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乐视网复牌一字跌停 逾3000万资金逆市接盘

乐视网复牌一字跌停 逾3000万资金逆市接盘
2018年01月25日 03:06 证券时报
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　　证券时报记者 刘钊

　　毫无意外，乐视网（300104）昨日复牌一字跌停，截至收盘，乐视网跌停板上有847.8万手卖单，以乐视网收盘价13.8元计算，封单金额达到116.7亿元。停牌前乐视网总市值为611.6亿元，昨日复牌跌停后总市值缩水至550.5亿元。

　　与跌停板上百亿资金等待出逃相比，出人意料的是，在乐视网如此情势之下仍有3351.5万元的成交额。以13.8元/股计算，仍有242.86万股成交。在基金给予乐视网13个跌停的估值之后，到底是哪些资金还在买呢？

　　两笔大单

　　占成交额八成

　　一位持仓乐视网的投资者对证券时报·e公司记者表示，“虽然知道希望渺茫，但是自己一早在开盘前就挂单卖出，最后还是没有卖出，应该是机构之间的成交占多数”。

　　根据同花顺数据，在乐视网全天成交的3351.5万元成交额中，有两笔大单成交额达到2715万元，占乐视网总成交额的81.01%。以13.8元/股计算，乐视网这两笔大单交易的成交量在196.74万股。

　　盘后龙虎榜数据显示，昨日乐视网的卖盘相当集中，卖出金额前5名合计卖出3545.77万元。乐视网的买盘则相对分散，买入金额前5名买入总计仅有867.05万元，占当天总成交金额25.78%。

　　有意思的是，买方席位第一位中信证券北京总部与卖方席位第三位同属中信证券，且买卖金额完全相同，都是414万元。查询昨日大宗交易发现，上述中信证券北京总部营业部买入的414万元，卖出方刚好为中信证券东北分公司。

　　或有散户接盘？

　　除了大单资金买卖，乐视网全天似乎也有中小资金在涌动。

　　记者从乐视网人士了解，公司也不清楚具体的成交来自哪里，但是对于有人在此时买乐视网股票并不感到意外，还是有人有“乐视情怀”。

　　香颂资本执行董事沈萌称，“目前，应该还是散户在买乐视网股票，机构没有必要在跌停位造成有成交的假象，因为目前不论有没有成交，乐视网近几个交易日肯定都是跌停，对于机构来说没有意义，而且交易了还有成本”。

　　对于部分散户买入乐视网的心理，沈萌认为，对于不少人来说买入跌停的股票，一方面是认为跌停属于市场负面情绪过度，之后会有报复性反弹；另一方面是认为大股东不会放任跌停，会出来护盘，所以有部分人以投机心态买入跌停的乐视网。

　　下跌空间多大？

　　昨日跌停后，乐视网的后续走势如何，无疑是乐视网股东最关心的话题。

　　在复牌之前，多家持有乐视网的基金公司已经将乐视网估值下调至3.91元左右。以转增后乐视网停牌时的15.33元计算，约相当于复牌后乐视网将吃下13个跌停。目前乐视网已经遭遇一个跌停，未来股价到底会怎么走，还得拭目以待。

　　一位接受采访的TMT行业分析师认为，乐视网应该不至于真的连续13个跌停板，毕竟乐视网停牌这么久，市场对很多利空因素已经消化得差不多了。不过还是要谨防乐视网业绩暴跌的风险。

　　1月23日晚间，乐视网作出2017年业绩大幅下滑的风险提示，由于公司存在因关联方欠款未能有效偿还导致现金流极度紧张，从而出现业务经营困难，各类收入将大幅度下滑等情况；同时，公司日常运营成本并未相应减少，且融资成本大幅增加。此外，关联方应收款项存在部分回收困难的情形，公司存在2017年度计提大额坏账准备的可能。上述各因素导致公司2017年经营业绩存在大幅下滑的风险。

　　靴子落地了

　　在乐视网复牌之前，不少人担心乐视网复牌大跌对于创业板会造成冲击。不过昨日创业板的表现多少有点出乎意料，可以看出乐视网复牌对创业板冲击较小。

　　昨日创业板早盘低开后，在多个板块的带动下反弹，收盘报涨2.57%。与乐视网业务关联较高的传媒板块、通信服务板块分别大涨3.41%、2.42%，传媒板块中光线传媒、唐德影视、华策影视等八只个股封涨停；通信服务板块中顺网科技、上海钢联与生意宝等三只个股涨停。

　　一位私募基金董事长在复牌前对记者分析：“乐视网复牌，创业板最大的不确定性因素消除了，那些想买创业板股票而因为乐视网停牌不敢买的投资者，反而敢于买创业板股票了。乐视网复牌，靴子落地了”。

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