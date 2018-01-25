达沃斯对话刘强东：定位金融科技支持互联网反垄断

杨燕青 周艾琳

[刘强东对京东金融寄予厚望，他曾在公开场合表示，京东未来70%的利润都将来自金融。]

瑞士当地时间1月23日下午3时，在达沃斯HardRock酒店五层，京东集团董事局主席刘强东首次在世界经济论坛（冬季达沃斯）期间接受了包括第一财经等几家媒体的采访。

也就在此前的几天，达沃斯小镇遭遇了48年来的最大一次降雪，给当地交通造成了巨大影响。好在23日论坛开幕之日，大雪似乎很有默契地停了，确保了大家准时到达HardRock酒店。

在接近1个小时的媒体采访中，第一财经的问题犀利，而刘强东也毫无保留——如何权衡技术投入和盈亏平衡、如何定位京东金融这一核心业务的未来发展、是否会谋求金融牌照、京东国际化战略以及互联网反垄断等话题成了大家关注的焦点。

短期投入旨在长期盈利

对于京东，各界一贯的印象可能就是“中国的亚马逊”，二者都是从电商平台发家，随后不断扩展自己的线上、线下生态，连盈利曲线都具有相似性。

不过，刘强东对这样的对比并不感冒，还对记者称，“其实我们不是在学它，我在2003年非典期间做电商的时候，压根儿就不知道什么叫亚马逊。”

但不可否认，对于伟大的公司而言，都有一个共同的特质——不断将赚取的利润用于加大研发投入、将产品和生态做到极致。相对应地，资本市场给予这些科技巨头的估值也被称为“市梦率”，远超当前的价值，但将未来的想象空间充分计入。

“当你为这个行业、这个国家、社会、消费者带来巨大的价值，你说将来永远不赚钱那是不可能的事情，那是不公平的世界。”刘强东表示。

一直以来，京东长期不盈利的问题也受到各界关注，甚至时不时会传出质疑声，资本市场如今对于京东能否持续盈利表现得非常敏感。

2017年7月前后，京东迎来了股价的历史高点，在过去一年累计上涨超过九成，2017年6月25日收市时的市值是609.6亿美元，距离中国市值第三的互联网公司百度（617.9亿美元）仅差8.3亿美元。同年5月8日，京东宣布2017年一季度实现非美国通用会计准则下（Non-GAAP）净利润14亿元人民币，之前连续亏损了11年。

对于新经济企业的估值一向是个大难题，也正由于处于发展初期，增长快但波动也大，盈利模式不清晰，且很多是亏损状态，再加上轻资产，传统的估值方法很难运用，而如果选用“相对估值法”，即将京东与亚马逊做对比，亚马逊从持续亏损到盈利转正经历了6年，“京东目前正处于倒V型的上升阶段，推测京东目前可类比于亚马逊上市后的前期未盈利阶段，盈利已有转正的趋势。”对新经济企业估值有深入研究的上海高级金融学院副教授蒋展此前对第一财经记者表示。

刘强东对于短期盈利与否似乎看得很淡，当然他也承认一家企业如果不为了长期盈利那是不可能的，但是“很多企业大了以后往往每天都盯着利润，所有的目标就是赚钱，不断为财报服务，那么它的梦想可能会丧失”。

就像颇为“任性”的亚马逊，认为“如果想要盈利是分分钟的事”，但亚马逊信仰的是不断将盈利投入研发，为长期的可持续盈利做铺垫。

未来，京东还会在技术等方面继续大量投资，“我们希望用包括无人仓、无人机、无人卡车、无人配送站、配送机器人等技术，把京东供应链的成本再次下降，供应链效率进一步提升，用户体验也会再次实现质的飞跃，只要我们在这方面实现大的改变，相信我们的盈利能力会进一步增强。”

京东金融加码“金融科技”

京东金融是京东集团六大核心业务之一，2013年10月开始独立运营，地位却仅次于京东商城，刘强东对京东金融寄予厚望，他曾在公开场合表示，京东未来70%的利润都将来自金融。

2017年8月14日，京东发布了2017财年二季度财报。同年6月30日，京东金融重组已完成交割，京东金融的财务数据将不再纳入京东集团的合并财务报表。

也有业内人士称，京东金融拆分一方面是为上市，另一方面是想获得国内的金融牌照。有观点认为，京东集团有外资背景，要想获得国内的金融牌照很难，拆分出去后，更易获得金融牌照。

对于牌照的问题，刘强东对记者表示，京东金融一开始就没有谋求要自己做银行或证券等，去抢夺传统金融机构的利润。

尽管不主动谋求金融牌照，但刘强东并不排除拿牌照的可能性，“拿牌照是为了业务合规开展。”他表示，起初在京东金融找银行合作时，“由于传统金融机构不信你，合作很难促成，因此就只能申请牌照，拿着自己的钱去做，做了几年之后，数据摆在那里，别人信了。而之所以京东金融还需要一定的牌照，是因为我们还需要自己的钱，冒风险去优化风控体系，有实际业绩才有合作伙伴信你，才能达成最终目标。”

不可否认，尽管京东金融备受关注，相比于其他互联网巨头，京东在金融业务的布局上似乎晚了几年。

对此刘强东的回应也颇为幽默：“我们可能因为年龄原因就晚了10年、7年，怎么办呢？也不能怨父母，我觉得生意永远没有晚的说法，关键是你能不能用更加创新的方式去创造更多价值。”

而京东金融的创新打法就是——定位于金融科技企业。

“我们不是金融公司，而是科技公司，我们要帮助传统和新兴的金融机构，帮助它们优化风控系统，降低它们的坏账率，通过降低坏账率，给它们创造价值之后，我们来分享这个价值创造的利润。”刘强东也表示，说到底银行储蓄才是成本最低的资金，“这是我们解决不了的，即使京东公司拥有了一个银行，也拿不到多少储蓄，真正的储蓄还是在四大行。”

在金融科技企业的定位下，京东金融核心业务运营能力也已经实现向金融机构输出，共同获取客户，实现业务增长。以消费金融为例，在过去的两年时间里，京东金融与工商银行、中信银行等10家大中型银行合作推出“小白卡”，用户申请量超过1000万。

此外，京东金融目前主要收入来源是供应链金融事业部和消费金融事业部，但也有观点认为，这两个业务都较为依赖京东商城。当京东商城业务无法爆发性增长时，这两块业务怎么解决增长受限的问题？

事实上，刘强东认为京东金融是在加快走出京东。例如白条，在出行、教育、租房、家装、购车等场景都实现了布局，也通过与银联闪付的连接，覆盖了全国1900多万台银联闪付POS机、线下800多万家商户，满足人们衣、食、住、行等多种类型的小额、高频信用消费需求。

扩大国际化版图

正如阿里巴巴等企业一样，京东对国际化扩张方面也野心勃勃，特别是东南亚地区。

刘强东介绍称，京东的国际化分为两步，“第一步，我们要把全世界所有中国人喜欢的品牌带到国内去，让中国人不出国就可以购买到世界上任何想要的品牌；第二步，我们会把中国优质的品牌带到国外，我相信未来10年一定是中国品牌走向全球的10年。”

刘强东表示，京东金融、京东物流也会跟着京东一起出海，“集团四个业务，电商业务、物流业务、金融业务和技术业务都是一块儿走出去，不是单独的一部分。”

他也提及，京东物流正在进行融资，而且未来会独立上市，“目前上市地点还没最终决定，因为离上市时间还太早。”

印尼就是近期京东推动中国品牌走出去的重要一站。京东发起中国品牌抱团出海计划，即通过商品流通体系覆盖全世界，形成中国制造的集体合力，助力中国品牌走出去。

去年9月，京东集团与京东金融联手尚泰集团在泰国成立合资公司，提供电商服务和金融科技服务；双11期间，京东印尼站累计下单金额同比增长超过560%，配送服务覆盖6500个区县，85%的订单可以在1天内收到。同时，京东在美国设立多个实验室，吸引了大量海外人才。

当然，国际化发展的道路并不平坦，东南亚电子商务发展除了需要更多投资外，刘强东也表示，京东还面临着一些挑战——缺少人才和工程师、没有大规模的网络支付系统、互联网基础设施仍薄弱、物流基础设施需要改善、消费者对网络购物的信任有待加强。不过，定位于零售基础设施提供商的京东，在这方面也存在一定优势。

支持互联网反垄断

在美国，谷歌、Facebook和亚马逊的“统治力”越来越强，这些公司备受指责——规模太大、反竞争、令人上瘾、破坏民主。监管机构对它们开出罚单，政客对它们严厉质询，曾经的支持者也发出警告，指出它们势力过大，可能造成危害。就连最新一期《经济学人》杂志的封面文章也是“驯服巨人”。

这些平台之所以能够称霸，原因在于“网络效应”。比方说，亚马逊上的卖家越多，就会吸引更多买家来购物，而这又能吸引更多的卖家。如此这般，雪球越滚越大。据估计，亚马逊抢占了美国网购总额的40%以上。Facebook的月活跃用户超过20亿，掌控着媒体行业。企业离不开谷歌，在一些国家，90%以上的网络搜索用的都是谷歌。Facebook和谷歌这两家公司控制了美国在线广告收入的三分之二。

《经济学人》也提及，美国的反垄断机构对科技巨头使用了无罪推定。它们要先找到消费者受害的证据，但在价格下降、服务“免费”的情况下很难做到。然而，行业门槛在不断抬高。Facebook不仅拥有世界上最丰富的个人数据，还有最大的“社交图谱”——用户名单以及用户之间的联系。亚马逊掌握的定价信息比其他任何公司都多。亚马逊的Alexa和谷歌的Assistant这些语音助手能让它们更好地控制人们的互联网体验。

西方社会当前越来越担心，如果任由这个趋势发展，科技行业会变得缺乏活力，消费者利益也会因而受损。投向创业公司的资金会减少，大多数好的创意都将被巨头买断，而且，利润总归都会被巨头收入囊中。

在刘强东看来，垄断是不利的。之所以互联网企业会出现垄断的情况，首先是规则问题，“因为过去几百年间，全球的经济和商业体系都是基于非互联网时代建立起来的，有了互联网之后，现在全世界各个国家的法律法规，还有经济、商业方面的规则，跟互联网还是有很多不匹配的地方。”

他表示，相信随着互联网产业的发展，各个国家的政府也在不断改变，“包括中国即将推出《电子商务法》，包括前一段时间修正的《反不正当竞争法》也把互联网行业纳入进去，所以我相信规则会越来越公平和透明。”刘强东称。

在采访中，刘强东多次提出“正道成功”一词，强调“京东每笔销售收入、每一分利润，都是为这个国家和社会创造价值的”，他表示：“京东支持互联网立法、互联网反垄断、互联网反不正当竞争，也希望成为一个积极的推动者，积极推动政府尽早出台相关的法律法规。”

就当前西方的讨论成果，相比拆分巨头，有两种方案看似较为可行——首先是更好地利用现有的竞争法规。反垄断机构应该仔细审查兼并案，判断某项兼并是否有可能消除潜在的长远的威胁，即使当时兼并对象的规模还很小。以前如果有这样的审查，Facebook可能就不会收购Instagram，谷歌也不会收购导航软件Waze了。

其次，反垄断机构需要重新思考科技市场的运作方式。消费者实际上是用个人数据作为货币来购买服务的。从这个角度看，科技巨头通过产品获得了关于用户行为、人际关系和购买习惯的宝贵信息。现在它需要一套新的法律来管理数据的所有权和交换，好让个人能切实掌握自己的权利。