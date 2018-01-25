80后创业明星茅侃侃自杀 前合作伙伴:太遗憾 太年轻

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 张蕊 李阳煜）今日上午，有媒体曝出80后创业代表人物茅侃侃自杀身亡。法制晚报·看法新闻记者经核实，茅侃侃自杀一事属实。

茅侃侃资料图

据跟茅侃侃公司有交集的人士称，茅侃侃的公司近期遇到很大的经营困难。法制晚报·看法新闻记者采访了一位茅侃侃曾经的合伙人，据其介绍，茅侃侃有时会为了开发“找灵感”而短期失联，对于其自杀身亡，“遗憾，他还是太年轻了”。

在多家公司担任法人、董事 其中一家公司员工证实自杀

茅侃侃出生于1983年，被称为80后创业代表人物，曾被媒体和大众狂热追捧。2004年底，茅侃侃开始运营MaJoy，他把网络游戏搬到线下、模仿其后台数据运行，但用实景、由玩家实际扮演。此后，茅侃侃又先后做了移动医疗领域的APP以及提供实时路况信息APP“哪儿堵”；2013年，茅侃侃加入GTV，踏入电竞圈；2015年，茅侃侃与万家文化成立合资公司万家电竞，并出任CEO。

法制晚报·看法新闻记者查询发现，茅侃侃目前仍是北京万好万家电子竞技传媒有限公司和海南万好万家电子竞技传媒有限公司的法人，同时也是多家公司的股东、董事。

今天上午，法制晚报·看法新闻记者致电其担任法人的北京万好万家电子竞技传媒有限公司和海南万好万家电子竞技传媒有限公司，电话均无人接听。

而在茅侃侃为董事的北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司中，公司工作人员向记者证实了茅侃侃的死讯。“在北京家中自杀，昨天的事情。”工作人员称，家人发现茅侃侃的时候，其已经去世，没有遗书。

对于茅侃侃自杀的原因，该人士称不知情。但记者从一名曾经和茅侃侃公司有关交集的相关人士处获悉，茅侃侃的公司经营困难，“前段时间和他们公司的员工聊天时，曾听对方说他们公司目前处于很困难的阶段。”但这究竟是不是导致茅侃侃自杀的原因，目前还没有答案。

茅侃侃担任董事的一家公司，并没有员工上班，门口贴满小广告 摄/法制晚报·看法新闻记者 李阳煜

1月25日上午，记者来到位于朝阳区建国路北岸1292三间房创意生活园区的北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司，多次敲门无人应答。其邻居称，该栋楼内有公司也有住户，邻里之间很少交往，偶尔见到有人出入该公司所在处，但从未交流过。记者注意到，该楼层内大多数房间较小，部分用作单身公寓用户租住。

负责片区送货的某快递公司快递员称，每次给这家公司送快递都是一个女生接电话，“让把快递送到快递站，有人自己去取”。园区物业查询得知，公司所在房间面积有25平米，对于该公司是否租用此地办公，物业称没有去房间看过。

曾经的合作者：太遗憾，还是太年轻

10年前，Majoy的茅侃侃、泡泡网的李想、康盛创想的戴志康、Mysee的高燃，4个出生在80年代，20岁出头便有公司，成了当时80后年轻人的创业偶像。

这时候的茅侃侃应该正值青春年少，踌躇满志。

许昌（化名）是茅侃侃曾经的合作伙伴，2007年的一个晚上，他在一档电视节目中看到和李想坐在一起侃侃而谈的茅侃侃，“当时电视节目把他定性为怪才，奇才。”看着年纪不大，但一脸沉着的茅侃侃，许昌想，是不是可以和他一起合作开个公司呢？

第二天，许昌就开始托人找茅侃侃的联系方式，辗转找了很多人，终于联系到了茅侃侃。

第一次见茅侃侃，许昌觉得和电视上不太一样，“怎么说呢，电视中，他还是比较善谈的，但是私下里其实并不太喜欢说话。”许昌说自己当时想开发一款关于大学生就业指导的软件，就和茅侃侃聊了自己的想法。并说自己想和茅侃侃一起开公司来做这个事情，没想到茅侃侃很爽快的就同意了，“他当时就说，好啊。”

这让许昌多少有些意外，要知道当时的茅侃侃在互联网界还是挺有名的，接下来的一切就顺理成章了，许昌注册了公司，自己和茅侃侃都是股东，记者注意到，茅侃侃在这家公司的职位是总经理，占45%的股权，“他当时没有钱，注册公司都是我出的钱。”许昌告诉法制晚报·看法新闻记者说，之所以给茅侃侃股份，就是觉得有点儿股份，能让他踏实在公司呆着做事。

但之后的一切让许昌有些始料未及，按照许昌的说法，他主外，茅侃侃主内，“我当时都联系好了不少单位，就等软件开发出来就可以合作了，但东西迟迟出不了，我也着急。”许昌说，茅侃侃和他的合作最后只持续了一年多，“最后软件一直没开发出来，项目就不了了之了。”

在许昌的印象当中，茅侃侃是个比较随意的人，这不仅表现在穿着上，性格上、工作上亦是如此，“有时候，他要找灵感，就会一连十几天，二十天不出现，也联系不上。”第一次遇到这样的情况，许昌还紧张了很长时间，但后来，渐渐也就习惯了，许昌将这总结为性格所致。

许昌告诉法制晚报·看法新闻记者，茅侃侃没有上过大学，是自学成才，这一度让许昌特别佩服，所以在当时开公司的时候，许昌也很少过问软件开发的进度，“我也不懂，偶尔问一次，他就说正在弄。”

那时候的许昌是相信茅侃侃的，因为他相信茅侃侃“怪才”、“奇才”的称谓，“他确实还是比较有才的，但是太年轻了。”

2009年，软件一直没有开发出来，许昌觉得两人无法继续合作下去了，“忘了当时什么情况，反正就是不联系了。”

这些年来，许昌没有再关注过茅侃侃，只是偶尔看到他的消息。

得知茅侃侃自杀的消息，许昌特别震惊，对此他觉得很遗憾，“还是太年轻了。”