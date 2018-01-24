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乐视复牌第一天：孙宏斌与贾跃亭的最后一战

乐视复牌第一天：孙宏斌与贾跃亭的最后一战
2018年01月24日 15:43 界面
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　　来源：界面新闻 李潮文

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　　今天上午9:30，停牌超过9个月的乐视网（300104.SZ）终于复牌。毫无意外，乐视在集合竞价阶段就被90亿元资金压盘，一字跌停。

　　乐视网股价的大屠杀，刚刚拉开序幕。各大基金此前预测，乐视网复牌后可能遭遇13个跌停板，停牌前市值1224亿元，流通市值781亿元，下跌后将严重缩水。

　　截至目前，贾跃亭持有的股份占总股本的25.67%，其中的99.54%已经悉数质押给金融机构，贾跃亭面临的是股价下跌，质押的股份爆仓被没收。

　　昨天，乐视召开了《关于终止重大资产重组事项暨公司经营情况投资者说明会》， 孙宏斌在会上表态，目前未有进一步增持的意向。

　　但你也可以理解为在目前的股价上，他还没有动力去增持，而在股价进一步下跌的未来，你不能说没有这种可能性。

　　“如果公司股价持续下跌，贾跃亭先生需按照协议条款向质押机构补足保证金。如果未能按时补足保证金，质押机构有权对所质押的股权进行处置。贾跃亭先生未向公司提供其质押股权处置计划，目前贾跃亭先生仍为公司第一大股东”，孙宏斌这样说。

　　截至目前，孙宏斌控制的融创中国持股比例为8.56%。排在贾跃亭之后。

　　孙宏斌在等待的可能是贾跃亭进一步失势，他从而成为乐视网的实际控制人。实际上这是毫无悬念的事情。贾跃亭的质押盘要爆仓，14亿的机构持仓要出逃，还有32亿的融资盘随时要爆仓，这一幕只能用血流成河来形容。如果融创不出手，乐视网唯一的出路就是退市。

　　更重要的是，贾跃亭将彻底失去上市公司控制权，从而“出局”。

　　孙宏斌在昨日的发布会上显示出遗憾之情，甚至用了“愿赌服输”这样的词。“人有时候要敢叫日月换新天，有时候也要愿赌服输。”他说。这是他入局乐视以来，首次展示出悲观情绪。

　　问题是，“愿赌服输”是说他自己，还是说贾跃亭？

2018年1月23日，孙宏斌在说明会上2018年1月23日，孙宏斌在说明会上

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　　孙宏斌去年接盘乐视网之后，在乐视与融创举行战略投资暨合作发布会上说了这么一句话：好多事我比贾跃亭看得明白。

　　在过去一年里，孙宏斌一直显得很乐观。7月17日的乐视股东大会上，他说“我们账上还有现金……乐视网、乐视致新和乐视影业的业务都是好的，现在是有困难。我们会尽力解决。”

　　9月，他在融创中国中期业绩说明会上再次讨论乐视，说的很动情：如果我不投老贾，那乐视就死了，我就得帮他，我得一直帮他。“我是一个比较率性的人，要心怀善意，我一定要把乐视做成一个好的公司。”孙宏斌说到这里时瞬间哽咽，眼眶中已经有了眼泪。

　　直到11月5日，孙宏斌出席“新时代·新未来高峰论坛”时仍然表示：“乐视才刚开始，我还没开始干活呢，你就说亏了，失败了，这不符合事实。”

　　实际上，从一年前接盘，到现在乐视复盘，相信没有什么事情在孙宏斌意料之外。而乐视复牌对他来说，的确是“刚刚开始”。

　　乐视还有净资产，有用户，有起码的价值，问题在于孙宏斌用什么代价来保住这个壳。

2017年1月，乐视与融创战略投资暨合作发布会上2017年1月，乐视与融创战略投资暨合作发布会上

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　　贾跃亭对于孙宏斌，想必情感是复杂的。倒退回2017年1月，孙宏斌对于乐视网的确是白衣骑士；现在，能救乐视的唯一绳索握在孙宏斌手里，另一头则系在贾跃亭的脖子上。

　　孙宏斌跟贾跃亭之间到底有过什么交锋，外人不得而知。仅从明面上看，两人当下的矛盾在于要不要用乐视剩下的资产抵债，降低孙接手乐视网的成本。

　　昨天的投资者交流会上，一个重要议题就是乐视帝国仅存的资产之一——乐视汽车业务，该如何处置。

　　作为乐视网大股东，孙宏斌的诉求是以资抵债。“为了解决目前存在的关联方对上市公司的欠款问题，用汽车公司（含Faraday Future、Lucid、乐视汽车）股权以资抵债解决关联欠款问题，是上市公司目前推动的方案”，他这样回答投资者。

　　而种种迹象又在表明，贾跃亭在按照自己的意愿处置这些资产。

　　就在1月19日晚，乐视网上市公司公告，要求贾跃亭停止向第三方处置其所控制的乐视汽车、Faraday Future、Lucid等相关股权和资产，优先偿还欠乐视网的76.3亿债务——从侧面证实了贾跃亭有所动作。

　　至于是什么动作，我想都是指向他的两个诉求——一是保证对法拉第未来等汽车业务的控制权，二是获得融资，让这些业务继续发展。

　　一个未经证实的消息是，2017年12月28日，美国科技媒体The Verge援引三位知情人士称，今年早些时候，贾跃亭将法拉第未来（Faraday Future，下称“FF”）控股权股份转让给了外甥Wang Jiawei。

　　这一动作是为了保证他对法拉第未来的控制权，不管其它债务如何洪水滔天，他一定要保住最后翻盘的机会。

　　而种种证据也证明了贾跃亭获得了继续发展的资金，我们在美国的采访证明，贾跃亭偿还了供应商的几千万美金的欠款，究竟通过何种途径获得融资，暂时无法得知。

　　孙宏斌督促贾跃亭把非上市资产以资抵上市公司债务时，一个讨论是他有没有可能把这些资产装入上市公司。孙宏斌不是没有这样的需求，如果一些好业务注入，乐视网股价也许能够在未来能够走向上坡路。

　　一名资本市场律师认为，如果这些非上市业务是能够获得稳定现金流的成熟业务，倒是还有可能；但“如果汽车项目在私募股权市场上都无法获得融资，就更没有道理在二级市场上获得融资了，因为VC比散户能承受更大的风险。”

　　而且发行股份购买资产的话需要证监会并购重组委审批，多方人士认为证监会是难以同意这样的做法的。

　　无论如何，在贾跃亭目前的处境下，法拉第未来获得任何资金帮助，都需要贾跃亭付出代价，比如大规模折价。

　　而孙宏斌也不是万无一失。即使融创顺利增持，获得乐视网的控制权，接下来仍然面对着巨大的流动性风险。

　　孙贾这场资本博弈还没有结束。但目前看来，无论孙宏斌最终能否得到他想要的，贾跃亭已经输掉了手中的筹码。

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