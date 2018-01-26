现金贷整顿“满月”小贷ABS发行规模骤减

每经记者 边万莉 每经实习编辑 陈 适

近日，以蚂蚁小贷消费金融为基础资产的ABS（资产支持证券）产品已经获准在交易所市场发行，进入邀约询价阶段。Wind数据统计显示，2015年、2016年、2017年的小贷ABS发行规模分别为：26单合计143.62亿元、46单合计726.399亿元、122单合计2690.45亿元；2016年、2017年的融资规模增幅分别达406%、270%。值得注意的是，2017年12月仅有6笔小额贷款ABS发行，规模为55.47亿元，相比11月的16单419.8亿元，融资规模骤降87%。

去年12月初，央行与银监会联合下发的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》（以下简称整顿通知）明确要求，网络小贷放贷杠杆率要表内、表外合并计算；信贷资产转让、资产证券化等名义融入的资金应与表内融资合并计算，合并后的融资总额与资本净额的比例暂按当地现行比例规定执行。

北京中会仁会计师事务所主任丁会仁在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，小额贷款行业是银行贷款行业的必要补充，而发行ABS对于小贷公司有助于业务扩大和利润增长，也是放大杠杆的需要。

发行ABS成重要融资手段

Wind数据统计显示，小额贷款行业在2015年之前发行ABS的规模以个位数计，但在2015年之后规模逐渐增长，且增速较快。具体来看，2015年、2016年、2017年的小贷ABS发行规模分别是26单合计143.62亿元、46单合计726.399亿元、122单合计2690.45亿元，2016年、2017年的融资规模增速达406%、270%。

著名经济学家宋清辉告诉记者，随着消费升级，电商快速发展，带来的是个人消费类贷款规模呈现出爆发式增长。消费金融行业开始急剧扩张，这是这几年小贷行业ABS发行规模增长如此迅速的主要原因之一。发行ABS对于小贷公司的意义重大，不仅是为了出表、放大杠杆，而且还能够扩大公司业务规模，谋求更大发展空间。

东方金城在一份关于ABS的研报中分析，2017年1至11月，交易所市场包括传统小贷公司、互联网小贷公司、互联网金融公司等在内的各类小贷ABS的发行规模约占当期交易所市场ABS产品发行总量的40%；2016年全年小额贷款ABS发行规模占比约为20%。从发行占比来看，2017年以来小贷ABS有较大幅度的增长。研报进一步指出，从2017年发行数据来看，小额贷款ABS中绝大多数为大型互联网金融公司旗下相关公司发行的消费金融ABS（如蚂蚁、京东系列等），发行规模占比超过90%，传统小贷ABS发行规模占比有所下滑。

盈灿咨询高级研究员张叶霞认为，一方面是因为消费金融ABS发展迅猛，阿里等互联网巨头的小贷ABS产品市场接受度较高，使得小贷ABS产品已成为交易所ABS的主要构成。另一方面，资金问题一直是小贷公司发展的瓶颈，为了加强资产流动性，拓宽低成本融资渠道，突破自有资金不足的约束，一些小贷公司会通过发行ABS产品的途径解决资金问题。

丁会仁表示，小额贷款行业是正规银行贷款行业的必要补充，近年来民间资金增多，互联网的发展迅速和金融行业的创新，刺激了小贷行业ABS发行规模迅速增长。

融资并表后小贷ABS发行骤减

《每日经济新闻》记者发现Wind统计的数据中，2017年小贷行业有5个月发行ABS的数量在14单及以上，分别为：6月14单254亿元、8月15单311.61亿元、9月17单446.4亿元、10月17单377.3亿元、11月16单419.8亿元，这五个月通过发行ABS产品的融资规模均在百亿以上。但是，在12月仅有6笔小额贷款ABS发行，规模仅为55.47亿元，较11月的16单419.8亿元，融资规模骤降87%。

张叶霞表示，以往运用ABS融资的往往是银行业金融机构或传统行业的大企业，然而近年来互联网金融平台在ABS市场活跃度明显提高。但从2016年下半年开始，由于互联网金融进入整治期，场内对于互金平台发行产品监管收紧，除了互联网巨头公司以外，基本不受理互金平台的小贷或消费金融项目，发行难度较高。2017年末的现金贷整治也波及了互联网巨头公司发行小贷类ABS，因此小贷类ABS融资规模骤降。

不过律师肖斌认为，小贷ABS的刚需是存在的，如果解决了规范问题，预计小贷ABS规模还会扩大。

2017年12月，央行与银监会联合下发的整顿通知指出要加强小额贷款公司资金来源审慎管理，“以信贷资产转让、资产证券化等名义融入的资金应与表内融资合并计算，合并后的融资总额与资本净额的比例暂按当地现行比例规定执行，各地不得进一步放宽或变相放宽小额贷款公司融入资金的比例规定”。

东方金诚分析认为，消费信贷类ABS 的发行主体包括银监会体系下的持牌金融机构（商业银行、消费金融公司等）以及非持牌机构（包括互联网金融平台、P2P 借款、现金贷平台等） ，整顿通知主要针对网络小额贷款公司，对消费信贷ABS的影响主要体现在交易所市场发行的互金类产品。短期内，将对以ABS融资为主的互金企业影响较大。

丁会仁向《每日经济新闻》表示，12月份小贷行业发行ABS骤降，主要是监管部门放出的严监管信息，现金贷的整顿首当其冲，接下来的严监管可能指向小贷行业“钱是怎么来的”，堵住源头，才能防范未然。小贷行业必然会优胜劣汰，越是内部管理规范的企业越会谨慎。