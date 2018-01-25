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传快手正进行10亿美元新融资 估值170亿美元

传快手正进行10亿美元新融资 估值170亿美元
2018年01月25日 14:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月25日下午消息，今日据《财经》报道，短视频平台快手正在进行新一轮10亿美元融资，投后估值180亿美元。快手方面暂未回复。

　　10天前，彭博社曾援引知情人士消息称，快手计划以大约170亿美元的估值展开融资，公司的融资目标为10亿美元左右。

　　按照170亿美元计算，大约相当于去年3月30亿美元估值的6倍。而这和一个月前传言中的快手开启的估值150亿美元融资也增加20亿美元。

　　去年3月，快手宣布完成新一轮3.5亿美元的融资，此次融资由腾讯领投。快手当时的估值为30亿美金。

　　自去年年初，关于快手资本层面的消息不断。2月7日，美国科技博客TechCrunch曾报道，知情人士透露，快手计划于当年晚些时候在美国上市，但具体计划也有可能做出调整。知情人士称，该应用最近的估值约为30亿美元。

　　随后，快手方面也向新浪科技回应说，目前还没有上市的具体时间表，快手不了解此信息的来源，此说法也并非事实。

　　11月21日，据《财经》报道，快手准备在香港上市，对此，快手方面回应称，该消息不实。

　　根据最新数据，快手累计注册用户达到7亿，日活超过1亿。（宵寒）

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