80后创业明星茅侃侃自杀 公司11月关门设备搬到住所

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 李阳煜）昨夜今晨，80后创业明星茅侃侃在家中自杀。据跟茅侃侃公司有交集的人士称，茅侃侃的公司近期遇到很大的经营困难。

今天下午，法制晚报·看法新闻记者来到茅侃侃担任法人的北京万好万家电子竞技传媒有限公司，该公司所在地已经被其他公司租用。下午3时20分许，有民警来到公司租用的办公楼向物业询问该电竞公司的情况。

记者从附近公司了解到，茅侃侃的电竞公司在2017年10月份的时候员工就开始减少，11月时清空关门。当时有员工在一直清理东西，后来公司的几个员工和茅侃侃的朋友将公司里的一些设备和资料都打包存放到了茅侃侃租住的房子里。“他留着这些设备和资料，可能是希望东山再起吧。”

据附近公司的员工说，茅侃侃一般会在上午10点多去公司上班，但会加班到很晚，别人都走了，他还会在。

图为茅侃侃租住的小区 摄/法制晚报·看法新闻记者 李阳煜

记者随后来到茅侃侃租住在公司附近的北纬40°小区，据了解，茅侃侃租住的是一套两居室房子，租金大约8000元至8500元上下。