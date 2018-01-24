刘强东称赞章泽天：在她提议下京东物流将全用电动车

刘强东演讲

新浪科技讯 瑞士当地时间1月24日凌晨（北京时间1月24日下午）消息，当地时间1月23日中午，京东集团董事局主席兼CEO刘强东携妻子章泽天以及京东多位高管、众多全球商界人士在达沃斯举行了午餐会，刘强东在午餐会现场发表致辞，回顾了自己的创业经历，并就如何面对“分化的世界”这一主题发表了看法。

回顾自己的创业经历，刘强东表示外婆当时不幸得了重病，但没有钱支付医疗费用，因此家境贫寒的自己创业的两个原因是：为外婆挣些钱，同时也能让自己的生命更加有意义。

在创业过程中，刘强东也提到了自己遇到的挫折，比如2003年的非典，不得不关闭了所有的连锁实体店，后来才开始了线上业务。

刘强东认为，京东创业之初和后来发展壮大都离不开信任。包括起初公司困难时员工的不离不弃；京东在暴雨和地震等灾难中为受灾人群提供的救助。而对于此次达沃斯“我们如何面对这个分化的世界？”的主题，他认为在商业领域同样离不开合作和信任。“最重要的是合作，如果我们能携起手来，共同合作，紧密联系，我认为我们能带给人们更多希望，我们能在用户、企业、合作伙伴、国家间建立起更多的信任。”

刘强东和妻子章泽天

此外，刘强东还提到了自己的太太章泽天，称她不只是带给自己很多，也带给了京东这家公司、带给社会很多。他透露，章泽天提议了一项绿色供应链项目，通过改进车辆和仓库的能源使用方式，让供应链变得更加绿色环保，将京东的物流车辆从汽油车替换为电动车。上个月，京东在北京的送货车辆已经全部切换为电动汽车。他还表示，京东还计划在未来两年内把所有的汽油货车都换成电动车。京东将和沃尔玛、IBM、清华大学等一起合作，探索如何打造绿色供应链，比如使用环保纸箱、缩短打包流程、使用绿色打包带。(张俊)

以下为刘强东演讲实录：

很高兴和大家相聚在达沃斯小镇。今天我会尽量说英文，让大家听一下我的“宿迁英语”。

20年前在中国，很多年轻人都希望在政府机关工作。我从中国人民大学毕业时，当时最好的择业路径就是当公务员。这是当时最好的工作。

我出生在江苏省北部的一个小村庄，家境贫寒。我的外婆当时不幸得了重病，需要一大笔钱支付医疗费用，但我们没有钱。

因此这就是我创业的两个原因：为我的外婆挣些钱，同时也能让我的生命更加有意义。

于是我带着这份信任和希望开创了自己的事业。

我想做些不一样的事情。于是我的四平米柜台成了北京第一家明码标价的（电子产品）商店，不讲价，并且每一件商品都是正品，没有假货。而且我会向每一位顾客开具发票，也就是说每一笔销售都向政府缴纳税费，同时提供最好的服务。

这让我显得与当时所有的竞争对手截然不同。因此我们发展得很快，成长得很快。

但不幸的是，在2003年，北京爆发了非典。那段时间很困难，对我个人也是如此。我不得不关闭了所有的连锁实体店，因为要考虑到员工的安全。有的员工甚至跟我说：老板，我愿意上班，因为我知道公司需要钱，如果关掉所有的店，我们坚持不到半年时间，如果半年之后非典还没有过去，公司就会破产。我说不行，如果你们感染了非典，我原谅不了自己，我一辈子都会愧疚。

当时我们所有的管理层每天都集中在办公室，商量如何度过这段艰难的时期。有一天，一位经理说：如果我们见不到顾客，那何不在网上销售商品呢？这样我们就不需要与顾客面对面了，我们安全，顾客也安全。

我们认为这个想法很好，因此开始了线上业务。那么我们如何把业务从线下转到线上呢？也是出于信任与希望。

每个员工都信任我。并且我们相信，我们迟早会迎来更美好的未来，艰难时期一定会过去。因此当时没有任何一个员工离开，所有人都与我并肩作战，我们一起度过了艰难的时期。这也是出于信任与希望。

当时做电商，我们与其他竞争对手相比起码迟了七年。当时是2004年，当当、亚马逊中国等做电商已经至少有七年时间。那时我们非常弱小，而他们有几百万甚至几十亿美元（的收入）。但我们还是去和他们竞争。我们维持和线下一样的原则来保护我们的品牌。我们也和其他电商竞争对手做了差异化。

我可以和大家分享一个故事。我们有自己的配送团队。在中国，只有一家公司的配送员，当顾客从家里的猫眼里看到是京东配送员的时候他们会开门，让配送员进到自己家里，然后签收订单而其他第三方配送公司的快递员上门时，顾客会走出家门，关上门，签收订单，然后再进家门。

所以（顾客的）信任程度不同。你们可能会问我们是如何做到这一点的。因为我们总是会选择对的人，做对的事，挣对的钱。我们很多配送员都来自贫困家庭，但他们都是好人。他们想要过更好的生活，会为明天考虑，想要照顾好家人。

2011年北京下了一场暴雨，街道上全是积水，甚至有些人在那场暴雨中失去了生命。但是在那夜之后，我们发现了有很多照片通过微博、通过网络迅速扩散是很多快递员走上街头去帮助受困的老人，帮助人们推出陷入水坑的汽车，还有很多快递员直接把老人背起来，趟着积水把他们送回家。所以，我们获得了用户的信任，所以越来越多的中国消费者喜欢我们，信任我们，在我们的平台上买东西。

2008年，四川发生了地震，很多人受灾。从那年开始，我们在公司立下了一个规矩，中国任何一个地方发生了灾难，离灾区最近的仓库负责人有权调派仓库内所有的资源去帮助受灾的人群。在过去的9年里中国遭受了8次大的自然灾难，京东的物资运输车总是第一时间到达救援现场。我们捐献了数千吨商品包括帐篷、食物、水以及其他必要的救灾物资。

人们到这个公司来工作，他们认为这不仅仅只是一个工作，更重要的是这份工作可以帮助他人，可以在用户、伙伴和家庭之间建立信任。

所以，这就是京东，这让我很兴奋，让我不断的努力工作，因为这让我意识到商业不仅仅是赚钱，也是一个奉献自己帮助他人的方式。有太多的事情可以做了，非常多的事，我甚至因为这个兴奋的睡不着觉。

就像我的太太，她不只是带给我很多很多，也带给了这家公司，带给社会很多。她提议了一项绿色供应链项目，通过改进车辆和仓库的能源使用方式，让供应链变得更加绿色环保

将京东的物流车辆从汽油车替换为电动车。上个月，我们在北京的送货车辆已经全部切换为电动汽车。不仅如此，我们还计划在未来两年内把京东所有的汽油货车都换成电动车。我们和沃尔玛、IBM、清华大学等一起合作，探索如何打造绿色供应链，比如使用环保纸箱、缩短打包流程、使用绿色打包带。

我们如何面对这个分化的世界？这是今年达沃斯论坛的主题。我认为在商业领域，最重要的是合作如果我们能携起手来，共同合作，紧密联系，我认为我们能带给人们更多希望，我们能在用户、企业、合作伙伴、国家间建立起更多的信任。

所以，商业能够很好的弥合裂痕，改善世界，带给人们更多的希望。这是我第一次参加达沃斯，很高兴大家能来到这里，互相交流，谢谢大家，让我们一起努力，创造一个更好的明天！