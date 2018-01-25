数字货币首获机构评级：以太币优于比特币

近期数字货币数次大涨大跌吸引了众人的目光，一时间市场观点针锋相对，众说纷纭。资产评级机构Weiss Ratings周三公布了首份对74种主流数字货币的评级报告，其中以太币的前景最被看好，比特币则处于中游水平。

Weiss Ratings宣布给予以太币“B”评级，因其能从相对稳定技术升级及较快交易速度中获得优势。比特币仅获得“C+”评级，交易慢，成本高是主要劣势，虽然技术在不断革新，短时间内恐怕无法获得大幅改观。

值得一提的是，由于担心评级可能引发数字货币价格波动造成损失。Weiss Ratings周三在声明中称公司网站遭遇了来自韩国的黑客攻击，企图阻止评级报告的公布。

根据Weiss Ratings上周公布的评级标准，构建的电脑模型是基于风险、回报、技术及社会接纳程度来进行分析比较，进而给出最终结果。相关的评判标准基于过硬的数据和参数分析。当然也会在分析中制造一些特殊场景，如一些意外事件等。

截至周四凌晨，根据CoinDesk报价，全球最大数字货币比特币盘中上涨1%，报10955美元。第二大数字货币以太币上涨约3%，报1019美元。比特币交易费中位数从前几周的10美元以上已经降至5美元，以太币的交易费中位数为0.85美元。