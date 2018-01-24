易到宣布下调北京打车费 在13城下调车主佣金至12%

新浪科技讯 1月24日下午消息，易到近日宣布下调北京地区打车费，最高降幅近20%。同时，自1月26日起，易到在全国13地市下调易达+车型的车主端佣金，佣金比例下调至12%。截至目前，易到降佣城市已扩大至20城。

据介绍，易到已在北京地区对易达+车型下调了打车费用，引入分时计价政策。调整后，用户使用易达+车型在平峰时段，较调价前节省车费近20%。

今年1月初，易到宣布在全国七城下调车主端佣金至5%，其中就包括北京市，经过此番价格调整后，北京也成为易到首个司乘两端全面下调费率的业务城市。易到相关负责人称，目前除易达+车型外，易到还将调整舒适+、商务+等其他车型费率。

易到下调北京费率的同时，宣布在全国13个地市下调车主端佣金。自1月26日起，易到在南京、哈尔滨、广州、深圳、郑州、西安、重庆、太原、昆明、贵阳、石家庄、天津、合肥等地下调佣金至12%，同时陆续在各业务城市下调乘客端打车费率。

此次调整佣金后，易到降佣城市扩大至20城。今年1月1日，易到在北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等7 个城市，将易达+车主端佣金下调至5%。(张俊)