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新浪旅游打造明星旅行视频IP《慢游全世界》

新浪旅游打造明星旅行视频IP《慢游全世界》
2018年01月25日 15:59 新浪科技
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　　1月24日，由新浪旅游携手东风全新启辰T70联合举行的“不止旅行2017年度盛典”在北京柏悦酒店落下帷幕，王珞丹、董璇、钟丽缇、武艺、王广允、仲满、周艺轩、汪小菲等文体明星及百名旅游行业嘉宾、旅游自媒体红人出席了本次年度盛典。

　　国内最大旅游自媒体生态价值凸显

　　此次“不止旅行”年度盛典已经是新浪旅游连续第三年举办这一行业的盛会，基于多年的传播和积累，新浪旅游的年度盛典业已成为旅游业里备受瞩目的标杆事件，同时也是旅游自媒体的盛大节日。巨大的用户量所产生的社交媒体影响力不断释放磁极效应，越来越多的垂直机构和兴趣人群正在向新浪旅游这个平台聚拢。在刚刚过去的一年，微博当中旅游类兴趣标签用户由2016年的1.2亿人扩张到了1.63亿人，同比增幅36%，旅游内容的月均阅读量更是超过174亿。微博副总裁王雅娟表示：持续深化的垂直MCN开放策略收效显著，截至目前已有19家旅游MCN机构实现融资，最高融资金额达1.5亿，新浪旅游已成为国内最大的旅游自媒体生态。

　　如今，社交媒体的内容分享成为我们旅行标配，旅行者基于个人对于空间和地域文化的感知，在以微博为代表的社交媒体上做出传播，成就了在线旅游业另一维度的繁荣。

微博副总裁王雅娟致辞微博副总裁王雅娟致辞

　　《慢游全世界》打造明星旅行视频IP

　　跨界和多元是此次旅游盛典的特色，《慢游全世界》项目的亮相也成为一大亮点。微博生活及旅游事业部总经理刘奇 、沐光时代创始人葛威共同启动了《慢游全世界》项目。该项目由新浪旅游、新浪娱乐联合沐光时代、酷燃视频共同出品，是互联网首档明星深度体验式旅行生活方式纪录节目，是微博平台着力打造的一档具有广泛传播价值的精品明星旅行视频IP。通过明星深度旅行，传播深旅行、慢行走的旅行价值观，探索目的地不为人知的魅力，像当地人一样生活，在最具质感的旅行中，发现更好的自己。

《慢游全世界》项目启动《慢游全世界》项目启动

　　盛典上进行了《慢游全世界》第一季《王源慢游挪威》系列节目之MV《十七》的首发。给予该季节目大力支持的北欧旅游局董事会主席、挪威国家旅游局亚洲市场总监Per Holte先生也来到了现场，共同见证了这个精品明星旅行视频的首次亮相。演员歌手王源通过VCR分享了自己的旅行态度，讲述慢游感受。该系列节目第一季将在@慢游全世界 酷燃视频独播。

　　重构旅游社交资产互动关系 影响用户消费决策

　　得益于微博在重构人与目的地连接、重构旅行者与旅游周边的互动关系上无可替代的价值优势。越来越多的用户习惯在微博进行旅游内容分享和消费决策，目前微博当中通过目的地维度搭建的话题产品，覆盖了531个国内外热门目的地，总阅读量超过94.3亿，这些目的地每天都会产生近万条新的旅行内容，影响着4亿用户的出行决策。2018年，新浪旅游将通过对目的地话题产品的进化，将微博用户的出行目的地、出行线路等进行深度梳理，推荐高人气旅游目的地榜单，同时也为旅游局、景区、酒店、航空公司、OTA提供更为精准、高效的用户触达。通过丰富的创新产品，高效连接起普通用户、内容生产方、行业上下游企业以及全球目的地旅游机构，在影响用户旅行决策的同时，搭建起更为丰富的商业消费场景。

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