，负债总额4314.5万元。

2017年11月，万家电竞被传“破产”。与茅侃侃相关的最后一条信息变更发生在2018年1月18日，万家电竞的法人代表由孔德永（浙江万好万家实业股份有限公司董事长）变更为茅侃侃。而在朋友圈里，茅侃侃的最后一条消息发生在1月23日，也就是万家电竞法人代表变更后的第五天。

文/记者 李阳煜 张蕊