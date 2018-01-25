媒体评论：“邪典”毁娃 平台也得付出代价

来源：法制晚报

针对网络制作传播涉儿童“邪典”视频相关情况，全国“扫黄打非”办公室24日通报，已紧急部署约谈相关互联网企业要求深入开展清查，同时追根溯源严查制作传播源头。目前，该案正在进一步调查处理中。

《冰雪奇缘》里的姊妹情深，蜘蛛侠的嫉恶如仇，米老鼠的天真可爱……这些都是可以伴随孩子一起成长的童年密友。但是如今，却有一些“变态”的人改编经典的动画片，用暴力、色情、惊悚的东西来污染孩子纯净的心灵，看着那些网上流传的儿童邪典片，有的连成人都会觉得“辣眼睛”。

幼小的孩子涉世很浅，善恶、美丑观念都尚在形成之中，又具有很强的好奇心和学习欲望。内容芜杂的邪恶动画片成人看了可能只会觉得好玩儿，但是孩子看了以后却有可能被洗脑、被误导，产生错误的想法，形成错误的观念。前几年就曾有一个9岁男童因为模仿动画片里“灰太狼烤全羊”的情节，将同村的小伙伴烧成重伤。可想而知，要是那些儿童邪典片传播开来，深入童心，难保不会闯出更大的乱子。

亡羊补牢为时未晚，如今，制作、传播儿童邪典的源头企业已经被查封、调查，各大平台也将之下架，家长们终于可以舒一口气了。但是毫无疑问，在这个事情的发展过程中已经有一些孩子受到了不良的影响，此外，我们也担心这类视频被禁了，网络平台还会出现毁童年、毁三观的其他东西。

所以，除了依法严查制作、传播的源头，“帮凶”也不能轻易放过。据报道，这类视频最初都是从国外传过来的，去年7月《纽约时报》特意报道了这一现象，引起了全美的关注，在社会各界的强烈抗议下，YouTube 开始大规模下线这类视频、封禁账号。

从这类视频本身的内容和产生背景来看，我们的诸多网络平台都不可能不了解其危害性和违法性。那么，为什么这些包含了暴力、色情、惊悚画面，在国外主流平台都已经下架的东西会在我们的各大平台上传播开来？为什么直到此事引发关注和家长抗议，各大平台才“积极表态”下架整改？

原因显而易见：让这些东西上架，一方面是因为很多网络平台把吸引眼球放在了第一位，没有充分承担起应有的社会责任；其二是各大平台审查不严导致违法视频传播的成本过低，从而助长了他们睁一只眼闭一只眼的态度。

前不久提交审议的电子商务法草案二审稿已经明确，电商平台对售假负连带责任，电子商务经营平台经营者知道或者应当知道平台内经营者侵犯知识产权的，应当采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施；未采取必要措施的，与侵权人承担连带责任。

同样的道理，扫黄打非办在清查儿童邪典视频源头的同时，对于没有尽到监管职责的视频平台也应该加以惩处。只有改变了各大平台“有人曝光就查一下、没人曝光就随便发视频”的情况，才能彻底铲除儿童“邪典”的传播土壤。

本报评论员 庞岚