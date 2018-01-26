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集齐三种颜色 滴滴青桔单车上线ofo面临尴尬

集齐三种颜色 滴滴青桔单车上线ofo面临尴尬
2018年01月26日 01:46 新京报
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　　昨日，滴滴自主品牌“青桔共享单车”在成都上线。滴滴供图

　　传闻已久的滴滴共享单车自有品牌上线了。1月25日，新京报记者获悉，滴滴自有共享单车品牌“青桔”在成都上线，同时滴滴共享单车平台也上线。目前成都用户可通过滴滴平台骑行青桔单车、小蓝单车以及ofo小黄车，前两者支持免押金骑行。

　　至此，滴滴出行旗下已经有了青、黄、蓝三种颜色的共享单车。滴滴还会吸纳其他共享单车品牌吗？日前滴滴成立代号为“黑马”的事业部，在杭州内测共享电单车，并在北京启动共享电动汽车项目。如此一来，滴滴1-10公里的出行生态圈形成闭环。在共享出行的竞争中，滴滴将以何种角色出现？

　　滴滴用青桔置换了部分小蓝

　　“青桔”单车为滴滴自有品牌。新京报记者获悉，“青桔”之名呼应滴滴公司名“小桔科技”。

　　此前滴滴托管已经失败的小蓝单车。2017年底小蓝单车资金链断裂，陷入供应商和押金拖欠风波。关于用户关注的押金问题，根据托管协议，滴滴不会接盘小蓝单车的品牌、押金、欠款等，但用户可选择将小蓝APP内的押金、特权卡及充值余额转换为等值滴滴单车券和出行券。昨日开始，成都的小蓝单车用户可以选择是否转换为单车券和出行券。

　　经过滴滴维修后，部分小蓝单车重新回到了成都街头。滴滴表示，用户在滴滴平台进行芝麻信用认证后，可以免押金骑行青桔和小蓝两个品牌的单车。由于小蓝单车经回收、维修后，仍有部分达不到使用要求，滴滴用青桔单车置换了部分损坏的小蓝单车。

　　此外，滴滴平台进行芝麻信用认证后，用户可以免押金骑行小蓝单车和青桔单车。滴滴希望优化用户的使用流程，减少押金负担。用户需要更新至滴滴出行APP5.1.28版，以体验这两个品牌的单车。

　　此前媒体曾传出滴滴自有单车今年将投放600万辆，北京、广州、深圳在首批投放城市。情况若属实，在多地政府部门已出台共享单车“限投令”的情况下，滴滴如何实现大批量入局？对此问题滴滴方面一直没有回应。

　　回顾2017年，共享单车的发展如“坐过山车”。年初各玩家攻城略地、极速扩张；到年中悟空单车、3vbike、町町单车相继停运；随后，小鸣单车、酷骑单车、小蓝单车面临押金难退情况，永安则与哈罗单车走到了一起；摩拜单车与ofo小黄车不断传出将合并消息。

　　在这种大环境下，滴滴如何安排旗下三个共享单车品牌之间的关系，已持续引发业内关注。

　　滴滴推免押金，ofo面临尴尬

　　滴滴的共享单车平台，将会把免押金骑行作为主推，此举或令ofo小黄车略显尴尬，毕竟ofo小黄车是有条件的免押金，目前包括北京在内的一些城市还未开通此项服务，滴滴此举是否会引发ofo小黄车用户“退押金潮”待需观察。

　　早在2016年10月，滴滴出行便入局共享单车，参与了ofo小黄车的C轮融资，据工商资料显示，在ofo小黄车D轮融资前，滴滴占股25.32%，拥有两席董事会席位。

　　此后滴滴向ofo派驻滴滴高级副总裁付强、滴滴开放平台负责人南山和滴滴财务总监Leslie Liu，分管ofo市场和财务部门。然而2017年11月，滴滴系三位高管被爆“休假”，ofo方面表示“个人原因休假实属正常”。一时间双方关系生变引发关注。

　　业内将之解读为滴滴与ofo渐行渐远。据媒体报道，滴滴试图促成摩拜单车与ofo小黄车的合并事宜，遭到ofo小黄车管理层的强烈反对。滴滴内部员工也向新京报记者证实，付强已回滴滴任职。

　　在这种情况下，ofo很难配合滴滴的大出行生态闭环计划，滴滴必须另起炉灶。

　　据接近滴滴人士提供消息，从2017年底，滴滴自主品牌的共享单车计划就已经出台。

　　接触小鸣，滴滴建“复活者联盟”？

　　托管小蓝单车、自推共享单车平台，滴滴出行的共享单车大棋不止于此。组建“复活者联盟”似乎是滴滴在共享单车领域的计划。新京报记者已从多方信源获悉，滴滴正与陷入困难的小鸣单车商谈合作事宜。新京报记者联系小鸣单车前CEO陈宇莹，以及实际控制人邓永豪，但未获官方证实。

　　小鸣单车作为共享单车第二梯队的领头羊，主要覆盖华南、江南的二三线城市，其引以为傲的便是研发了电子围栏的技术，简而言之，用户只能在规定区域停放车辆，否则归还将失败。但小鸣单车也深陷“押金难退”泥沼、资金短缺，用户、员工纷纷维权，广东消委会多次约谈，并将其起诉至法院。

　　“滴滴的目标是成为共享单车的入口，以后用户就不需要下载那么多共享单车APP了。”一位业内人士表示，小蓝单车才入驻6个城市，用户数量相对较少；而酷骑单车、小鸣单车覆盖率高、用户多、资金缺额大，“滴滴若牵手小鸣单车，或没有小蓝单车那般容易。”

　　建“黑马”事业部，入局共享电单车

　　滴滴的雄心从来不局限于此，从滴滴出行APP便可看出，“快车、出租车、专车、豪华车、公交、顺风车、单车、代驾、敬老出租、自驾租车、二手车”共11门类。

　　新京报记者注意到，在1-10公里出行生态圈中，滴滴唯独缺席了共享电单车。近日，多个信源向新京报记者透露，滴滴目前在杭州尝试共享电单车业务，已成立代号为“黑马”的事业部，主攻共享电单车，进一步完善共享出行大生态。2018年上半年，滴滴计划在至少三座城市上线共享电单车，并且已经得到了当地交通运输部门的支持。

　　此前2017年8月，交通运输部等十部门出台政策明确提出，不鼓励发展互联网租赁电动自行车。北京、上海、天津、杭州等地交通部门也表示不发展共享电单车。

　　共享电单车一出生就被外界认为“有共享单车的梦，没有共享单车的命”，把目标定在解决“最后3-10公里”出行难题，注定了其将生存在共享单车和网约车的夹缝中。产业观察家洪仕斌认为，共享电单车的产品属性十分尴尬，若要解决最后一里路可以选择共享单车，若需远途出行可以使用网约车。

　　“滴滴入局共享电单车，或将稀释少量共享单车及网约车的份额，意义不大。”一位业内人士认为，滴滴此举更多出于完善出行闭环的考虑，以及应对共享单车两大头部玩家对于此领域的布局。

　　滴滴撒网：完善出行生态闭环

　　2017年12月的第四届世界互联网大会期间，滴滴出行创始人兼CEO程维曾向新京报记者透露，滴滴对于共享汽车也有想法。

　　在程维看来，新能源汽车购买成本高，使用成本低，家庭购买的性价比并不高，汽车共享将是一个趋势。

　　2017年12月21日，滴滴出行宣布完成新一轮超40亿美元股权融资。滴滴方面表示，将加大在AI人才贮备以及交通服务，技术上的投入规模。将持续提速智能驾驶与智慧交通的能力建设，加快构建新能源汽车服务体系；以引领全球汽车与交通产业的变革，助力全球能源互联网建设。

　　此轮融资是此前滴滴新能源布局的后续进展。2017年11月初，程维在联合国总部透露，已携手全球能源互联网发展合作组织（GEIDCO）合资成立全球新能源汽车服务有限公司，构建充换电体系、储电、电池再利用等新能源汽车配套支持服务产业，提供新能源汽车服务。

　　新京报记者 陈维城

滴滴共享单车OFO
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