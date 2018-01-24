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美图澄清：与以太秀秀无关 区块链不会涉及ICO

美图澄清：与以太秀秀无关 区块链不会涉及ICO
2018年01月24日 15:41 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月24日下午消息，美图今日发布声明称，美图公司与“以太秀秀”没有任何关系，美图公司对“以太秀秀”的一切行为均不知情。

　　据了解，近日一份名为《以太秀秀白皮书》的区块链方案白皮书流传，方案中涉及私募，文中多处提及美图公司及美图公司旗下产品美图秀秀、美颜相机。

　　美图强调说，“美图区块链不会涉及ICO，亦不会有任何募资。美图公司是美图区块链方案的唯一发布者和版权人，任何其他机构或者个人发布的项目，未经美图公司授权，均与美图公司无关。”

　　本周，美图公司发布了区块链方案白皮书，为用户创建一个去中心化、安全加密的身份通行证：美图智能通行证（MIP - Meitu Intelligent Passport），用户能够在区块链上用人脸特征作为通证密钥，进行去中心化的用户身份认证（KYC）。

　　一方面，美图智能通行证（MIP）可让用户锚定在区块链上散落各应用的资产，为用户构建一个美图智能档案。用户通过人脸识别AI验证，可方便使用各种应用，并得到隐私的保护；另一方面，美图智能通行证（MIP）也让一些需要强验证的服务如医疗和教育，利用区块链服务用户。（宵寒）

　　以下为美图声明全文：

美图区块链澄清
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