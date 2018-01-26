托管小蓝单车还不够 滴滴上线自有单车品牌青桔

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滴滴在共享单车领域动作频频。1月25日，继在北京、深圳上线后，滴滴又在成都上线共享单车平台。较为特殊的是，滴滴共享单车平台在成都上线后，用户可通过滴滴出行APP新版本可使用的，除了小蓝单车、ofo小黄车，还有其自有品牌青桔单车。据媒体报道，对于上线青桔单车，滴滴方面对外表示，由于小蓝单车经回收、维修后，仍有部分达不到使用要求，滴滴自有品牌青桔单车置换了部分损坏的小蓝单车。25日，《每日经济新闻》记者联系滴滴方面试图采访，但未能获得回复。

共享单车平台上线

滴滴共享单车平台非一个独立APP，而是出现滴滴出行APP里面出现的“单车”新标签。但用户需要更新至其APP的最新版本，进入页面以后，有青桔、ofo和小蓝三种品牌的单车可供用户选择。

24日晚开始到25日，《每日经济新闻》记者在成都市区部分地方，亦能看到滴滴新投放的“青桔”单车。车身主体颜色为青色，记者粗略计算，在部分停放点能找到大概30多辆“青桔”单车。

据媒体报道，对成都上线共享单车，滴滴方面对外表示，青桔单车为滴滴的自有品牌，是滴滴出行的新成员。由于小蓝单车经回收、维修后，仍有部分达不到使用要求，滴滴自有品牌青桔单车置换了部分损坏的小蓝单车。

3个单车选项中，除小黄车需要交押金外，滴滴用户可以凭借支付宝的芝麻分信息认证免押金使用小蓝单车和青桔单车。在使用前，滴滴会提醒用户进行身份信息的实名认证，之后自动根据提示对接到支付宝的芝麻分，整个过程并不复杂。

入局晚能否脱颖而出？

2018年1月9日，滴滴和小蓝单车联合发布公告称，小蓝将单车业务托管给滴滴出行，而非收购。

“小蓝的用户口碑好，上市以来流畅的骑行体验得到了较多好评，我们十分认可它的价值。同时，滴滴认为自建一个独立品牌是最佳选择。”滴滴人士相关人士曾对媒体公开表示。而最新推出自有品牌“青桔”，不仅是为了填补部分小蓝单车因损坏后，不能及时投放到市场的额度，也与以上观点重合。

此外，滴滴正面临的是，目前共享单车市场竞争格局已相对明晰，即摩拜和ofo占据城市中的绝大部分市场份额。对于滴滴的入局，25日，中国电子商务中心共享经济分析师陈礼腾对《每日经济新闻》记者表示，滴滴入局共享单车优势是有用户基础，劣势是入局较晚，监管把控比较严而且市场布局阻力大。在他看来，滴滴出行入局共享单车对于行业格局不会带来太大变化。对此，他还建议，未来共享出行领域行业的核心竞争力包括专利技术、运营模式以及用户服务体验的打造。