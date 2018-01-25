优酷起诉电信索赔500万 称电信擅播《战狼2》

新浪科技讯 1月25日下午消息，海淀法院官网发布案件快报，因认为其拥有独家信息网络传播权的热门影片《战狼2》被湖南IPTV网络电视未经授权擅自网络播出，优酷公司以侵害作品信息网络传播权纠纷为由将电信长沙分公司、电信湖南分公司诉至法院，要求二公司立即停止侵害行为、赔偿经济损失和合理费用500万元。日前，海淀法院受理了此案。

原告优酷公司诉称，《战狼2》是由吴京执导的动作、战争、军事类型的电影，票房56.8亿，位列全球票房榜第55名，中国票房收入首位。优酷公司在支付了巨额版权费用后，依法取得了对涉案影片独家信息网络传播权及维权权利，有权以自身名义向侵权第三人主张权利。经过其调查，湖南IPTV网络电视设有点播功能，用户可通过该平台观看包括涉案影片在内的相关影视作品。该平台系电信长沙分公司、电信湖南分公司共同管理运营，拥有庞大的用户群体。二被告向用户以单点付费方式传播涉案影片，但是二被告并没有对涉案影片的使用取得有效授权。

优酷认为，电信长沙分公司、电信湖南分公司主观上具有过错，客观上给其造成了损害后果，二公司的行为构成侵权，违反了《中华人民共和国著作权法》等法律法规之规定。

目前，本案正在进一步审理中。