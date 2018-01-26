澳媒：自拍危害比网络欺凌大？或导致互相攀比

中新网1月26日电 澳洲新闻网26日刊文称，调查发现，和欺凌相比，自拍可能令青少年儿童更加痛苦。对年轻女孩和男孩来说，试图拥有“美好身材”都是精神痛苦的来源之一。

资料图：两名女子在泳池边自拍。骆云飞 摄

文章摘编如下：

和欺凌相比，自拍可能令青少年儿童更加痛苦。研究人员对1300名年龄在13岁到18岁之间的青少年儿童进行调查，撰写了一份报告。报告发现，青少年儿童之间出现崇尚“细腰丰臀”的审美趋势。

由英国研究人员展开的调查还询问了青少年儿童对一些社交媒体的态度。调查发现，同龄人自拍所造成的压力及给彼此点赞的复杂社交影响，是反复出现的主题。

研究人员认为，这两种活动是“可能改变青少年儿童健康相关的行为”。

一个女孩告诉研究人员：“同龄人施加的压力是一个比网络欺凌还严重的问题。”另一个女孩说，自拍会导致朋友之间互相攀比。

报告主要作者古德伊尔(Victoria Goodyear)表示，这项研究凸显了人们要更加了解社交媒体对年轻人的影响。

不过，她也表示，青少年儿童正慢慢地对社交媒体及社交媒体造成的问题进行回应。“许多年轻人对可能带来破坏的信息持批判态度。”

澳洲医疗协会(AMA)主席加努恩(Michael Gannon)表示，对年轻女孩和男孩来说，试图拥有“美好身材”都是精神痛苦的来源之一。“我们想鼓励大家多运动、饮食健康，但遗憾的是，这对部分人来说确实是一种困扰。”

青少年儿童心理学家卡尔?格雷格(Michael Carr-Gregg)表示，部分社交网站已经成为青少年儿童“自拍之战”的“数字化竞技场”、“这严重影响了他们的自尊心，导致他们物化。”