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乐视体育重组方案被卡 CEO雷振剑或将离职

乐视体育重组方案被卡 CEO雷振剑或将离职
2018年01月26日 14:29 界面
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　　来源：界面新闻 王付娇

　　乐视体育重组进程艰难。

　　1月26日，界面新闻记者独家获悉，乐视体育内部已经提出多个重组方案，但是都难以推进，目前完全陷入僵局。

　　根据界面新闻从爆料人处获得的微信聊天对话显示，乐视体育CEO雷振剑称已经有大佬想接盘，但由于乐视体育内部股东众多结构复杂，诉求不一、统一意见很难。而雷振剑本人也透露出离职意向。

　　爆料人指出，接盘方在行业里非常有名，但并未透露是互联网公司还是传统体育公司。

　　据另一位接近乐视体育的消息源称，原上海五星体育主持人、上海帕派体育CEO周亮已经加盟乐视体育，新的接盘方可能是周亮牵头引入的。

　　根据雷振剑的描述，他在乐视体育中一分钱股份也没有，所有解决方案也都被股东打回去。他个人已经私自拿出1000万给公司员工发工资。

　　如果该重组方案再无法达成，雷振剑已经萌生去意。

　　2017年5月，乐视体育宣布获得中意宁波生态园领投的25亿元人民币投资。但据界面新闻记者核实的消息，该笔融资因为乐视整体的危机并未到乐视体育账面上。

图片来源：IT桔子图片来源：IT桔子

　　乐视体育B轮融资70亿、B+轮融资25亿，整体估值达到205亿。当时B轮价格高，乐视体育因为属于比较抢手的资产标的，有超过30家机构争抢参投。

　　根据天眼查的数据，乐视体育的股东信息一共超过47条，而且股权非常分散。除了占股30.66%的乐乐互动，6.47%的乐视网之外，其余都是持股5%左右，还有大量持股1%以下的小股东。

　　如果乐视体育重组、涉及增资扩股，必然会涉及原有股东利益。这也是乐视体育内部股东大会难以达成一致的根本原因。

　　“之前提的方案都被股东毙了。B轮进去价格很高，股东也是LP的心。B轮价格很高，重组价格要低于入股价格，所以就很难通过。”爆料人告诉界面新闻。

　　按照该人士的透露，之前乐视体育也有多轮重组方案，但都因股东不作为、很难达成共识被打回。

　　乐视体育重组步步维艰。2017年9月，根据《财新》消息，乐视体育B轮融资一半被乐视控股挪用于其他业务。贾跃亭曾经出售乐视体育股权还债。

　　乐视体育也不受孙宏斌待见。孙曾说过，“中超去年（投入）13.5亿一共收了五千万，亏了13个亿，这就是神经病。”乐视体育还有许多外债，包括拖欠供应商的欠款、版权费等。

　　内忧外患下，乐视体育高层也一直动荡。2017年5月，乐视体育就成为高管离职的重灾区。2018年1月3日，懒熊体育报道称，乐视体育联席总裁刘建宏近日已通知周围好友，自己将从乐视体育离职。

　　如果雷振剑再离职，乐视体育留下的烂摊子将更加难以收场。

　　截至记者发稿，雷振剑并未对此事做出回复。

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