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阿里腾讯零售战开打 支付场景成为制胜关键

阿里腾讯零售战开打 支付场景成为制胜关键
2018年01月25日 04:18 第一财经日报
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　　除了超市，如何抢占商家支付场景 成为制胜关键

　　段倩倩

　　当线上销售额增长放缓时，作为电商黄金时代最重要的缔造者，或许也是最大受益者的阿里巴巴，很自然地将目光转向了线下。

　　国内另外一个互联网巨头腾讯，曾在早期电商的攻坚战中节节败退。但凭借着微信船票，线下市场阿里巴巴将无法一家独大，微信支付和支付宝已经势均力敌。阿里巴巴2016年首提“新零售”，腾讯则在2017年年末提出“智慧零售”。

　　所不同的是，阿里巴巴亲力亲为，下场打造了自己的门店，并主导“阿里系”门店的变革；腾讯则倡导去中心化和赋能，要把半条命交给合作伙伴。

　　站队变得频繁，阵营相对单薄的腾讯再迎重磅合作伙伴。1月23日晚间，家乐福公告称腾讯与永辉将对家乐福中国进行潜在投资，家乐福与腾讯和永辉已签署了相关意向书。

　　站队变得频繁

　　零售变革在于人、货、场的打通。永辉的超级物种和阿里巴巴的盒马鲜生，被认为是代表零售变革的标志性店铺。两家门店的共同点是支持线上到家，生鲜占比高，并在门店引入餐饮业态。

　　盒马鲜生由阿里巴巴打造，超级物种则在2017年年末站队腾讯——永辉超市一纸公告宣布了腾讯的入股。腾讯将受让永辉超市5%股份，并通过增资的方式取得超级物种的孵化者永辉云创15%的股份。

　　实际上，阿里巴巴最先开启了在零售领域的“买买买”模式，用真金白银将传统商超收入麾下。除了投资苏宁外，阿里巴巴还先后投资过银泰商业、三江购物、新华都等实体零售巨头，并在2017年年末再度入股高鑫零售。

　　至此，银泰、三江、新华都和高鑫零售站阿里，永辉、家乐福和沃尔玛站腾讯（京东）。步步高宣布停牌时，行业普遍猜测重组事项会是腾讯或阿里的入局。

　　在牵手腾讯之前，永辉超市曾和京东合作推出京东到家服务，但双方的合作在后期开始趋于平淡。在尚益咨询董事长胡春才看来，电商平台对企业有着野心，希望能够控制企业供应链为己用。永辉超市在生鲜供应链上有着远超同行的优势，对电商平台的控制意图有着天然警觉，是以双方合作趋淡。

　　在这场对传统零售的改造中，阿里巴巴也扮演了主导者的角色。三江购物的联营、淘鲜达的试点，都是盒马团队在主导；入股高鑫零售不久，盒马团队也已经进驻。

　　腾讯则强调去中心化，按照马化腾的说法，在除了社交和通信、数字内容以外的领域，腾讯团队的定位是支持、赋能而非竞争。“我们不会让你来我这租柜台做生意，而是你自己建这个房子，建完以后就是你的，你的粉丝、你的客户以后就是你的了，不需要再交月租，不需要每年涨价，这就是去中心化。”

　　这也是永辉超市放手将超级物种交给腾讯的重要原因，更何况超级物种已经可以和盒马鲜生相媲美。

　　场景争夺战

　　腾讯要如何赋能零售企业？超级物种成了观察腾讯智慧零售战略的经典样本，小程序则是腾讯智慧零售的推广利器。

　　小程序帮助商家以更低成本获取用户数据。用永辉云创合伙人张晓琪的话，同样场景下，通过小程序支付超级物种能够得到用户数据：可以知道用户是谁，是新用户还是老用户，这次买了什么东西。张晓琪称，上线小程序之前客流中能称之为用户的只有30%，小程序上线测试仅三个月后，这一数据已经高达了87%。

　　1月下旬，第一财经记者在深圳市超级物种门店走访时发现，超级物种多个收银台贴有小程序码，支持用户扫描小程序码买单。这个名为“YH永辉生活+”的小程序上线了“配送到家”业务后，在功能上和永辉生活App并无二致。

　　马化腾曾在《财富》论坛上公开表示，“支付宝可能在线上比较强，因为它有淘宝，但是在线下微信比较强。”这也是腾讯敢把战火烧到阿里巴巴战场的重要原因。

　　本质上，腾讯和阿里巴巴争夺的是支付场景。除了超市外，如何抢占商家支付场景成了制胜的关键。

　　腾讯可以通过微信支付、小程序等帮助商家实现线上线下的场景贯通；但很多品牌在天猫开设旗舰店，对于阿里巴巴来说，线上、线下的贯通还将包括电商与实体店的相互导流。

　　2017年12月25日，微信支付、腾讯社交广告与绫致时装达成合作，深圳九方购物中心的Jack&Jones、广州白云万达广场的VEROMODA两家智慧时尚店于同日开业。用户可在智慧试衣间屏幕前进行“刷脸”，通过专属小程序绑定绫致会员并开通微信支付，进而成为人脸识别会员。当会员再次站在智慧试衣间前“刷脸”时，大数据会向会员推荐服饰搭配——当然，Jack&Jones推荐男装，女性会员“刷脸”时屏幕会提示本店只有男装，VEROMODA反之亦然。

　　绫致时装直营数字渠道负责人刘东岳接受第一财经采访时表示，和腾讯方面的合作始自2014年。绫致时装旗下的服装品牌开启了微信扫码购，用户可以扫描服装吊牌上的二维码获得商品信息并买单。

　　阿里巴巴和绫致服装集团的合作则要更早。2009年起，绫致旗下的服装品牌开始在天猫开设旗舰店。对于绫致来说，在得到用户授权后，阿里巴巴可以把电商上的用户数据导流给门店，来帮助门店实现电商与实体店的互联互通。

　　在零售场景争夺战上，电商起家的阿里巴巴在解决方案上的优势开始显现。刘东岳称，阿里巴巴团队往往能提供一个完整的方案给商家；而腾讯各个团队相对独立，如支付团队、开放平台团队等，各有各的能力与诉求。

阿里腾讯
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