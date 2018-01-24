百度总裁张亚勤暗示：将继续引进Netflix内容到中国

新浪科技讯 1月24日下午消息，据美国财经媒体CNBC报道，在中国互联网巨头与美国流媒体巨头Netflix签署协议，将部分剧集带到中国之后，百度暗示今年将在视频内容领域有“更激动人心的交易” 。

百度旗下的视频网站爱奇艺目前拥有约4亿用户。去年，Netflix同意向爱奇艺提供一些内容，比如《怪奇物语》。

百度总裁张亚勤在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛接受了CNBC的采访。他暗示，百度会和Netflix有更多的交易合作。

“我们的内容主管正在努力为中国引进并产出更多的内容，”张亚勤在接受CNBC采访时说，“你会看到更多令人兴奋的交易。”

正如谷歌一样，百度的核心业务仍然在广告方面，但是2016年中国在广告方面的法规趋严，冲击了百度的广告业务。百度后来恢复元气，但是将投资重点转向人工智能、无人驾驶汽车和视频流等领域。

内容业务被视为Netflix、亚马逊、苹果和Facebook等几家科技公司的主要增长动力。在中国，腾讯和阿里巴巴等科技巨头也在内容方面挑战百度。

“原创内容正在成为爱奇艺的关键不同点，我们将继续在这方面进行投资。”张亚勤告诉CNBC。（嘉慧）