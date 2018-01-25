专访携程CEO孙洁：欢迎行业竞争 重金投入大数据和AI

携程 CEO孙洁 CEO孙洁

新浪科技张俊 发自瑞士达沃斯

在OTA行业，携程无疑已经走到了市场领先者的地位，然而新的玩家仍在不断入局，携程自身的业务也有待突破瓶颈实现进一步增长。

携程CEO孙洁在接受新浪财经独家专访时表示，携程欢迎行业的良性竞争，各个玩家通过开放的思路，用最好的技术和产品服务用户。同时在国内旅游市场，线上市场份额只占到总体市场份额的13%，而携程只占到其中6%—7%。孙洁表示，携程会加大力度向三四线城市继续拓展，同时大力推进国际化战略。

孙洁还向新浪财经表示，携程目前拥有8千名左右的工程师，未来将继续加大对ABC（AI、大数据、云计算）的投入，这也将为携程向海外的拓展提供支持。

以下为新浪财经对话孙洁实录：

新浪财经：我们看到今年以来携程盈利转好，前三季度的净利润达到了12亿，告别了过去的亏损，您认为盈利转好的主要原因是什么？当前携程面对怎样的一个市场环境？

孙洁：因为以前我们投资了去哪儿，所以前面几年要帮助他们扭亏为盈。去哪儿团队和携程团队都非常努力，两个团队、两架马车同时前行，盈利能力得到了很大的提高。

新浪财经：携程有收购像艺龙这样的成功经验，随着盈利转好，公司未来还会有在行业内的投资计划吗？同时我们看到携程推动了艺龙和携程合并，为什么会有这样一个选择？

孙洁：我们是非常注重客户的，不管做什么事，都是以客户为中心。所以我觉得不管是投资哪个团队，最重要还是做强自己，所以我们花很多的力气在技术投资上。我们有大概8千名工程师，负责产品研发让客户满意，同时产品也是极大的丰富化，我们可以同时启动60多个产品，基本上你在旅途当中所需要的东西我们都能够提供。

我们的服务到位，我们大概有1万名员工日日夜夜24小时服务于我们的客人，所有这一切加在一起，给了我们强大的优势。艺龙跟同程的合作也是以客户为中心，因为艺龙的强项是酒店，同程强项是是比较强在大交通方面，两个团队结合在一起，客人可以得到更有价值的服务。

新浪财经：携程近期在海外业务和三四线城市业务拓展方面均有较大动作，您可以讲讲这两块咱们有什么规划吗？

孙洁：虽然携程做的不错，但是海外业务跟国内业务都还有很大的前景。在国内（旅游市场）的话，线上市场份额只占到总体市场份额的13%，而携程只占到其中6%—7%，所以我们的成长空间非常大，我们会加大力度向三四线城市继续拓展；一、二线城市的一些消费者对于海外旅游很感兴趣，所以我们也在海外做了一些布局。我们在英国的Skyscanner，在印度的MakeMyTrip，还有在美国投资了三家旅行社都是以此为中心，让客人能够有最好的服务、最好的产品。

新浪财经：携程已经是在线旅游的行业龙头，但是行业中有新的变化，例如新的竞争入局，互联网红利消退等，在这种情况下携程如何应对接下来的挑战呢？

孙洁：旅游是一个朝阳行业，所以自从我进入携程，每年都会有新的人（竞争企业）要进来做，所以首先是说明这个旅游是蓬勃发展的；第二个，我们团队也是欢迎这种竞争，因为在竞争当中你的思路是非常开放的，用最好的技术、最好的方法来服务于我们的客人，最终还是对客人是最好的，所以我们双手拥抱这样一个良性的竞争；第三个，我们会大力开拓新的产品，客人会有很多新的诉求，我们必须比客人先想一步，把产品都开发好，服务做上去。

新浪财经：业内对AI人工智能的观点还是比较两极化的，有的认为是对行业的威胁，有的认为是一种机遇，您怎么看AI对行业的影响？

孙洁：我们花了重金投资ABC，A就是AI，B是大数据，C是云计算。随着我们不断在海外扩展，这三个都是成为我们一个很好的武器，所以我们觉得是机会。

新浪财经：我们未来有没有可能说再去加大这方面的投资呢？

孙洁：我觉得大家已经在用很多我们的AI技术跟大数据，比如说你手机打开，你的界面跟我的界面是不一样的，比如说一个客人到伦敦看到的界面，跟一个客人到山西兵马俑看到的页面是不一样的，这个就是用大数据来说话，还有比如我们24小时的服务，我们是智能客服来完成的，这样就能让客人更精准的来知道他们在哪里，能够有什么样的服务跟上去。

新浪财经：这样一个个性化定制或者大数据这种操作完全我们自己本身去研发的团队操作吗？

孙洁：我们基本上数据都是自己的，也有自己的研发团队，当然如果市场上有一个很好的产品，拿来就能用，我们也是很open的，但大部分是立足于自己。