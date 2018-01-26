4名矿工控制50%算力 比特币去中心化是不是谎言？

4名矿工控制50%算力，比特币去中心化究竟是不是谎言？

澎湃新闻记者 周炎炎

1月18日，美国康纳尔大学计算机科学教授埃敏·允·西拉什（Emin Gün Sirer）和密码学专家罗伯特·凡·雷讷瑟（Robbert van Renesse）等5人合著了一篇论文，直指比特币世界奉为最高原则的“去中心化”存在疑问，认为目前世界上最流行的两种加密数字货币比特币和以太坊背后均存在隐形权力结构，原因之一是比特币和以太坊的挖矿过于集中，比特币50%以上的算力都被前4名矿工控制了。

比特币以其分布式和去中心化特征扬名，其创始人，化名为中本聪的人曾说过比特币是个社会试验，此试验中最需要验证的是去中心化。事实上，中本聪就是因为不满各国将货币发行捏在央行手中，才撰写了比特币的白皮书。

也就是说，“去中心化”原则是比特币的核心，而康纳尔大学的论文就是在质疑比特币的根基。

这篇发表在1月18日的《麻省理工科技评论》上的论文《比特币和以太坊的去中心化》显示，比特币和以太坊背后都有隐形权力结构，两个系统的区块链中都只有20个不到的挖矿团队，比特币和以太坊50%以上的哈希率分别在前四大矿工和前三大矿工手中。

假设比特币挖矿是解一道方程题， 而且只有把每个整数代入才能算出来，那么哈希率就是每秒处理数据的速度，也可以视作是挖矿的“算力”。

比特币社区中的很多人认为，中本聪最初的设想是社区中几百万成员都能使用自己的GPU挖矿，以实现绝对的民主，而不是现在的几家巨头分立的状态。

该论文还认为，比特币的权力分散程度还不如后来参照它做出来的以太坊。与以太坊相比，比特币的节点在地理上往往更加集中，而以太坊的节点分散在世界各地，分布性更好。造成这个问题的原因是，56%的比特币节点都在各地的数据中心周围分布，而以太坊这项数据是28%，正好是其一半。

“以太坊的节点建立在更加广泛的自治的系统上，”论文称。

论文表示，与比特币相比，以太坊的机制更为公平，利好中小矿工。

如果一个系统是完全公平的，那么小矿工就没有必要把它们的资源倾注到一个大的矿池中，与其他矿工合力来产生更多收益。

然而事实上，比特币链中的中小矿工的挖矿奖励比以太坊更为难以预测，原因之一，其实可以理解为比特币产生区块的速度很慢，10分钟才能出现一个新区块，所以谁抢到了系统产生的奖励，不确定性很高。

矿池主要负责独立矿机的集中托管，维护网络中的各个节点，传输运算信息到比特币网络中，如果自己管理的矿池中有矿机碰撞出正确结果，矿池要将所获得的比特币平均分配给所有矿机，主要依据是算力贡献。所以，矿池可以理解为“组团打怪兽”。

此外，针对很多矿工提到的，组成矿池可以避免中小矿工收益不均的情况，这篇论文也予以反驳。论文指出，首先回溯历史，矿池会与其成员达成私下协议改动利益分配；其次，矿池里的小矿工一般不会离开这个池子，除非这个矿池掌握了全系统51%的算力，并对比特币造成了危害；最后，即便有人会因为察觉到矿池的一些交易审查等危害行为而离开，也得有识别和检测这些行为的能力，然而大多数中小矿工都没有这种能力。

因此，论文判断，矿池有助于去中心化，只是一个传说，而非真相。

一位比特币矿池公司管理者对澎湃新闻表示，比特币的机制确实是可以掌握在小部分人受众的，也可以实现“51%攻击”。

所谓51%攻击，就是利用比特币使用算力作为竞争条件的特点，使用算力优势撤销自己已经发生的付款交易。如果有人掌握了50%以上的算力，他能够比其他人更快地找到开采区块需要的那个随机数，因此他实际上拥有了绝对哪个一区块的有效权利。简单来看，掌握全网51%的算力，就如同在公司中拥有51%的股权。

“但是实现51%攻击意味着耗资300亿，因为机器设备铺设价格很高，”上述管理者称，“而且比特币网络因为这场攻击而暴露自己被控制，瞬间价格一文不值，也没有人会愿意这么做吧。”

比特币的价格在下跌后正在经历回调。在经历韩国监管趋严造成的暴跌之后，目前比特币又重新站上了1.1万美元的上方，然而距离历史最高点2万美元还是有不小的差距。

总部在塞浦路斯外汇经济商FXTM富拓外汇的全球首席分析师Jameel Ahmad对澎湃新闻表示，目前看来，1万美元是比特币的一个值得注意的价格，一般在1万美元以上，有可能出现抛售潮，每次跌破1万美元，又会出现上涨空间，“目前这个价格已经有相当大的压力了。”

Jameel Ahmad称，比特币是这辈子见过的最具有投机性的东西，“2万美元到1万美元，1个月内涨一倍又跌完，这是任何基本面都支撑不了的，更多的是市场情绪在操控。”他也坦言，去年8月份之前根本没想过要研究比特币，但是市场情绪推动比特币上了很多头条，目前比特币是货币，还是金融工具，还是资产很难定义，并且难以判断接下去的价格走势。

“6个月前我可能觉得不可能走出这样的趋势，但市场情绪是瞬息万变的，” Jameel Ahmad感慨道。