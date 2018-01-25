印尼宣布禁止比特币支付：此前已被用于恐怖主义活动

人民网雅加达1月25日电（记者席来旺）印尼央行1月24日再次公开确认，由于数字货币比特币的匿名交易特性，极有可能用于恐怖主义融资与洗钱活动，而且根据央行相关职能部门的统计数据，比特币先前已被用于恐怖主义活动，其中包括2015年发生在首都雅加达的恐怖爆炸事件，当时肇事者威胁商场管理部门并要求大量比特币作为赎金。

印尼央行支付系统与货币管理部官员Teguh Setiadi昨天在巴厘岛宣布，鉴于比特币可能用于恐怖主义融资、洗钱等的严重危害性，印尼政府与央行提醒公众，不要使用比特币作为支付手段，因为此种交易行为违法国家货币法。而且，由于比特币缺乏监管，难以保护公众利益，常给使用者带来经济损失。

去年，印尼央行已透露，由于担心比特币可能用于恐怖主义融资、洗钱和贩毒，为了维护国家法币卢比的主导地位，它正在考虑出台新的严厉监管措施，从2018年起禁止比特币交易。从去年开始，印尼央行就在进行一项审查，以确定比特币是否在现有的电子货币规则下受到监管，或者是在一个单独的框架中监管数字货币。印尼央行曾呼吁商家不要接受比特币作为支付方式，称印尼银行不会对因比特币交易造成的损失负责。印尼金融监管部门也已向散户发出警告，要求他们远离比特币。